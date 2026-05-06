ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์

เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 12:22 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 12:24 น.
อ.ตฤณห์ เปิดประเด็นพระไทยถูกจับมาเลเซีย โยงพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน ตำรวจรัฐเคดาห์จับพระสงฆ์ไทย 2 รูป หลังพบข้อกล่าวหาพาเด็กไทยวัย 7-15 ปี ไปบวชสามเณรฤดูร้อนในมาเลเซียเพื่อเรี่ยไรเงิน เด็ก 17 คนถูกส่งกลับไทย อีก 7 คนยังอยู่ระหว่างกระบวนการในมาเลเซีย

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก หลังเฟซบุ๊กของ อาจารย์ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา (Aj. Trynh Phoraksa) ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

“พระไทยถูกจับที่มาเลเซีย หลอกส่งเด็กบวชสามเณร หลายคนไปมาเลฯ ตอนนี้ยังตามหาเด็กอยู่” และมีโพสต์ต่อเนื่องระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเคดาห์ได้จับกุมพระไทย 2 รูป หลังติดตามสืบสวนพฤติกรรมมานาน และพบว่ามีการนำเด็กไทยไปบวชในมาเลเซีย

ข้อมูลจากรายงานข่าวเดลินิวส์ยืนยันเหตุการณ์จับกุมดังกล่าว โดยระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ได้ทำการจับกุม “พระมหาอ.” และพระสงฆ์ชาวไทยอีก 1 รูป ในข้อหาเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์

พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาคือ การพาเด็กไทยอายุระหว่าง 7-15 ปี เดินทางไปบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดไทยในมาเลเซีย โดยมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อนำเด็กออกไปเดินเรี่ยไรเงินบริจาค ทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังพบว่าการนำเด็กออกนอกประเทศในบางรายนั้น ไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและเอกสารหนังสือเดินทางที่ไม่ครบถ้วน

ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมตีสนิทและติดต่อกับครอบครัวที่มีฐานะยากจนในประเทศไทย โดยอ้างถึงความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิและพระผู้ใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ขอยืมตัวเด็กไปบวชเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว ซึ่งทางตำรวจมาเลเซียได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของ “พระมหาอ.” มานานถึง 4 ปี ก่อนจะรวบรวมหลักฐานและเข้าจับกุมในที่สุด ทั้งนี้ ภายหลังการจับกุม ได้มีการประสานงานให้พระสงฆ์ 2 รูปดังกล่าวเข้าพิธีลาสิกขาแล้ว

สำหรับสถานะของเด็กทั้ง 24 คนที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการนี้ มีรายงานว่าเด็กจำนวน 17 คนที่มีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วน ได้รับการช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศไทยแล้ว และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของวัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่วนเด็กอีก 7 คน พร้อมด้วยอดีตพระสงฆ์ทั้ง 2 รูป ยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการของทางการมาเลเซียและถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคดาห์

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

