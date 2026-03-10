เศรษฐกิจ

ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 10:44 น.
58
ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน

ใจหาย! ร้านทะเลถัง-ซี่โครงย่างเจ้าดังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน

ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว จนถึงเดือนที่ 3 ของปี 2569 เราจะเห็นว่ามีหลาย ๆ กิจการทั้งเล็กและใหญ่ออกมาประกาศปิดกิจการ หรือปิดสาขากันเป็นทิวแถว และล่าสุด 9 มีนาคม 2569 ร้านซีฟู้ดถังและซี่โครงย่างเจ้าดัง อย่าง จอมโหดเดลิเวอรี่ ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าแก่เหล่านักกินทั้งหลายย่านแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 ว่าถึงคราวต้องอำลากันแล้ว โดยจะให้บริการถึงวันที่ 22 มีนาคม 2569 นี้ โดยทางร้านให้สาเหตุของการตัดสินใจปิดสาขานี้ลงเอาไว้ด้วย ระบุว่า

“โปรส่งท้าย 338 รวมทุกอย่าง กินได้ไม่อั้น อาทิเช่น ซี่โครงย่างซีฟู้ดดังถัง สเต็กหมูไก่เนื้อปลา แจ๋วฮ้อนพ่นไฟ ซูชิ อาหารไทยฟิวชั่น เช่น ต้มยำทะเลเดือด กุ้งอบวุ้นเส้น ผัดฉ่าไฟโลกันตร์ สปาเกตตีขี้เมา และอื่น ๆ อีกมากมาย ใน 338 เท่านั้น

ทางสาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 จะเปิดให้บริการวันสุดท้าย วันที่ 22 มีนาคม 69 นี้ หรือจนกว่าของจะหมด ทางร้านขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ Support และอุดหนุนกันตลอดมาทางร้านตั้งใจบริการคัดสรรคุณภาพและทำให้รสชาติอาหารออกมาให้ดีที่สุด ทั้งอาหารและบริการ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนจากใจจริงครับ

ทางร้านยังงงมีโปรโมชั่นแจ่วฮ้อนพ่นไฟ ซูชิและอื่นๆ ออกไปจนวันสุดท้ายเลยงับ รีบมาทานกันเยอะ ๆ นะคุณพี่

เนื่องจากพื้นที่จอดรถหายากค่ะ และสถานที่ค่อนข้างจำกัดในหลายด้านเลยเลือกปิดไปก่อนค่ะไว้มีโอกาสทางสาขาจะกลับไปเปิดให้บริการอีกดีนะคะฝากติดตามเพจด้วยค่ะ”

ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน-6 ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน-8

ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน-5

ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน-7

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB จอมโหดเดลิเวอรี่ สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก Line News

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

1 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

20 นาที ที่แล้ว
รถบรรทุกขนยางขโมย 500 เส้น พุ่งชนรถตำรวจ ข่าวต่างประเทศ

ระทึกมอเตอร์เวย์! โจรแสบขโมยยาง 500 เส้น ซิ่งชนรถตำรวจพังพินาศ (คลิป)

23 นาที ที่แล้ว
มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน &quot;ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์&quot; บันเทิง

มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์”

34 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้าน คดีใบส้ม &quot;สุรพล&quot; อดีต ส.ส. เพื่อไทย ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้าน คดีใบส้ม “สุรพล” อดีต ส.ส. เพื่อไทย

36 นาที ที่แล้ว
แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ &quot;ฟอสฟอรัสขาว&quot; โจมตีเลบานอน ข่าวต่างประเทศ

แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ “ฟอสฟอรัสขาว” โจมตีเลบานอน ทำ 5 แสนผู้บริสุทธิ์พลัดถิ่น

45 นาที ที่แล้ว
จำคุก &quot;ฟ้า พรหมศร&quot; 2 ปี 10 เดือน ไม่รอลงอาญา นักโทษ ม.112 อ้างสำนึกผิดไม่เป็นผล ข่าวการเมือง

จำคุก “ฟ้า พรหมศร” 2 ปี 10 เดือน ไม่รอลงอาญา นักโทษ ม.112 อ้างสำนึกผิดไม่เป็นผล

46 นาที ที่แล้ว
อาลัย น้องทีม จีราวัฒน์ พระเอก MV เพลงฮิต 100 ล้านวิว เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

