คลิปคนดูช็อก! เสือคณะละครสัตว์รัสเซียกระโจนหา หลังตาข่ายกั้นถล่ม

เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 15:04 น.
54
เสือคณะละครสัตว์รัสเซียหลุดกรง
เกิดเหตุโกลาหลกลางคณะละครสัตว์ในรัสเซีย เมื่อระบบความปลอดภัยขัดข้องทำตาข่ายกั้นร่วงลงพื้น เปิดทางให้เสือโคร่งกระโดดเข้าหาแถวที่นั่งผู้ชม ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเด็กและผู้ปกครอง

ภาพเหตุการณ์สุดช็อกถูกเผยแพร่จากภายในเต็นท์ของคณะละครสัตว์ Dovgaluk Circus ในเมืองรอสตอฟ-ออน-ดอน ประเทศรัสเซีย เผยให้เห็นวินาทีที่การแสดงโชว์เสือโคร่ง 3 ตัว เปลี่ยนเป็นฝันร้าย เมื่อตาข่ายนิรภัยที่ล้อมรอบลานแสดงเกิดตกลงมากระแทกพื้นอย่างกะทันหัน

แม้เจ้าหน้าที่พยายามจะดึงตาข่ายขึ้นโดยเร็ว แต่ไม่ทันการณ์สำหรับเสือโคร่งตัวหนึ่งที่อาศัยจังหวะความสับสนกระโดดข้ามรั้วกั้นมุ่งหน้าไปยังอัฒจันทร์ที่มีครอบครัวและเด็กๆ นั่งอยู่ ภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นเสือเดินลัดเลาะไปตามแถวที่นั่งท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คน บางส่วนพยายามวิ่งหนีออกจากเต็นท์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ประกาศให้ทุกคนนั่งนิ่งๆ เพื่อไม่ให้เสือเกิดอาการตกใจและทำร้ายคน

ภาพ @East2West

โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเสือตัวดังกล่าวได้วิ่งทะลุแถวที่นั่งที่ว่างอยู่และเตลิดออกไปนอกเต็นท์จนถึงบริเวณถนนด้านหน้า ก่อนที่ครูฝึกจะสามารถควบคุมตัวมันได้ด้วยการสวมปลอกคอและจูงกลับเข้ากรงได้อย่างปลอดภัย

นิโคไล โดฟกาลุก ผู้อำนวยการคณะละครสัตว์ ออกแถลงการณ์ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที่ทำให้ตาข่ายร่วงลงมา แต่พยายามชี้แจงว่าเสือเหล่านี้เป็นเสือที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีจนเชื่อง และย้ำว่าการที่ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นเพราะผู้ชมส่วนใหญ่สามารถควบคุมสติได้ดี ไม่เกิดการจลาจลจนทำให้สัตว์ตื่นตระหนัก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรัสเซีย โดยกลุ่มสิทธิสัตว์และชาวเมืองจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามนำสัตว์ป่ามาใช้ในการแสดงละครสัตว์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุสลดได้ทุกเมื่อ หากระบบความปลอดภัยขัดข้องหรือสัตว์เกิดความเครียด (ดูคลิป).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ภาพหายาก แอฟ ทักษอร 23 ปี ก่อน ความผูกพันหมาแสนรัก นอนร่วมเตียงเดียวกัน บันเทิง

ภาพหายาก แอฟ ทักษอร 23 ปี ก่อน ความผูกพันหมาแสนรัก นอนร่วมเตียงเดียวกัน

57 วินาที ที่แล้ว
เสือคณะละครสัตว์รัสเซียหลุดกรง ข่าวต่างประเทศ

คลิปคนดูช็อก! เสือคณะละครสัตว์รัสเซียกระโจนหา หลังตาข่ายกั้นถล่ม

46 นาที ที่แล้ว
มีผลแล้ว คนไทยยื่นวีซ่าอเมริกา ต้องเปิดโซเชียลเป็นสาธารณะ ข่าวต่างประเทศ

คนไทยยื่นวีซ่าอเมริกา ประเภทไหนบ้าง ต้องเปิดโซเชียลเป็นสาธารณะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน วอลเลย์บอล

ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ช็อก ถูกฟ้อง 70 ล้าน จากงานจ้างค่าตัว 5 หมื่น ไม่ใช่คอนเทนต์เรียกกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 2 พ.ค. 69 ชุดใหญ่มาครบทุกตัว จดด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย ยาเสียสาว GHB กดประสาทรุนแรง หมดสติความจำเสื่อม ข่าว

เตือนภัย ยาเสียสาว GHB กดประสาทรุนแรง หมดสติความจำเสื่อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวท้องแก่ สามีพลทหารอาสา ข่าว

ทหารนอกใจครูสาวท้อง 8 เดือน ป่วยเติมเลือด-ตกงาน คั่วกิ๊กใหม่วัย 19 แฟนรุ่นน้องในค่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุดกษัตริย์กัมพูชาหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อาการล่าสุด กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว “หนุ่มใหญ่ทรงลุง” ทำตัวกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำช่วงสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด ข่าว

ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

อาการป่วย แดนนี่ ศรีภิญโญ โรครุมเร้าก่อนทรุดหนัก บีบหัวใจภรรยา บอกลาครั้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว ข่าว

สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนใหม่เกด ช่างเอกวางแผนฆ่า ข่าวอาชญากรรม

เบาะแสสำคัญ “ลูกค้า” แฉ “ช่างเอก” วางแผนฆ่าล่วงหน้า 1 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุเงินเดือนข้าราชการรอบ 2 เดือนเมษายนออกวันที่ 27 เศรษฐกิจ

สาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 ออกวันที่ 27 ช้ากว่าปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรบูรณ์ อบต น้ำร้อน ข่าวภูมิภาค

เกินไปไหม ? เพชรบูรณ์เดือดร้อนน้ำไม่ไหล เจ้าหน้าที่กลับตอบประโยคสุดทน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย 1 พ.ค. วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน ข่าว

คอหวยเช็กด่วน 1 พ.ค. 2569 วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายปล่อยผ่าน แม่ค้าเวียดนามแย่งเงินทอนหน้าตาเฉย ข่าวดารา

พิมรี่พายถูกป้าขายผักตีมือ ทำเงินหล่น ริบคืนหน้าตาเฉย อ้างไม่มีเจ้าของ ถือไม่ดีเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบ 4 บริษัทเรือสำคัญ โยงน้ำมันล่องหน “ดีเอสไอ” เตรียมรับเป็นคดีพิเศษ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โหน่ง ชะชะช่า โพสต์ลา แดนนี่ ศรีภิญโญ ตลกรุ่นพี่ เสียชีวิตกะทันหัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง ข่าว

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย &quot;แดนนี่ ศรีพิญโญ&quot; นักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ บันเทิง

โพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีพิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

ย้อนประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง จากไปเพราะโรคไต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนีตายวุ่น! เครื่องบินเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย ข่าว

หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 15:04 น.
54
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพหายาก แอฟ ทักษอร 23 ปี ก่อน ความผูกพันหมาแสนรัก นอนร่วมเตียงเดียวกัน

ภาพหายาก แอฟ ทักษอร 23 ปี ก่อน ความผูกพันหมาแสนรัก นอนร่วมเตียงเดียวกัน

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน

ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

เจนนี่ รัชนก ช็อก ถูกฟ้อง 70 ล้าน จากงานจ้างค่าตัว 5 หมื่น ไม่ใช่คอนเทนต์เรียกกระแส

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 2 พ.ค. 69 ชุดใหญ่มาครบทุกตัว จดด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
Back to top button