คลิปคนดูช็อก! เสือคณะละครสัตว์รัสเซียกระโจนหา หลังตาข่ายกั้นถล่ม
เกิดเหตุโกลาหลกลางคณะละครสัตว์ในรัสเซีย เมื่อระบบความปลอดภัยขัดข้องทำตาข่ายกั้นร่วงลงพื้น เปิดทางให้เสือโคร่งกระโดดเข้าหาแถวที่นั่งผู้ชม ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเด็กและผู้ปกครอง
ภาพเหตุการณ์สุดช็อกถูกเผยแพร่จากภายในเต็นท์ของคณะละครสัตว์ Dovgaluk Circus ในเมืองรอสตอฟ-ออน-ดอน ประเทศรัสเซีย เผยให้เห็นวินาทีที่การแสดงโชว์เสือโคร่ง 3 ตัว เปลี่ยนเป็นฝันร้าย เมื่อตาข่ายนิรภัยที่ล้อมรอบลานแสดงเกิดตกลงมากระแทกพื้นอย่างกะทันหัน
แม้เจ้าหน้าที่พยายามจะดึงตาข่ายขึ้นโดยเร็ว แต่ไม่ทันการณ์สำหรับเสือโคร่งตัวหนึ่งที่อาศัยจังหวะความสับสนกระโดดข้ามรั้วกั้นมุ่งหน้าไปยังอัฒจันทร์ที่มีครอบครัวและเด็กๆ นั่งอยู่ ภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นเสือเดินลัดเลาะไปตามแถวที่นั่งท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คน บางส่วนพยายามวิ่งหนีออกจากเต็นท์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ประกาศให้ทุกคนนั่งนิ่งๆ เพื่อไม่ให้เสือเกิดอาการตกใจและทำร้ายคน
โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเสือตัวดังกล่าวได้วิ่งทะลุแถวที่นั่งที่ว่างอยู่และเตลิดออกไปนอกเต็นท์จนถึงบริเวณถนนด้านหน้า ก่อนที่ครูฝึกจะสามารถควบคุมตัวมันได้ด้วยการสวมปลอกคอและจูงกลับเข้ากรงได้อย่างปลอดภัย
นิโคไล โดฟกาลุก ผู้อำนวยการคณะละครสัตว์ ออกแถลงการณ์ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที่ทำให้ตาข่ายร่วงลงมา แต่พยายามชี้แจงว่าเสือเหล่านี้เป็นเสือที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีจนเชื่อง และย้ำว่าการที่ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นเพราะผู้ชมส่วนใหญ่สามารถควบคุมสติได้ดี ไม่เกิดการจลาจลจนทำให้สัตว์ตื่นตระหนัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรัสเซีย โดยกลุ่มสิทธิสัตว์และชาวเมืองจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามนำสัตว์ป่ามาใช้ในการแสดงละครสัตว์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุสลดได้ทุกเมื่อ หากระบบความปลอดภัยขัดข้องหรือสัตว์เกิดความเครียด (ดูคลิป).
ที่มา : Dailystar
