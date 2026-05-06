ข่าวต่างประเทศ

ร่ำไห้หนัก! นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 11:05 น.
นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา

ร่ำไห้หนัก! นางงามเขมร ขอบคุณทหารทั้งน้ำตา หลังบุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา อ้างไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา วอนนานาชาติช่วยเหลือ

โซเทียรี่ บี (Sothery Bee) มิสแกรนด์กัมพูชาปี 2024 โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก ขณะที่เธอและเพื่อนนางงามลงพื้นที่บริเวณบ้านทมอดา ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเธอแสดงความไม่พอใจกรณีประเทศไทยนำตู้คอนเทนเนอร์และธงชาติไทยมาวางกั้นพื้นที่บริเวณดังกล่าว

โซเทียรี่ บี อ้างว่าพื้นที่บริเวณหลังแผงตู้คอนเทนเนอร์คือผืนแผ่นดินของประเทศกัมพูชา โซเทียรี่ บี กล่าวหาประเทศไทยว่าพยายามเข้ามาอ้างสิทธิ์และรุกรานพื้นที่ มิสแกรนด์กัมพูชารู้สึกเจ็บปวดกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดน โซเทียรี่ บี เรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาช่วยเหลือและทวงคืนความยุติธรรมให้ประเทศกัมพูชา

มิสแกรนด์กัมพูชาเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับความบอบช้ำในอดีต ประชาชนชาวกัมพูชาเคยเผชิญความยากลำบากช่วงสงครามกลางเมืองระหว่างปี 1975 ถึง 1979 ประชาชนเพิ่งก้าวข้ามช่วงเวลาเลวร้ายและกำลังพัฒนาประเทศ โซเทียรี่ บี ไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดซ้ำรอยอดีต

โซเทียรี่ บี มิสแกรนด์กัมพูชาลงพื้นที่ชายแดนบ้านทมอดา
FB/ ប៊ី សុធារី – Sotheary Bee

นอกจากนี้ โซเทียรี่ บี พูดคุยกับทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนพร้อมกับร้องไห้อย่างหนัก กล่าวว่า “ขอบคุณพี่ๆ ทหารทุกคนมากๆ จริงๆ ที่กล้าเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและประชาชน โดยเฉพาะพี่ๆ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงในเวลานี้ ฉันกล้าพูดเลยว่าพวกเราทุกคนเจ็บปวดกันมากๆ แต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆ จริงๆ ที่เสียสละตัวเองมาปกป้องพวกเราทุกคนให้มีความสงบสุข ให้ได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวาดกลัว

ฉันไม่รู้ว่าจะมีคำไหนมาบรรยายได้มากไปกว่าคำว่าขอบคุณ ฉันไม่รู้ว่าจะต้องขอบคุณพวกเขายังไงถึงจะคู่ควร กับความกล้าเสียสละทั้งๆ ที่พวกเราไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันเลย แต่เขากลับยินดีเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องคนที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของเขาถึงขนาดนี้ ฉันขอขอบคุณ ฉันมีให้ได้แค่คำว่าขอบคุณ และฉันจะซาบซึ้งในบุญคุณของพวกพี่ไปตลอดชีวิต เพราะแต่ก่อนฉันเคยได้ยินแต่พ่อแม่เล่าเรื่องสงครามตอนที่พวกท่านยังเด็ก

พอมาถึงตอนนี้ฉันต้องมาเผชิญด้วยตัวเอง แม้พวกเราจะไม่ได้ไปวิ่งหลบหนีอยู่ในสงคราม แต่พอได้รับรู้เรื่องราว พวกเราก็รู้สึกจุกในอกและเจ็บปวดมากๆ และฉันหวังว่าพวกเราจะได้สันติภาพกลับคืนมา พี่ๆ จะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเสียสละ การอุทิศตน และความทุ่มเทในการปกป้องพวกเราทุกคน ขอบคุณมากๆ จริงๆ”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

