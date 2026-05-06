สิ้นแล้ว “หลวงปู่บัวเกตุ” พระเกจิกรรมฐานล้านนา ศิษย์กราบถวายอาลัย
สิ้น “หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร” พระมหาเถระสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 91 ปี
วงการคณะสงฆ์ไทยสูญเสียครั้งใหญ่ยิ่ง พระราชวัชรปัทมคุณ หรือ “หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร” พระมหาเถระสายวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ประชาชนทั้งภาคตะวันออก ภาคเหนือเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง ละสังขารด้วยอาการสงบ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเช้าวันนี้ สิริอายุรวม 91 ปี 11 เดือน 6 วัน 72 พรรษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชวัชรปัทมคุณ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) ละสังขารเมื่อเวลา 09.29 น. ของวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 ภายในกุฏิที่พำนักพักฟื้น ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางความอาลัยของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสจากทั่วประเทศ
ก่อนการมรณภาพ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและระบบประสาทภายในร่างกาย ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับท่านไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในระยะหลัง ท่านได้เข้าพำนักพักฟื้นที่วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสะดวกในการเดินทางไปพบคณะแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์และพระอุปัฏฐากดูแลพยาบาลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ประวัติ หลวงปู่บัวเกตุ เส้นทางธรรมจากวัดบ้านสู่วัดป่า
หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร เดิมชื่อ “พันธุ์บัวเกตุ แซ่สิ” เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2477 ที่บ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2497 ณ วัดช่องลม ตำบลนาเกลือ โดยมีพระเทพกวี (จั่น วิจัญฺจโล) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา “ปทุมสิโร”
ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2505 ก่อนจะได้รับสมณศักดิ์เป็น “พระครูวิบูลธรรมกิจ” ในปี 2512
จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตสมณะของท่านคือการออกธุดงค์ครั้งแรกในปี 2516 ภายหลังจากนั้นท่านได้เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามป่าเขาเกือบทุกปี และได้กราบนมัสการขอคำชี้แนะจากครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐานชั้นนำของประเทศ อาทิ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รวมถึงหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ในช่วงพรรษาที่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้กล่าวพยากรณ์ไว้ว่า “ท่านจะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในวันข้างหน้า” ซึ่งกลายเป็นจริงในเวลาต่อมา
ผู้บุกเบิกพระศาสนาในพื้นที่ชาวเขา
ในปี 2530 หลวงปู่บัวเกตุได้ธุดงค์เข้าสู่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาจำนวนมาก และได้สร้าง “วัดป่าริมธาราวาส” เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะย้ายไปพัฒนา “วัดแม่ปาง” ตำบลสันติคีรี จนกลายเป็นศูนย์รวมการเผยแผ่พระศาสนาที่สำคัญในพื้นที่
หลังจากนั้นท่านได้พัฒนาวัดเขานกยูง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ก่อนจะย้ายมาจำพรรษา ณ วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นราช
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) เป็นพระราชาคณะชั้นราช มีราชทินนามว่า “พระราชวัชรปัทมคุณ สุนทรสีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี” สถิต ณ วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาในวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีพิธีมอบสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระวิหารวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
“พระมหาเถระผู้มีจริยวัตรงามดั่งดอกบัว”
ตลอดระยะเวลาแห่งสมณเพศ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระมหาเถระผู้มีจริยวัตรงดงามดั่งดอกบัว” ด้วยปฏิปทาอันเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ไม่ก้าวล่วงแม้แต่เรื่องเล็กน้อย และได้ฝากโอวาทธรรมที่ลูกศิษย์น้อมนำไปปฏิบัติ ความตอนหนึ่งว่า
“ถ้าใจเราถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแล้ว แม้กราบที่ไหนก็โดนพระ ตรงกันข้าม ถ้าหากใจเราไม่ถึงพระรัตนตรัยแล้ว แม้กราบพระที่ไหนๆ ก็ไม่โดนพระ ที่สุดแม้กราบที่ตักพระ ก็ไม่โดนพระ ไม่ถึงพระ เพราะทุกสรรพสิ่งทั่วไตรโลกธาตุนี้ มีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสรรพสิ่งย่อมสำเร็จแล้วได้ด้วยใจ”
ในส่วนของการกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร และพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ทางวัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรมและวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จะได้แจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการให้คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทราบในลำดับต่อไป
อ้างอิงจากเพจ : ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน
