ข่าว

รัฐบาล โชว์ฟอร์ม กวาดล้างบุหรี่เถื่อน-ก๊าซหัวเราะ ยึดของกลาง มูลค่ากว่า 400 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 10:35 น.
69
รัฐบาล โชว์ฟอร์ม กวาดล้างบุหรี่เถื่อน-ก๊าซหัวเราะ ยึดของกลาง มูลค่ากว่า 400 ล้าน

รัฐบาลกางผลงาน กวาดล้างนำเข้า บุหรี่เถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า-ก๊าซหัวเราะ และสารเอโทมิเดต ยึดของกลางมูลค่ากว่า 400 ล้าน

7 พ.ค. 69 น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการเข้มงวดการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ต.ค. 2568 – พ.ค. 2569)

รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือสกัดกั้นเครือข่ายการลักลอบนำเข้าบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซหัวเราะ) และสารเอโทมิเดต อย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สามารถตรวจยึดบุหรี่ได้ถึง 49,064,878 มวน รวมมูลค่าของกลางกว่า 225 ล้านบาท บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 548,577 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 71 ล้านบาท ก๊าซไนตรัสออกไซด์จำนวน 140,200 กระบอก คิดเป็นมูลค่ากว่า 95 ล้านบาท และสารเอโทมิเดต ปริมาณ 28 กิโลกรัม มูลค่าของกลางกว่า 18 ล้านบาท

น.ส.พลอยทะเล กล่าวต่อว่า จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบนำเข้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น โดยในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าใช้วิธีแยกชิ้นส่วนประกอบ เช่น ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ น้ำยา และสำแดงเท็จเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ซุกซ่อนมากับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ ช่วงเดือนเมษายน 2569 กรมศุลกากรได้ตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้า ต้นทางประเทศจีน พบสินค้าไม่ได้สำแดง เป็นบุหรี่ไฟฟ้าครบชุดสมบูรณ์ จำนวน 52,000 ชิ้น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 100 แกลลอน มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท และได้ตรวจค้นพัสดุไปรษณีย์ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 52,742 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

รวมถึงสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการตรวจค้นจับกุมผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางมาจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พบบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 21 เครื่อง และไส้บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 165,600 มวน มูลค่ากว่า 9 แสนบาท

ขณะที่บุหรี่มวนผิดกฎหมายพบพฤติการณ์หันมาทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และอาศัยการจัดส่งผ่านระบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษมากขึ้น พบว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถอายัดพัสดุต้องสงสัยว่าเป็นบุหรี่ต่างประเทศลักลอบนำเข้าได้กว่า 4,000 หีบห่อมีต้นทางจากจังหวัดในภาคใต้ พร้อมกันนี้ ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ตรวจยึดบุหรี่เมืองกำเนิดต่างประเทศที่มิได้ปิดอากรแสตมป์และไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวน 14,028 คอตตอน (จำนวน 2,805,520 มวน) มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท

นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าจับตาและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมคือ การลักลอบนำเข้า “สารเอโทมิเดต” ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้ จำนวนกว่า 28 กิโลกรัม จากต้นทางประเทศอินเดีย พร้อมขยายผลจับกุมเครือข่ายชาวไทยที่นำสารดังกล่าวมาผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือที่รู้จักในวงการตลาดมืดว่า “น้ำมันอวกาศ” หรือ “บุหรี่ซอมบี้” ซึ่งเป็นสารเสพติดอันตรายรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

ขณะเดียวกันก๊าซหัวเราะก็ถูกปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเป็นแบบกระป๋องขนาดย่อม ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 – เดือนเมษายน 2569 ได้ตรวจยึดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Happy Gas) บรรจุในกระบอกอัดก๊าซปริมาณรวม 135,936 กระบอก มูลค่าของกลางกว่า 24 ล้านบาท

น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า “รัฐบาลย้ำเตือนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และก๊าซหัวเราะ ที่มีสารเคมีอันตราย โดยเฉพาะสารเอโทมิเดตที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และสมอง

นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้า ครอบครอง หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในการหลีกเลี่ยงการใช้หรือสนับสนุนสินค้าดังกล่าว และช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการลักลอบนำเข้า หรือจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน! นักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวไทย จับคู่ตัวรับเซลล์มนุษย์ได้ดี

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” แนะ “อนุทิน” 3 วาระที่ต้องกล้าแสดงบทบาท ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

17 นาที ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา &quot;รวมชาติ&quot; ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา “รวมชาติ” ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

25 นาที ที่แล้ว
มอนสเตอร์ทรัคเสียหลักพุ่งชนคนดูในโคลอมเบีย ข่าวต่างประเทศ

โชว์มรณะ! มอนสเตอร์ทรัคพุ่งชนผู้ชม ดับ 3 ศพ สลดเด็ก 10 หนีไม่ทัน สังเวยชีวิตคาสนาม

28 นาที ที่แล้ว
สลดใจ! นกต่อวัยใส ลวงเพื่อนร่วมชั้น ป.6 เข้าม่านรูด 2 เดนทนชนขืนใจ แลกเงินหลักร้อย ข่าว

