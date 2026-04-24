“อนุทิน” เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว
“อนุทิน” อัดงบสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย สั่งกองทัพคุมเข้ม พร้อมแจงเหตุยกเลิก MOU 44 ชี้ 20 ปี ไร้ประโยชน์
24 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างรั้วตามแนวชายแดนว่า เริ่มแล้วทั้งชายแดนไทย-กัมพูชา และชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพแล้ว
นายอนุทิน กล่าวว่า “มีเชื้อเรียบร้อย ส่วนที่อยู่นอกเหนือจากเฟสแรก เมื่อวานนี้ 23 เมษายน ในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้ชี้แจงกับหน่วยงานที่ต้องใช้งบประมาณ ให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอโครงการเข้ามา”
โดยแต่ละหน่วยรับผิดชอบดังนี้ กองทัพเรือรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันออก กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสระแก้วไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี และกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อดูแลป้องกันการขนสินค้าเถื่อนและการลักลอบเข้าเมืองเพื่อก่ออาชญากรรม
เมื่อถามถึงการหารือกับนายหวัง อี้ เรื่องการยกเลิก MOU 44 หรือไม่ นายอนุทิน ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเจรจาเรื่องนี้ เพราะวันนี้เป็นการเข้าเยี่ยมคารวะไม่มีเรื่องที่ต้องเจรจาหารือกัน มีแต่เรื่องที่เป็นมิตร พร้อมย้ำว่าเรื่อง MOU 44 ไม่ได้มีการพูดถึงเลย เพราะเป็นประเด็นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา
นายอนุทิน ชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิก MOU 44 ว่าไม่ใช่เพราะมีความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชา แต่เพราะมีการดำเนินการมากว่า 20 ปีแต่ไม่มีความคืบหน้า บริบทของโลกเปลี่ยนไป และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่เหมือนเดิม จึงต้องยกเลิกสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยและประชาชน ส่วน MOU 43 ยังคงดำเนินการอยู่ เพราะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของประเทศไทยที่มีความคืบหน้าในการดำเนินการและมีข้อตกลงระหว่าง 2 ประเทศ
เมื่อถามถึงท่าทีของนายหวัง อี้ ที่จะเป็นคนกลางให้กับ 2 ประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องนึกถึงว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากท่าทีนี้ ประเทศไทยต้องปลอดภัย 100% ไม่เสียเปรียบ รวมถึงอธิปไตยและดินแดนของเรายังมั่นคงอยู่ หากรัฐบาลไทยจะตัดสินใจเจรจาอะไรเกี่ยวกับการยุติปัญหาระหว่าง 2 ประเทศ ก็ต้องนึกถึงประโยชน์ของไทยเป็นหลัก ส่วนเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่ต้องพูดถึงเลย
นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายถึงท่าทีของทหารกัมพูชาที่มีการยั่วยุเติมกำลังตามแนวชายแดนว่า ตราบใดที่ยังกระทำอยู่ในเขตของตัวเอง ไม่มาล่วงล้ำดินแดนของเรา ก็ไม่มีปัญหา “เราต้องอดทน เราต้องนิ่งพอ นิ่งให้เป็น และเราก็ไม่ต้องยั่วยุกลับ ขอให้ทราบแต่เพียงว่าเกินเส้นนี้ไม่ได้ ก็น่าจะโอเคแล้ว”
- กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร
- ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC
- กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด
