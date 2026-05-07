ข่าว

ทัพเรือสกัด 14 จีนเทา ลอบข้ามชายแดน เอี่ยวเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติฝั่งกัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 09:25 น.
56

กองทัพเรือสกัด 14 จีนเทา ลอบข้ามชายแดน เอี่ยวเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติฝั่งกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์และไซเบอร์สแกม

เพจ โฆษกกองทัพเรือ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพเรือสกัดจับชาวจีน 14 ราย ลอบข้ามแดนจันทบุรี โยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งกัมพูชา

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงเช้ามืดของวันนี้ (7 พฤษภาคม 2569) เวลา 04.30 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 543 ได้จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติที่มีความล่อแหลมต่อการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เข้าตรวจสอบเครือข่ายชาวจีนบริเวณตลาดผซาปรม ต.สตึงกัจ อ.ศาลากราว จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลให้มีกลุ่มชาวจีนพยายามหลบหนีการตรวจสอบและลักลอบข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ

ต่อมาเมื่อเวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณถนนในสวนเกษตรริมชายแดนไทย–กัมพูชา พื้นที่บ้านมะรุม หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัว ทราบต่อมาว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีน จำนวน 14 ราย เป็นชายทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารเดินทาง จากการซักถามเบื้องต้นพบว่า บุคคลบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์และขบวนการ Cyber Scam ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา โดยทั้งหมดให้การว่าได้หลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ก่อนลักลอบข้ามแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณริมคลองโป่งน้ำร้อน

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าว (สัญชาติจีน) เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารเรือทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกควบคุมตัว

โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาบางแห่งยังคงเป็นแหล่งเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มจีนเทา ซึ่งอาศัยพื้นที่ชายแดนเป็นฐานพักพิงและช่องทางหลบหนีการจับกุม กองทัพเรือจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และบูรณาการด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหรือพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามชาติ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม? เศรษฐกิจ

สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก 30 วัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมะกัน จัดเวทีมวยเชียร์เด็กให้ชนกัน

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ แก้ข่าว “ไม่ใช่ฉัน” หลังถูกโยงปมฉาว พิธีกรฝีปากกล้า แอบแซ่บนศ.ฝึกงาน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพเรือสกัด 14 จีนเทา ลอบข้ามชายแดน เอี่ยวเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติฝั่งกัมพูชา

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อพยพผู้ป่วยไวรัสฮันตา 3 ราย ก่อนเรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะคานารีต่อไป

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพคนร้ายขโมยสัตว์กลางวันแสกๆ เข้าแจ้งความเอาผิดแล้ว

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อนุทิน” พยายามอย่างเต็มที่ หาทางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พิพากษาเกาหลีใต้ตายปริศนา หลังเพิ่งเพิ่มโทษอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 คดีรับสินบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ร่ายยาว ซัดสาเหตุเจรจา MOU44 ไม่คืบหน้าเพราะไทยเปลี่ยนนายกบ่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ รถยนต์ไฟฟ้าล็อคประตูเอง ทำลูกสาว 1 ขวบติดในรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 พ.ค. 69 รอเปิดตลาด หลังวานนี้ผันผวน 30 รอบ พุ่งกระฉูด 1,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 พ.ค. 69 เปิดตลาดบวก 350 รูปพรรณขายออก 72,750 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 7 พ.ค. 69 เจาะเลขนามสัตว์มงคล เลขเด็ดปฏิทินโหราศาสตร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีสลด หนุ่มขับรถทับดญ. 7 ขวบ ลากขึ้นรถไปบีบคอดับ ฮัมเพลงอย่างเลือดเย็น ข่าวต่างประเทศ

ปิดคดีสลด หนุ่มขับรถทับดญ. 7 ขวบ ลากขึ้นรถไปบีบคอดับ ฮัมเพลงอย่างเลือดเย็น

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เท็ด เทิร์นเนอร์ เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉอดีตครูหื่น ล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 ราย ปฏิเสธเสียงแข็ง แม้หลักฐานคลิปเสียงมัดตัว ข่าวต่างประเทศ

แฉอดีตครูหื่น ล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 ราย ปฏิเสธเสียงแข็ง แม้หลักฐานคลิปมัดตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะสถิติหวยออกวันเสาร์ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 5 ปี พบเลขคี่มาแรง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเมตตา ยกฟ้อง แม่ล้างแค้นโหด สับอวัยวะเพศฆ่าคนร้าย ข่มขืนลูกสาว 11 ปี ข่าวต่างประเทศ

ศาลเมตตา ยกฟ้อง แม่ล้างแค้นโหด สับอวัยวะเพศฆ่าคนร้าย ข่มขืนลูกสาว 11 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวป่วยมะเร็ง สั่ง เพื่อนแก้เหงา ผ่านแอปส่งอาหาร สุดท้ายได้กำลังใจเต็มเปี่ยม ข่าวต่างประเทศ

สาวป่วยมะเร็ง สั่ง เพื่อนคลายเหงา ผ่านแอปส่งอาหาร หวังมีคนคุยข้างเตียง สุดท้ายกำลังใจเต็มเปี่ยม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569 Line News

เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด ข่าวต่างประเทศ

บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรมการ True AF 2026 ติงผู้เข้าแข่งขันลูกครึ่งอเมริกันพูดภาษาอังกฤษ ข่าว

ดราม่า กรรมการ AF ติงเด็กพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ โซเชียลแห่ป้อง หวั่นทำลายความมั่นใจ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดัง หลอกอมของลับ อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP ข่าว

นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส ควง อย.-สคบ. บุกโรงงาน &quot;ปลากระป๋อง&quot; ไม่ตรงปก พร้อมอายัดทุกยี่ห้อที่ผลิต ข่าว

ศุภมาส ควง อย.-สคบ. บุกโรงงาน “ปลากระป๋อง” ไม่ตรงปก พร้อมอายัดทุกยี่ห้อที่ผลิต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 09:25 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569

ศาลสั่งจำคุก 30 วัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมะกัน จัดเวทีมวยเชียร์เด็กให้ชนกัน

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569

มดดำ แก้ข่าว “ไม่ใช่ฉัน” หลังถูกโยงปมฉาว พิธีกรฝีปากกล้า แอบแซ่บนศ.ฝึกงาน

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569

อพยพผู้ป่วยไวรัสฮันตา 3 ราย ก่อนเรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะคานารีต่อไป

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
Back to top button