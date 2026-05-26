อนาคตดับ! นักกีฬาดาวรุ่ง รถพลิกคว่ำ ร่างกระเด็นเสียชีวิตคาที่ เศร้าจากไปอายุน้อย
ช็อกวงการ! ดาวรุ่งอเมริกันฟุตบอลวัย 18 ปี ประสบอุบัติเหตุ รถเก๋งเสียหลักพุ่งชน-พลิกคว่ำหลายตลบ ร่างกระเด็นออกเบาะหลังเสียชีวิตคาที่ สุดเศร้า ดับก่อนได้เข้ามหาวิทยาลัยสัปดาห์หน้า
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวสลดกรณี ดีออนทาวิส คูเปอร์ (Deontavis Cooper) ดาวรุ่งอเมริกันฟุตบอลวัย 18 ปี ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในเขตลีออนเคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา โดยรถเก๋งที่คูเปอร์นั่งมาเสียหลักพุ่งลงข้างทาง รถชนเข้ากับท่อระบายน้ำจนลอยขึ้นไปในอากาศ ก่อนจะพาดชนกับเสาโทรศัพท์และพลิกคว่ำหลายตลบ แรงเหวี่ยงทำให้ร่างของคูเปอร์กระเด็นออกมาจากเบาะหลัง เจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังมีวัยรุ่นอายุ 18 ปีอีก 2 คนที่นั่งมาในรถคันเดียวกันได้รับบาดเจ็บสาหัส
สำหรับดีออนทาวิส คูเปอร์เล่นตำแหน่งออฟเฟนซีฟไลน์แมนให้กับโรงเรียนมัธยมโธมัส เคาน์ตี้ เซ็นทรัล ในเมืองโธมัสวิลล์ รัฐจอร์เจีย เขาเคยคว้าแชมป์ระดับรัฐถึง 2 สมัย และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทูเลน
จัสติน โรเจอร์ส หัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลของโรงเรียน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อไว้อาลัยกล่าวว่า คูเปอร์เป็นคนที่มีรอยยิ้มสดใสและเป็นที่รักของทุกคน “วันนี้พวกเราใจสลาย ‘บิ๊กคูป’ เป็นเด็กหนุ่มที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเสมอ เขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีค่า เขารักผู้คนและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา
พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มหาวิทยาลัยทูเลนในสัปดาห์หน้า เขาเตรียมสานฝันในการเล่นฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย แม้ความฝันนั้นจะจบลงเร็วเกินไป แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้กับเพื่อนร่วมทีม โค้ช ครู เพื่อน และครอบครัว จะคงอยู่ตลอดไป
บิ๊กคูปเป็นที่รักของทุกคน และเขาก็มอบความรักตอบกลับมาเสมอ ชีวิตพวกเราดีขึ้นเพราะได้รู้จักเขา”
คูเปอร์เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยทูเลนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เขาได้รับข้อเสนอจากหลายสถาบัน ทั้งเซาท์อลาบามา, ซินซินเนติ, ยูซีเอฟ, อาร์คันซอ สเตท และอีสต์แคโรไลนา
ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยทูเลนออกแถลงการณ์ไว้อาลัยต่อการจากไปของคูเปอร์ แถลงการณ์ระบุว่าเขาเป็นตัวอย่างของความทุ่มเท ความอดทน และการมองโลกในแง่ดี
“ความรักในกีฬาและความขยันขันแข็งของเขาแสดงออกให้เห็นในทุกสิ่งที่เขาทำ เขากำลังจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในสนามและในชุมชน ผู้คนชื่นชมดีออนทาวิสไม่ใช่แค่เรื่องกีฬา แต่รวมถึงความใจดีและความจริงใจของเขาด้วย รอยยิ้มและความอบอุ่นของเขาสัมผัสใจคนมากมาย การจากไปของเขาทิ้งความว่างเปล่าไว้ในใจพวกเรา
เพื่อเป็นเกียรติแก่ดีออนทาวิส ขอให้พวกเราจดจำความสดใส ความใจดี และความสุขที่เขามอบให้คนรอบข้าง เขาจะเป็นสมาชิกที่มีค่าของครอบครัวทูเลนตลอดไป”
ข้อมูลจาก : nypost
