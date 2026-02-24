“กัน จอมพลัง” ถ่ายรูปร่วมกับกองทัพ โชว์รั้วตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทมอดา
กัน จอมพลัง ถ่ายรูปร่วมกับกองทัพ โชว์รั้วตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทมอดา ลั่นเป็นรั้วที่เกิดจากการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ (23 ก.พ. 68) ผู้ใหญ่ของทางกองทัพเรือได้เดินทางมาที่รั้วตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้กําลังใจ น้องๆ ที่อยู่แนวหน้า พี่ๆหลายท่านได้มาจับมือผมพูดขอบคุณในสิ่งที่ผมและFCกันจอมพลังทำให้ทหารเรือที่ทมอดา
รั้วตู้คอนเทนเนอร์ สําเร็จได้ เพราะการร่วมแรงร่วมใจกัน ของประชาชนและทหารเรือ วันนี้พวกเราได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยร่วมกัน แค่เราได้เห็นภาพความสามัคคีกันสู้เพื่อปกป้องประเทศเรา ก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจแล้ว และเราจะยังไม่หยุดแค่นี้ เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ขอบคุณทุกคนที่รวมพลังกันสู้
ผมในฐานะตัวแทนของเอฟซีกันจอมพลัง ขอขอบคุณทหารเรือเช่นกันครับ หลายครั้งที่ผมกับFCออกไปลุยภัยพิบัติใหญ่ๆของประเทศ ก็จะมีกองทัพเรือที่สนับสนุนภารกิจ ของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ของเรามาโดยตลอด วันนี้เราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเดินเคียงข้างร่วมกับกองทัพเรือครับ”
ก่อนจะเขียนปิดท้ายว่า “เป็นรั้วที่เกิดจากการรวมพลัง ของคนไทยมันยิ่งใหญ่มากๆครับ”
