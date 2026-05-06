มาดามเก่ง คือใคร? เปิดประวัตินักธุรกิจหญิง ก่อนแถลง 9 เซียนลูกหนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 11:00 น.
เปิดประวัติ มาดามเก่ง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ นักธุรกิจหญิงผู้เสียหายในคดีเซียนพระ เช็กที่มาหนี้ 300 ล้าน และปม 9 เซียนลูกหนี้

มาดามเก่ง หรือ ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ นักธุรกิจหญิงที่ถูกกล่าวถึงในฐานะ ผู้เสียหาย/ฝั่งเจ้าหนี้ ในกระแสข่าวดราม่าคดีพิพาทกับกลุ่มเซียนพระ โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวโยงกับ โทน บางแค และประเด็น 9 เซียนลูกหนี้ ที่เตรียมเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

โปรไฟล์พันล้าน ธุรกิจอสังหาฯ และเหล็กกล้า

ข้อมูลจากสื่อหลายสำนักระบุว่า ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ มาดามเก่ง เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจในฐานะผู้ก่อตั้ง Chi Villa & Spa Ayutthaya รีสอร์ตหรูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ รายการ DNA TALK ทางช่อง MONO29 ยังเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอในฐานะ “เจ้าของธุรกิจพันล้าน” ที่มีความเชื่อมโยงกับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก และผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้ว่าในปี 2564 เธอเคยทำรายการซื้อ-ขายหุ้นบริษัทฯ และถือสิทธิออกเสียงสูงถึง 5.42%

จุดเริ่มต้นความเชื่อมโยงกับวงการเซียนพระ

ความขัดแย้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2565 เมื่อมาดามเก่งได้รู้จักกับ โทน บางแค ผ่านทางเซียนพระรุ่นพี่ชื่อ “ตี๋ ตื่น” ในตอนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องการดูพระเครื่อง ก่อนจะลุกลามไปถึงเรื่องการฝากขายรถหรูเบนท์ลีย์

จากรายงานระบุว่า โทน บางแค พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าตนมีเครือข่ายผู้ติดตามจำนวนมาก ทำให้มาดามเก่งนำทรัพย์สินมีค่า ทั้งนาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม พระเครื่อง และรถหรูไปฝากขาย โดยมีการตีเช็คค้ำประกันและกำหนดระยะเวลาขึ้นเงินไว้ที่ 10 เดือน

ปมหนี้ 300 ล้าน สู่การแฉ 9 เซียนลูกหนี้

ปมนี้ดังขึ้นหลัง โทน บางแค ไปร้องเรียนกล่าวหา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ บิ๊กเต่า ว่ามีการข่มขู่บังคับให้ชำระหนี้ ขณะที่บิ๊กเต่าโต้ว่าเป็นการช่วยเป็นคนกลางตามที่ผู้เสียหายร้องขอ และระบุว่าคดีนี้เกี่ยวกับขบวนการฉ้อโกงพระเครื่องมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

ฝั่งตำรวจระบุพฤติการณ์ว่า กลุ่มเซียนพระทำเป็นขบวนการ เช่น นำพระมาขายในราคาสูง จากนั้นมีอีกกลุ่มมาเสนอซื้อแพงกว่า ใช้เช็ค ก่อนเกิดปัญหาเช็คเด้งและโยงไปสู่การนำพระไปจำนำ จนผู้เสียหายต้องนำเงินไปไถ่คืน กลายเป็นหนี้ก้อนใหม่วนซ้ำไปเรื่อย ๆ

ส่วนฝั่งโทน บางแค ยอมรับว่ามีหนี้กับเจ้าหนี้รายนี้จริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้โกง และอ้างว่ามีการทยอยจ่าย มีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งพระเครื่อง ตึกแถว และเช็คล่วงหน้า ประเด็นนี้จึงยังต้องรอการพิสูจน์ตามกระบวนการสอบสวน ไม่ควรเขียนฟันธงว่าใครผิดก่อนศาลหรือตำรวจสรุปสำนวน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

