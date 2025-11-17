“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่

ข่าว

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 15:23 น.
56
“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ข่าวปลอม ยืนยันไทยไม่มีแผนโจมตีบ้านทมอดา 18 พ.ย. นี้ ชี้กัมพูชาปล่อยเฟคนิวส์ เพื่ออ้างเสริมกำลังทหาร หลังไทยเพิ่งตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 สภาพใหม่ในเขตไทย

17 พ.ย. 2568 น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสื่อกัมพูชารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวภายในที่น่าเชื่อถือได้ว่า กองทัพไทยเตรียมปฏิบัติการโจมตีบ้านทมอดา จ.โพธิสัตว์ ซึ่งอยู่ติดกับบ้านชำราก จ.ตราด ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ น.อ.ธรรมนูญ ยืนยันว่าข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง

น.อ.ธรรมนูญ ระบุว่า ข่าวที่สื่อกัมพูชานำเสนอเป็นข่าวปลอม (เฟคนิวส์) ที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยออกมา เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนฝั่ง จ.ตราด ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทยก็มีข้อมูลว่า ทหารกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาในพื้นที่บ้านทมอดา ซึ่งอยู่แนวชายแดนติดกับบ้านชำราก อ.เมืองตราด แล้วเช่นกัน

นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
ตราดโพสต์ นิวส์

น.อ.ธรรมนูญ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ หน่วยทหารไทยได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 จำนวน 1 ทุ่น บริเวณบ้านชำราก ทุ่นระเบิดที่พบเป็นทุ่นระเบิดใหม่ อยู่ในเขตไทยลึกเข้ามาประมาณ 100 เมตร ใกล้ฐานสังเกตการณ์บ้านชำราก นอกจากนี้ยังพบว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาก่อกวนใกล้ลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่ด้วย

น.อ.ธรรมนูญ ตั้งข้อสังเกตว่า การที่กัมพูชาปล่อยข่าวว่าไทยจะโจมตี อาจมาจากการที่ทหารไทยพบทุ่นระเบิด PMN-2 สภาพใหม่ในฝั่งไทย ใกล้เคียงพื้นที่บ้าน 3 หลัง จึงต้องการสร้างความชอบธรรมและกลบข่าวเรื่องการพบทุ่นระเบิดในเขตแดนไทย

ขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) กำลังอยู่ในระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้เสริมกำลังทหารตามแนวชายแดน เพื่อคุ้มกันการทำงานของหน่วยเก็บกู้เท่านั้น ขอย้ำว่าฝ่ายไทยไม่มีแผนโจมตีกัมพูชาแต่อย่างใด

