พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนถูกกักตัวบนเรือสำราญ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ยันโอกาสแพร่เชื้อวงกว้างน้อย
จากกรณีที่มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ศพบนเรือสำราญ MV Hondius หลังติดเชื้อไวรัสฮันตา และมีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก 5 ราย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่แพทย์ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อฮันตาเพิ่มขึ้นอีกราย พร้อมเปิดเผยว่าผู้ป่วยรายแรกอาการยังสาหัสแต่สภาพทรงตัว
โดยไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการแพร่เชื้อบนเรือสำราญ
ปัจจุบันเรือ MV Hondius อยู่บริเวณนอกชายฝั่งประเทศเคปเวอร์เด โดยมีผู้โดยสาร 149 คนจาก 23 ประเทศอยู่บนเรือ ซึ่งทางบริษัทให้บริการระบุว่าบรรยากาศบนเรือตอนนี้ยังสงบ และในปัจจุบันยังไม่มีผู้โดยสารแสดงอาการป่วยเพิ่มเติม
ด้าน ฮันส์ เฮนรี พี. คลูเกอ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ภูมิภาคยุโรปให้สัมภาษณ์ถึงการแพร่ระบาดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตานั้นเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย แม้ว่าผู้ป่วยบางรายจะอาการหนัก แต่ไม่ได้แพร่สู่คนง่าย ดังนั้นความเสี่ยงที่ไวรัสจะกระจายเป็นวงกว้างยังคงต่ำ และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและยังไม่จำเป็นต้องระงับเส้นทางการเดินทาง
