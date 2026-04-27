ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

ระส่ำ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในกัมพูชาประกาศปิดกิจการกะทันหัน อ้างเหตุผลวิกฤตเศรษฐกิจ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน แรงงานเคว้ง รัฐบาลเร่งประสานจ่ายเงินชดเชยให้คนงานตามกฎหมายแรงงาน
Meta description: โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในกัมพูชาประกาศปิดกิจการถาวรเซ่นพิษเศรษฐกิจตกต่ำ อ่านสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยให้คนงานตามกฎหมาย
ภาพเอกสารประกาศปิดกิจการของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศกัมพูชาถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ สร้างความตื่นตระหนกให้แก่กลุ่มแรงงานอย่างมาก
เนื้อหาในประกาศระบุว่าโรงงานกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนัก สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจนไม่สามารถผลิตสินค้าต่อไปได้ ทางบริษัทจึงตัดสินใจประกาศปิดโรงงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม การจ่ายเงินชดเชยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของสัญญาจ้างงาน
กลุ่มแรกคือพนักงานที่มีสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลาแน่นอน บริษัทจะจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ยังค้างจ่ายให้ครบถ้วน รวมถึงจ่ายเงินชดเชยสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่พนักงานยังไม่ได้ใช้ บริษัทยังจะจ่ายเงินชดเชยพิเศษอีก 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
กลุ่มที่ 2 คือพนักงานที่มีสัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยะเวลา บริษัทจะจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ค้างจ่ายให้เช่นเดียวกัน พร้อมกับจ่ายเงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลืออยู่ พนักงานกลุ่มนี้จะได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างและเงินชดเชยพิเศษเพิ่มเติมตามที่กฎหมายแรงงานกัมพูชากำหนดไว้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: