ข่าวต่างประเทศ

Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 10:36 น.
Meta เตรียมปลดพนักงานเกือบ 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน กระทบวิศวกร-สายเทคฯ เร่งปรับโครงสร้างมุ่งลุยเทคโนโลยี AI

บริษัท Meta (เมตา) บริษัทต้นสังกัดของเฟซบุ๊ก (Facebook) ประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวนเกือบ 1,400 คนในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา การเลิกจ้างครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป เพื่อเร่งปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และหันไปมุ่งเน้นการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) อย่างเต็มรูปแบบ

จากเอกสารข้อมูลที่สื่อต่างประเทศตรวจสอบ พบว่ามีการสั่งปลดพนักงานในหลายเมืองของรัฐวอชิงตัน ได้แก่ เมืองซีแอตเทิล เมืองเบลล์วิว เมืองเรดมอนด์ รวมถึงกลุ่มพนักงานที่ทำงานแบบทางไกล การปรับลดพนักงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างองค์กรที่เจาะลึกไปถึงกลุ่มพนักงานสายเทคนิคของบริษัทเมตาโดยตรง

ตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมีหลากหลายสาขา โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบคอนเทนต์ และพนักงานไอที ข้อมูลตัวเลขพนักงานที่บริษัทเลิกจ้างในแต่ละพื้นที่มีดังนี้

  • พนักงานจำนวน 699 คน ที่สำนักงานในเมืองเบลล์วิว
  • พนักงานจำนวน 259 คน จากสำนักงาน 2 แห่งในเมืองซีแอตเทิล
  • พนักงานจำนวน 231 คน ที่ทำงานแบบทางไกลทั่วทั้งรัฐ
  • พนักงานจำนวน 206 คน ที่สำนักงานในเมืองเรดมอนด์
โฆษกของบริษัทเมตา ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรแตกต่างกันไปในแต่ละทีมปฏิบัติงาน บริษัทดำเนินการทั้งการเลิกจ้างพนักงาน การปิดรับสมัครตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ และการโยกย้ายพนักงานหลายพันคนไปยังสายงานที่มีความสำคัญระดับวิกฤตของธุรกิจทั่วทั้งองค์กร

การสั่งปลดพนักงานในรัฐวอชิงตันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานระดับโลกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทเมตาวางแผนลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 8,000 ตำแหน่ง บริษัทจะโยกย้ายพนักงานหลายพันคนไปทำงานในตำแหน่งที่เน้นด้านเอไอ ข้อมูลเอกสารการยื่นแจ้งข้อมูลหลักทรัพย์ระบุว่า บริษัทเมตามีพนักงานทั่วโลกเกือบ 78,000 คน เมื่อนับถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2569

จาแนล เกล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเมตา ลงนามในเอกสารแจ้งพนักงานในรัฐวอชิงตันให้รับทราบเรื่องการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2569 พนักงานกลุ่มนี้จะยังคงได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ตามปกติไปจนถึงวันสิ้นสุดการจ้างงาน

ที่มา: NDTV

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