สลดใจ! นกต่อวัยใส ลวงเพื่อนร่วมชั้น ป.6 เข้าม่านรูด 2 เดนทนชนขืนใจ แลกเงินหลักร้อย

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน โพสต์ตามหา “มาร์ช” ลิงกระรอก อาจเอี่ยวโจรขโมยสัตว์พาต้า

36 นาที ที่แล้ว
วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม? เศรษฐกิจ

วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว แก๊งผัวเมียขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า หอบกิ้งก่าแลกยา

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเซ็ง! จ้างแอปฯ แม่บ้าน ทำโคมไฟแตก ไม่ยอมชดใช้ โดนตีค่าเสื่อมจนติดลบ

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ประกาศต้องทำต่อ ให้คะแนนผลงานตัวเอง 5 สี่ปีทำงานดีขึ้น

59 นาที ที่แล้ว
คุณครูนฤมล อดีตครูภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

ศิษย์อาลัย ครูนฤมล แม่พิมพ์วิชาภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉพิธีศิวลึงค์ สั่งชักให้แข็ง ก่อน อ.ดัง ปากอมบวบ ดาราก็โดนด้วย ข่าว

แฉพิธีศิวลึงค์ สั่งชักให้แข็ง ก่อน อ.ดัง ปากอมบวบ ดาราก็โดนด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมครั้งสุดท้าย ก่อนปล่อยตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิถุนายน 2569 เศรษฐกิจ

ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย เดือด! เด็กกำพร้าพ่อ เพราะความแค้น สงสัยเปย์จริง? ทำไมน้องยังทักมายืมเงิน ข่าว

พี่ชาย เดือด! เด็กกำพร้าพ่อ เพราะความแค้น สงสัยเปย์จริง? ทำไมน้องยังทักมายืมเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล โชว์ฟอร์ม กวาดล้างบุหรี่เถื่อน-ก๊าซหัวเราะ ยึดของกลาง มูลค่ากว่า 400 ล้าน ข่าว

รัฐบาล โชว์ฟอร์ม กวาดล้างบุหรี่เถื่อน-ก๊าซหัวเราะ ยึดของกลาง มูลค่ากว่า 400 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอุซเบฯ ถูกศาลรัสเซียส่งกลับประเทศ โพสต์ภาพใส่กระโปรงรีวิวสินค้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวอิสราเอล สอนลูกขโมยขนมร้านสะดวกซื้อภูเก็ต ข่าว

ภูเก็ตเดือด! นทท.สอนลูกขโมยของ จับได้-ขู่แจ้งตำรวจ แต่ไม่แคร์ ท้าทายกฎหมายไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน อึ้ง! อ.แก้กรรม ตุ๋ยลูกศิษย์หนุ่ม เผยเคยพา &#039;เมฆ วินัย&#039; ไปรักษา บันเทิง

หนุ่ม คงกระพัน อึ้ง! อ.แก้กรรม ตุ๋ยลูกศิษย์หนุ่ม เผยเคยพา ‘เมฆ วินัย’ ไปรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบิร์ด วันว่างว่าง&quot; คัมแบ็ก ลงคลิปช่วยเหลือคน ย้ำทำมาตลอด ไม่ใช่เพิ่งเริ่มตอนมีดรามา บันเทิง

“เบิร์ด วันว่างว่าง” คัมแบ็ก ลงคลิปช่วยเหลือคนจากเงินขยะ ย้ำ ทำแบบนี้มานานแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์” ประกาศคัมแบ็กการเมือง 11 พ.ค. ลั่นจุดยืนอยู่ข้างประชาชนเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์ไพศาล แสนไชย ข่าว

เปิดประวัติ อาจารย์ไพศาล แสนไชย ผู้มีนิมิตมหัศจรรย์ ช่วยเหลือโลกมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น! &quot;พิมรี่พาย&quot; สั่งทีมงานปิดไมค์ ก่อนปิดไลฟ์เลิกขาย โยนไมค์ทิ้ง ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! “พิมรี่พาย” สั่งทีมงานปิดไมค์ ก่อนปิดไลฟ์เลิกขาย โยนไมค์ทิ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเคท ร่ำไห้ เก้า เกริกพล ทิ้งลูกเมียกลับไปอยู่กับแม่ ข่าวดารา

เก้า เกริกพล ทนไม่ไหว! อยากแยกจาก “ครูเคท” ปล่อยโฮ อ้างทิ้งลูกเมีย หนีปัญหาไปหาแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม? เศรษฐกิจ

สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 10:35 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เท้ง” แนะ “อนุทิน” 3 วาระที่ต้องกล้าแสดงบทบาท ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา &quot;รวมชาติ&quot; ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา “รวมชาติ” ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
มอนสเตอร์ทรัคเสียหลักพุ่งชนคนดูในโคลอมเบีย

โชว์มรณะ! มอนสเตอร์ทรัคพุ่งชนผู้ชม ดับ 3 ศพ สลดเด็ก 10 หนีไม่ทัน สังเวยชีวิตคาสนาม

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
Back to top button