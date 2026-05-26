ข่าวต่างประเทศ

กองทัพสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธถล่มตอนใต้อิหร่านช่วงหยุดยิง ทำเพื่อปกป้องกำลังพล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 08:12 น.
กองทัพสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธถล่มตอนใต้อิหร่านช่วงหยุดยิง โดยเล็งเป้าไปยังฐานขีปนาวุธและเรือที่ใช้วางทุ่นระเบิด ทำเพื่อปกป้องกำลังพล

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีไปยทางตอนใต้ของอิหร่าน โดยอ้างว่าเป็นการโจมตีฐานขีปนาวุธและเรือที่ใช้วางทุ่นระเบิด

โดยศูนย์บัญชาการสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวเองและเพื่อปกป้องกำลังพลจากภัยที่เกิดขึ้นจากกองทัพอิหร่าน พร้อมยืนกรานว่า กองทัพสหรัฐฯ ยังคงปกป้องกองกำลังของเราต่อไป พร้อมทั้งใช้ความยับยั้งชั่งใจในระหว่างการหยุดยิงที่กำลังดำเนินอยู่

ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น ภายหลังจากที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน มีความคืบหน้าแต่ดีลจบความขัดแย้งยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้

ขณะที่ทางอิหร่านยังไม่ได้ตอบโต้อะไรถึงการโจมตีครั้งนี้ และยังไม่ชัดเจนว่าการโจมตีครั้งนี้จะกระทบการเจรจาสันติภาพระหว่างทั้งสองชาติหรือไม่

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

