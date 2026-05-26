ครูสหรัฐฯ ฟ้องนักเรียน เรียกค่าเสียหายอ่วม แอบเจาะโซเชียล ล้วงภาพลับแชร์ว่อนเน็ต
ครูสหรัฐฯ ฟ้องนักเรียน เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านเหรียญ แอบเจาะโซเชียล ล้วงภาพลับแชร์ว่อนเน็ต จนถูกพักงานและเสียชื่อเสียง
แดเนียล ทอร์ซิเอลโล ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมเซ็นทรัลรีเจียนนัล รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้องนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนในข้อหาหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังพบว่านักเรียนนำภาพโป๊เปลือยจากบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาไปแชร์ต่อในหมู่นักเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ทอร์ซิเอลโล ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบัญชีอินสตาแกรมของทีมบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียน เพื่ออัปเดตข้อมูลให้กับทีม แต่จากคำฟ้องระบุว่านักเรียนกลับแอบเข้าบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของครู จากนั้นถ่ายภาพหน้าจอรูปภาพโป๊เปลือยของ ทอร์ซิเอลโล และผู้ใหญ่คนอื่นรวมถึงบทสนทนาส่วนตัวที่ครูคุยกับบุคคลอื่น ๆ ก่อนนำไปแชร์ต่อให้กับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนสั่งพักงาน ทอร์ซิเอลโล ซึ่งนอกจากสอนหนังสือแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นโค้ชทีมบาสเกตบอลหญิงและวอลเลย์บอลชายของโรงเรียนด้วย ในคำฟ้องยังระบุอีกว่า ทอร์ซิเอลโลมีความเสี่ยงที่จะเสียตำแหน่งโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงที่วิทยาลัยชุมชนใกล้บ้านในเมืองทอมส์ริเวอร์อีกด้วย
สองสัปดาห์หลังจากถูกพักงาน กลับมีโพสต์ คอมเมนต์ รูปภาพ วิดีโอ และภาพหน้าจอแพร่กระจายทั่วโซเชียลมีเดีย มีการกล่าวหาทอร์ซิเอลโลว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งยังแชร์โพสต์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ อ้างว่ามีนักเรียนเก่าออกมาเปิดเผยว่าตนเองตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศของทอร์ซิเอลโลสมัยเรียน แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
กระทั่งเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ทนายความของทอร์ซิเอลโล ส่งหนังสือแจ้งไปยังนักเรียนและครอบครัว เรียกร้องให้นักเรียนเหล่านั้นถอนคำพูดเป็นลายลักษณ์อักษรและแก้ไขข้อมูลต่อสาธารณะทันที พร้อมชี้แจงว่าไม่มีหลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างครูกับนักเรียน ระบุชื่อบุคคลทุกรายที่ได้รับภาพหน้าจอ ลบภาพหน้าจอและโพสต์ทั้งหมด และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลอีก
รวมถึงจ่ายเงินชดเชยสำหรับความเสียหายต่อชื่อเสียงและรายได้ที่สูญเสียไป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนักเรียนไม่ได้ตอบกลับหรือรับทราบหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแต่อย่างใดจนถึงวันที่ 2 พ.ค.
ด้านผู้อำนวยการเขตการศึกษา ระบุว่า เขตการศึกษาไม่มีรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักเรียน พร้อมยอมรับว่านักเรียนบังเอิญเข้าถึงข้อความระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่สองคน
ขณะที่อัยการท้องถิ่นปฏิเสธให้ความเห็นว่ามีการเปิดการสืบสวนหรือไม่ และตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาเอาผิดทอร์ซิเอลโลแต่อย่างใด ส่วนนักเรียนจำเลยยังไม่ตอบรับการฟ้องร้อง และเอกสารศาลยังไม่มีรายชื่อทนายความของครอบครัว
ที่มา: People
