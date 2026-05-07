ภูเก็ตเดือด! นทท.สอนลูกขโมยของ จับได้-ขู่แจ้งตำรวจ แต่ไม่แคร์ ท้าทายกฎหมายไทย
นักท่องเที่ยวสอนลูก-หลานขโมยขนมร้านสะดวกซื้อภูเก็ต พนักงานจับได้ ขู่แจ้งตำรวจ แต่ไม่สนใจ ชาวเน็ตจี้รัฐบาลลงดาบ หวั่นต่างชาติได้ใจ มองกฎหมายไทยอ่อนแอ ไม่เกรงกลัวความผิด
โซเชียลเดือดหนัก วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ แฉวีรกรรมสุดช็อกของนักท่องเที่ยวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร้านสะดวกซื้อ โดยที่คนเป็นแม่หยิบถุงขนมให้ลูกชายแอบใส่กระเป๋าแล้วให้รีบเดินออกจากร้าน ส่วนคุณยายที่มาด้วยเอาตัวบังหยิบถุงขนมให้หลานสาวแล้ว ก่อนสั่งให้เดินออกจากร้านไป
เมื่อถูกพนักงานจับได้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่คืนสินค้า แม้ขู่ว่าจะแจ้งให้ตรวจมาดำเนินคดี แต่อีกฝ่ายตอบกลับว่า “I don’t care” หรือ ฉันไม่สน
หลังจากชาวเน็ตทราบวีรกรรมของครอบครัวนี้รู้สึกไม่พอใจ เพราะเข้ากระทำความผิดในประเทศไทย พร้อมจี้ให้ภาพรัฐเร่งดำเนินการกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศ ขณะที่อีกส่วนวิเคราะห์การที่ชาวต่างชาติเข้ามาทำเช่นนี้ในประเทศเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
“อนุมัติและกำหนดวันการเก็บค่าออกนอกประเทศสำหรับคนไทยแล้วนะ ยกเลิกฟรีวีซ่ายังเอ่ยยยย”
“แล้วไงต่อ ปล่อยผ่าน หรือจับดำเนินคดี อย่างนี้ต้องจับปรับ ขับออกนอกประเทศ”
“มันทำกันเป็นทีมเวิร์คเลย”
“ทำให้รู้ว่าต่างชาติไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเรา เพราะ กฎหมายบ้านเราอ่อนมาก เรื่องมีเป็นพัน ๆ กว่าเรื่อง แทบไม่แก้ไขไรเลย พอแจ้งก็แค่จ่าย จ่ายเงินเรื่องจบ”
“ลามไปทั่ว ถ้ารัฐไม่ลงมือจัดการเด็ดขาดตอนนี้ ..ต่อไปจะแก้ไขยากขึ้น”
