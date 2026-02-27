ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา “บ้านชาบู ชาบู” ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายก่อนอำลา ถึงวันที่ 1 มี.ค.นี้ เท่านั้น
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า ไลน์ออฟฟิเชียลของร้านชาบูเจ้าดัง ลาดสวาย จ.ปทุมธานี อย่าง “บ้านชาบู ชาบู” ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าให้กับลูกค้าขาประจำที่เป็นสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกันว่า ร้านชาบูกำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 1 มีนาคม 2569 นี้ ท่ามกลางความเสียดายของกลุ่มลูกค้าบริเวณนั้นที่จะต้องสูญเสียร้านชาบูเจ้าดังเจ้าอร่อยไป
“แทนคำขอบคุณตลอด 9 ปี… รีบมาใช้สิทธิก่อนปิดตำนาน บ้านชาบู ชาบู กันนะครับ!
สวัสดีครับลูกค้าทุกท่าน จากก้าวแรกจนถึงปีที่ 9 บ้านชาบู ชาบู ขอขอบคุณที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคุณครับ เพื่อเป็นการส่งท้ายความประทับใจก่อนที่เราจะ เปิดให้บริการวันสุดท้าย 1 มีนาคม 2569 นี้
ประกาศสำคัญสำหรับสมาชิก: ท่านที่มีคะแนนสะสมอยู่ในระบบ อย่าลืมแวะมาใช้ “คะแนนแลกส่วนลด” หรือสิทธิพิเศษต่างๆ กันนะครับ เราอยากให้ทุกคนได้รับความคุ้มค่าที่สุดครับ แวะมาหาเรานะ อยากขอบคุณด้วยตัวเองอีกสักครั้งครับ!
พิกัด: บ้านชาบู ชาบู ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 2569 นี้ เป็นวันสุดท้าย ขอบคุณครับ **สำหรับท่านที่ต้องการ เซ้งกิจการ ติดต่อ คุณอ๊อด 09-5523-9345 **”
อ้างอิงจาก : บ้านชาบู ชาบู
