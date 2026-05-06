ไปกันใหญ่! สื่อเขมรอ้าง พระบรมมหาราชวัง จัดอันดับเป็นที่น่าเที่ยวกัมพูชา
รัฐบาลชี้แจงด่วน สื่อเขมรอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวในกัมพูชา ยันเป็นข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิด
หลังจากข่าวลือกรณี สื่อกัมพูชาอ้างว่าพระบรมมหาราชวังติดอันดับสถานที่น่าเที่ยวในประเทศของตน ล่าสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกรมศิลปากร ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง พบผู้นำภาพประกอบแบบรวม (collage) ที่มีทั้งภาพนครวัดผสมกับภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังของไทย แล้วนำมาเผยแพร่ในลักษณะบิดเบือนและอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
การกล่าวอ้างถึง “พระราชวัง” ในสื่อของกัมพูชา หมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยแต่อย่างใด
นอกจากนี้ นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) รัฐบาลเดินหน้าเฝ้าระวังภัยทางสังคมและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันข้อมูลบิดเบือน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 พบข้อมูลทั้งหมด 161,352 ข้อความ มีข้อความเข้าข่ายต้องตรวจสอบความจริง 1,017 ข้อความ แหล่งที่มาหลักมาจากระบบ Social Listening 1,016 ข้อความ และเฟซบุ๊ก 1 ข้อความ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเรื่องสำคัญและตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 9 เรื่อง ล่าสุดศูนย์ต้านข่าวปลอมสรุปประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 7 อันดับ ประกอบด้วยข่าวปลอม 4 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 2 เรื่อง และข่าวจริง 1 เรื่อง ดังนี้
อันดับที่ 1 ข่าวปลอม : อ้างว่าพระบรมมหาราชวังติดอันดับสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชา
อันดับที่ 2 ข่าวบิดเบือน : โครงการแลนด์บริดจ์บังคับให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปี
อันดับที่ 3 ข่าวจริง : วิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้น
อันดับที่ 4 ข่าวปลอม : กระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่สำหรับยื่นชำระภาษี
อันดับที่ 5 ข่าวบิดเบือน : โรงงานน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่ม จากปกติปีละ 6,900 บาท เป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาท
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม : คนไทยกว่า 600 คนกลับประเทศไม่ได้ หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงกันไว้
อันดับที่ 7 ข่าวปลอม : สนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
รัฐบาลขอให้ประชาชนระมัดระวังข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดีย การส่งต่อข้อมูลเท็จสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประชาชนควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและแชร์ข้อมูลจากหน่วยงานทางการเท่านั้น หากพบข้อมูลน่าสงสัย ประชาชนสามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : thaigov
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%
- นางงามเขมร ไม่ทน ไทยขโมยสไบ-ดินแดน ลั่น หลงเชื่อรูป AI ไปเรียนมาใหม่
- คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส
- กัมพูชา สงสัย ทำไมเรียกอ่าวไทย ทั้งที่เขมรเคยยิ่งใหญ่ เป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรม
- ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: