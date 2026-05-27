ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน

ร่วมยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน บ้านฝ่ายหญิงต้อนรับว่าที่เขยเมืองแพร่อบอุ่น
หลังจากที่ ไผ่ พาทิศ ตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนางเอกดัง น้ำตาล พิจักขณา แต่งงาน ท่ามกลางวิวแสงเหนือสุดโรแมนติก ที่ นอร์เวย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทย หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า 13 ปีเต็ม
ล่าสุด ไผ่ พาทิศ โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่นที่ทั้ง 2 ครอบครัวได้มาเจอหน้ากัน โดยในการเจอกันครั้งนี้ของพ่อแม่ทั้งฝ่ายคือการสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา กับครอบครัวอย่างเป็นทางการ โดยไผ่ระบุแคปชั่นแห่งความอบอุ่นและตื้นตันใจว่า
“พาคุณแม่และญาติ ๆ มาแอ่วแพร่ มาขอลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ อย่างเป็นทางการแล้วครับ @p_namtarn ตื่นเต้นยิ่งกว่าขอแต่งงาน ท่องกับแม่มาทั้งคืน เกือบลืมหมด ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และญาติของน้ำตาล ต้อนรับอย่างน่ารัก อบอุ่น น้ำหนักขึ้นกันทุกคนครับ”
อ้างอิงจาก : IG paipartith
