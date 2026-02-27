เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 13:28 น.
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา “บ้านชาบู ชาบู” ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายก่อนอำลา ถึงวันที่ 1 มี.ค.นี้ เท่านั้น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า ไลน์ออฟฟิเชียลของร้านชาบูเจ้าดัง ลาดสวาย จ.ปทุมธานี อย่าง “บ้านชาบู ชาบู” ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าให้กับลูกค้าขาประจำที่เป็นสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกันว่า ร้านชาบูกำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 1 มีนาคม 2569 นี้ ท่ามกลางความเสียดายของกลุ่มลูกค้าบริเวณนั้นที่จะต้องสูญเสียร้านชาบูเจ้าดังเจ้าอร่อยไป

“แทนคำขอบคุณตลอด 9 ปี… รีบมาใช้สิทธิก่อนปิดตำนาน บ้านชาบู ชาบู กันนะครับ!

สวัสดีครับลูกค้าทุกท่าน จากก้าวแรกจนถึงปีที่ 9 บ้านชาบู ชาบู ขอขอบคุณที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคุณครับ เพื่อเป็นการส่งท้ายความประทับใจก่อนที่เราจะ เปิดให้บริการวันสุดท้าย 1 มีนาคม 2569 นี้

ประกาศสำคัญสำหรับสมาชิก: ท่านที่มีคะแนนสะสมอยู่ในระบบ อย่าลืมแวะมาใช้ “คะแนนแลกส่วนลด” หรือสิทธิพิเศษต่างๆ กันนะครับ เราอยากให้ทุกคนได้รับความคุ้มค่าที่สุดครับ แวะมาหาเรานะ อยากขอบคุณด้วยตัวเองอีกสักครั้งครับ!

พิกัด: บ้านชาบู ชาบู ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 2569 นี้ เป็นวันสุดท้าย ขอบคุณครับ **สำหรับท่านที่ต้องการ เซ้งกิจการ ติดต่อ คุณอ๊อด 09-5523-9345 **”

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง บ้านชาบู ชาบู ประกาศปิดกิจการ เปิดให้บริการวันสุดท้าย 1 มี.ค. 69-3

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง บ้านชาบู ชาบู ประกาศปิดกิจการ เปิดให้บริการวันสุดท้าย 1 มี.ค. 69-2

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง บ้านชาบู ชาบู ประกาศปิดกิจการ เปิดให้บริการวันสุดท้าย 1 มี.ค. 69-4

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง บ้านชาบู ชาบู ประกาศปิดกิจการ เปิดให้บริการวันสุดท้าย 1 มี.ค. 69-5

อ้างอิงจาก : บ้านชาบู ชาบู

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

