อพยพผู้ป่วยไวรัสฮันตา 3 ราย ก่อนเรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะคานารีต่อไป

เจ้าหน้าที่อพยพผู้ป่วยไวรัสฮันตา 3 ราย ก่อนเรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะคานารีต่อไป เผยผู้โดยสารและลูกเรือที่เหลือไม่แสดงอาการป่วย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้ป่วยสองคนและผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาจากเรือสำราญ MV Hondius แล้ว จากนั้นเรือก็ออกจากเคปเวอร์เดพร้อมผู้โดยสารเกือบ 150 คนที่ถูกแยกกักตัวอยู่ในห้องโดยสาร มุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปน
โดยผู้ป่วยสองคนเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งสำนักข่าว AP ระบุว่าเจ้าหน้าที่แพทย์สวมชุดป้องกันอย่างแน่นหนา
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในยุโรปและระบุตัวตนผู้โดยสารที่ลงจากเรือและอาจจะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หลังจากที่เรือได้แวะเทียบท่าที่เกาะหลายแห่งในในมหาสมุทรแอตแลนติก
ทั้งนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมแล้ว 3 ศพ เบื้องต้นพบผู้ป่วย 8 ราย และยืนยันได้แล้วว่า 5 รายติดเชื้อจริงจากผลตรวจห้องทดลอง ขณะที่ผู้โดยสารและลูกเหลือที่อยู่บนเรือที่เหลือยังไม่แสดงอาการป่วยอะไร
โดยไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19
