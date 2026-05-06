ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด นักท่องเที่ยวจีน ตกชิงช้าน้ำตก เสียชีวิต หลังตะโกนเตือนว่าสายรัดไม่แน่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 10:23 น.
ภาพจาก : Global Times
  • เหตุเกิดที่ Maliuyan Adventure Park เมืองหัวอิ๋ง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 นักท่องเที่ยวหญิงแซ่ หลิว ประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเครื่องเล่นลักษณะ “ชิงช้าเหนือน้ำตก” และเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
  • ผู้เสียชีวิต ตะโกนเตือนว่าสายรัด/เชือกนิรภัยไม่แน่น และย้ำหลายครั้งว่า “ไม่แน่นพอ” แต่พนักงานยังปล่อยเครื่องเล่นต่อไป
  • ทางการท้องถิ่นระบุเบื้องต้นว่า เหตุนี้เข้าข่าย อุบัติเหตุความรับผิดด้านความปลอดภัยในการทำงานจากความประมาทของผู้ประกอบการ ขณะนี้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างถูกสอบสวนตามกฎหมาย และสวนสนุกปิดปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เกิดเหตุสลดในประเทศจีน เมื่อนักท่องเที่ยวหญิงแซ่หลิวประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเครื่องเล่นแนวผจญภัย “ชิงช้าเหนือน้ำตก” ที่ Maliuyan Adventure Park เมืองหัวอิ๋ง มณฑลเสฉวน ก่อนเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569

Global Times รายงานโดยอ้างแถลงการณ์จากคณะทำงานสอบสวนของเมืองหัวอิ๋งว่า ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากเครื่องเล่นชิงช้าเหนือน้ำตกในสวนผจญภัยดังกล่าว หลังเกิดเหตุ ทางการตั้งคณะทำงานสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต

ประเด็นที่ทำให้สังคมจีนวิจารณ์หนัก คือคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ The Standard รายงานโดยอ้าง The Beijing News ว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้หญิงในคลิปสวมอุปกรณ์นิรภัยและถูกพนักงานค่อย ๆ ปล่อยออกจากจุดปลอดภัย โดยมีเสียงตะโกนหลายครั้งว่า “ไม่แน่นพอ” แต่พนักงานยังดำเนินเครื่องเล่นต่อไป ก่อนที่เชือกนิรภัยจะเกิดปัญหาหลังออกจากแท่น

รายงานอีกแหล่งจาก Dimsum Daily ระบุว่า ในคลิปเห็นพนักงาน 2 คนสวมเสื้อกั๊กสีแดง ซึ่งมีข้อความ Chongqing Adventure Camp กำลังช่วยเตรียมเครื่องเล่นให้ผู้เสียชีวิต ขณะที่เธอส่งเสียงเตือนว่าเชือกไม่ได้ยึดอย่างถูกต้อง ก่อนเกิดอุบัติเหตุหลังผ่านแนวกั้นออกไป

เกิดเหตุสลดในประเทศจีน เมื่อนักท่องเที่ยวหญิงแซ่หลิวประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเครื่องเล่นแนวผจญภัย
ภาพจาก : Global Times

ทางการท้องถิ่นระบุผลสอบเบื้องต้นว่า เหตุการณ์นี้เข้าข่ายอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยจากความรับผิดของผู้ประกอบการ หรือ production safety liability accident โดยหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างถูกสอบสวนและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย

หลังเกิดเหตุ สวนผจญภัยถูกสั่งปิดเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบความปลอดภัย โดย The Standard ระบุว่า พื้นที่ประกาศปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2569 เพื่อซ่อมบำรุงและตรวจอุปกรณ์ ขณะที่ Global Times ระบุว่าสวนยังคงปิดปรับปรุง และคณะทำงานได้จัดการข้อตกลงเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว

คดีนี้ทำให้สังคมจีนตั้งคำถามถึงมาตรฐานเครื่องเล่นแนวผจญภัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมสูงจากพื้นและพึ่งพาอุปกรณ์นิรภัยเป็นหลัก เพราะหากพนักงานละเลยเสียงเตือนของผู้เล่น แม้เพียงไม่กี่วินาที ความผิดพลาดอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันที

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ว่าอุปกรณ์ “ขาด” หรือ “หลุด” ยังต้องรอผลสอบทางการยืนยันขั้นสุดท้าย เนื่องจาก Global Times ใช้คำว่าเชือกนิรภัย “หลุด/คลาย” ขณะที่ The Standard รายงานว่าเชือก “ขาด” จากภาพในคลิปออนไลน์ จึงควรรายงานด้วยถ้อยคำระมัดระวังว่า อุปกรณ์นิรภัยเกิดความผิดปกติระหว่างใช้งาน จนเป็นเหตุให้ผู้เล่นตกจากเครื่องเล่น

@meng0260np3已经没了，赔偿至少上了百万，不然不会这么快息事宁人 最可恨的是女子都说了没绑紧，还有那么多人在在笑！果然绳子只有断了后才会换 所以我绝不会去玩这种命交给未知的游戏 ◎百姓关注 女子玩悬崖秋千时突然从高空坠落，文旅局：相关部门在处理此事♬ 原聲 – 邇墨

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

