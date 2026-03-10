ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน
ใจหาย! ร้านทะเลถัง-ซี่โครงย่างเจ้าดังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน
ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว จนถึงเดือนที่ 3 ของปี 2569 เราจะเห็นว่ามีหลาย ๆ กิจการทั้งเล็กและใหญ่ออกมาประกาศปิดกิจการ หรือปิดสาขากันเป็นทิวแถว และล่าสุด 9 มีนาคม 2569 ร้านซีฟู้ดถังและซี่โครงย่างเจ้าดัง อย่าง จอมโหดเดลิเวอรี่ ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าแก่เหล่านักกินทั้งหลายย่านแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 ว่าถึงคราวต้องอำลากันแล้ว โดยจะให้บริการถึงวันที่ 22 มีนาคม 2569 นี้ โดยทางร้านให้สาเหตุของการตัดสินใจปิดสาขานี้ลงเอาไว้ด้วย ระบุว่า
“โปรส่งท้าย 338 รวมทุกอย่าง กินได้ไม่อั้น อาทิเช่น ซี่โครงย่างซีฟู้ดดังถัง สเต็กหมูไก่เนื้อปลา แจ๋วฮ้อนพ่นไฟ ซูชิ อาหารไทยฟิวชั่น เช่น ต้มยำทะเลเดือด กุ้งอบวุ้นเส้น ผัดฉ่าไฟโลกันตร์ สปาเกตตีขี้เมา และอื่น ๆ อีกมากมาย ใน 338 เท่านั้น
ทางสาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 จะเปิดให้บริการวันสุดท้าย วันที่ 22 มีนาคม 69 นี้ หรือจนกว่าของจะหมด ทางร้านขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ Support และอุดหนุนกันตลอดมาทางร้านตั้งใจบริการคัดสรรคุณภาพและทำให้รสชาติอาหารออกมาให้ดีที่สุด ทั้งอาหารและบริการ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนจากใจจริงครับ
ทางร้านยังงงมีโปรโมชั่นแจ่วฮ้อนพ่นไฟ ซูชิและอื่นๆ ออกไปจนวันสุดท้ายเลยงับ รีบมาทานกันเยอะ ๆ นะคุณพี่
เนื่องจากพื้นที่จอดรถหายากค่ะ และสถานที่ค่อนข้างจำกัดในหลายด้านเลยเลือกปิดไปก่อนค่ะไว้มีโอกาสทางสาขาจะกลับไปเปิดให้บริการอีกดีนะคะฝากติดตามเพจด้วยค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB จอมโหดเดลิเวอรี่ สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26
