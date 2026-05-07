ทัพเรือสกัด 14 จีนเทา ลอบข้ามชายแดน เอี่ยวเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติฝั่งกัมพูชา
กองทัพเรือสกัด 14 จีนเทา ลอบข้ามชายแดน เอี่ยวเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติฝั่งกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์และไซเบอร์สแกม
เพจ โฆษกกองทัพเรือ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพเรือสกัดจับชาวจีน 14 ราย ลอบข้ามแดนจันทบุรี โยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งกัมพูชา
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงเช้ามืดของวันนี้ (7 พฤษภาคม 2569) เวลา 04.30 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 543 ได้จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติที่มีความล่อแหลมต่อการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เข้าตรวจสอบเครือข่ายชาวจีนบริเวณตลาดผซาปรม ต.สตึงกัจ อ.ศาลากราว จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลให้มีกลุ่มชาวจีนพยายามหลบหนีการตรวจสอบและลักลอบข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ
ต่อมาเมื่อเวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณถนนในสวนเกษตรริมชายแดนไทย–กัมพูชา พื้นที่บ้านมะรุม หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัว ทราบต่อมาว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีน จำนวน 14 ราย เป็นชายทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารเดินทาง จากการซักถามเบื้องต้นพบว่า บุคคลบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์และขบวนการ Cyber Scam ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา โดยทั้งหมดให้การว่าได้หลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ก่อนลักลอบข้ามแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณริมคลองโป่งน้ำร้อน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าว (สัญชาติจีน) เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารเรือทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกควบคุมตัว
โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาบางแห่งยังคงเป็นแหล่งเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มจีนเทา ซึ่งอาศัยพื้นที่ชายแดนเป็นฐานพักพิงและช่องทางหลบหนีการจับกุม กองทัพเรือจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และบูรณาการด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหรือพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามชาติ”
