ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศปิดกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้

ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์ปิ้งย่าง-ชาบูเจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศเซ้งกิจการ เปิดให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้ ลูกค้าใจหาย แห่อุดหนุนส่งท้ายความทรงจำ
เตรียมปิดกิจการอีกร้านแล้ว สำหรับร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่าง-ชาบูเจ้าดัง ย่านรังสิต ปทุมธานี อย่าง Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4 ที่ล่าสุดออกมาแจ้งข่าวเศร้าสายกินจุว่า “ร้านเปิดให้บริการวันสุดท้าย 24 พ.ค. 69” เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทำให้เจ้าของร้านตัดสินใจประกาศเซ้งร้านในราคาแสนถูก
“ร้านจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย วันที่ 24 พฤษภาคม นี้นะครับ
โปรส่งท้าย สุดคุ้ม ในราคาเริ่มต้น 219 (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล) ได้ทั้งต้ม ชาบู+ปิ้งย่าง และ ไม่จำกัดเวลา กินคุ้ม ๆ มีทั้ง เนื้อ ทะเล ของคาว หวาน ครบ มาส่งท้ายกันนะ”
อ้างอิงจาก : FB Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4