อาลัย น้องทีม พระเอก MV เพลงฮิต 97 ล้านวิว ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตกะทันหัน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ลีน่าจัง” ฝากถึง “ชัชชาติ” เร่งแก้ไขถ่ายบัตรประชาชน ไม่งั้นจะลงสมัครผู้ว่าเอง

56 นาที ที่แล้ว
ป่วนชายแดนใต้ พ่นสีสเปรย์ ปาตานีไม่ใช่สยาม ก่อนลอบวางระเบิด จนท. เจ็บ 2 ราย ข่าว

ป่วนชายแดนใต้ พ่นสีสเปรย์ ปาตานีไม่ใช่สยาม ก่อนลอบวางระเบิด จนท. เจ็บ 2 ราย

59 นาที ที่แล้ว
ดีเจต้นหอมเปิดคลิปรั้วเหล็กร่วงกลางดึก บันเทิง

ดีเจต้นหอม ช็อก ระเบียงเหล็กถล่ม-บ้านพัง เดือดจัด สรุปผิดที่ใคร เกิดมาไม่เคยเจอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลฎีกาชี้ชะตาวันนี้ คดีประวัติศาสตร์ “สุรพล” ฟ้อง กกต. 70 ล้าน ปมแจกใบส้มพลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร โชว์ฟันศอกใส่มะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที ข่าว

ทหารเขมร โชว์ศอกมะพร้าว เย้ย บัวขาว โวแค่ทีเดียวก็แตกแล้ว ไม่ต้องทำหลายที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยสาเหตุ “อนุทิน” ลาประชุม ครม. วันนี้ ให้ “พิพัฒน์” ดูเรื่องราคาน้ำมันแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไวรัล “ด.ญ. Metallica” หนูน้อยชื่อเท่สุดในไทย พ่อแม่สายร็อคคอนเฟิร์ม “ทำพาสปอร์ตฉลุย”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท่าพิภพ” แง้ม พรรคส้ม ลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ลั่นสร้างความประหลาดใจแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง เศรษฐกิจ

ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ลั่น ไต้หวันเป็นของจีนแต่โบราณ ไม่ใช่ประเทศ ใครจะแบ่งแยกไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุญแจซอล เปิดเคล็ดลับคุณแม่ลูก 5 ผ่าคลอดทุกท้อง บันเทิง

กุญแจซอล ตอบคำถามมีลูกเยอะ เลี้ยงเอง-ไม่พึ่งพี่เลี้ยง แฟน ๆ ชมเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูมะกันถูกรถทับดับ ลื่นล้มขณะวิ่งตามนักเรียนแกล้งปาทิชชู่ใส่ต้นไม้บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน เศรษฐกิจ

ร้านทะเลถังในตำนาน ประกาศปิดสาขา 22 มี.ค.นี้ จัดโปรบุฟเฟต์ส่งท้าย เอาใจเหล่านักกิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปี รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ? พม. แจงความจริงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.เมืองนครปฐม แจงปม เจ้าหน้าที่ไถค่าปรับ นศ. 3,000 บาท ยันเป็นแค่อาสาตำรวจ ข่าว

สภ.เมืองนครปฐม สั่งสอบด่วน อาสาตำรวจ ไถค่าปรับนศ. 5,000 บาท ไม่ออกใบเสร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลาประชุม ครม. ฝาก “พิพัฒน์” ถกเรื่องทิศทางราคาน้ำมันแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 10:44 น.
58
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 3 69 จุดธูปมงคล หวยงวดนี้ชัดมาก

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ ลิเวอร์พูล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2026 คืนนี้ 10 มี.ค.

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
รถบรรทุกขนยางขโมย 500 เส้น พุ่งชนรถตำรวจ

ระทึกมอเตอร์เวย์! โจรแสบขโมยยาง 500 เส้น ซิ่งชนรถตำรวจพังพินาศ (คลิป)

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน &quot;ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์&quot;

มาจริง! โค้ชส้ม โผล่นั่งโหนกระแส เปิดหน้าแจงปมดราม่าร้อน “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์”

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button