คลิปเสื่อม ฝรั่งรัสเซีย ราดนมกลางร้านสะดวกซื้อ สุดสกปรก ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทย
คลิปพิเรนทร์นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หญิงสาวชาวต่างชาติซึ่งเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คน เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเข้าไปสร้างความเดือดร้อนภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ในคลิปปรากฏภาพหญิงคนดังกล่าวเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ หยิบขนมขบเคี้ยวจากชั้นวางมาเทลงบนพื้นร้าน ก่อนจะหยิบนมสดสองขวดใหญ่เปิดฝาแล้วราดลงบนศีรษะของตัวเองจนเปียกชุ่ม นมที่ราดลงมาไหลนองเต็มพื้นและกระจายไปทั่วบริเวณชั้นวางสินค้า สร้างความสกปรกและความเสียหายให้กับพื้นที่ภายในร้านอย่างมาก
พฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ แต่เป็นการตั้งใจทำเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอลงสื่อสังคมออนไลน์ ใคลิปเธอยังมีท่าทีเยาะเย้ยและไม่สลดผลกระทบที่ตามมา
ชาวเน็ตไทยจำนวนมากเข้ามาแสดงความไม่พอใจ หลายความเห็นเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่สถานประกอบการ และทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกระแสเรียกร้องให้พิจารณาความเหมาะสมของการให้สิทธิฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในลักษณะนี้
