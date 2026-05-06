คลิปสลด นักท่องเที่ยวจีน ตกชิงช้าน้ำตก เสียชีวิต หลังตะโกนเตือนว่าสายรัดไม่แน่น
- เหตุเกิดที่ Maliuyan Adventure Park เมืองหัวอิ๋ง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 นักท่องเที่ยวหญิงแซ่ หลิว ประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเครื่องเล่นลักษณะ “ชิงช้าเหนือน้ำตก” และเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
- ผู้เสียชีวิต ตะโกนเตือนว่าสายรัด/เชือกนิรภัยไม่แน่น และย้ำหลายครั้งว่า “ไม่แน่นพอ” แต่พนักงานยังปล่อยเครื่องเล่นต่อไป
- ทางการท้องถิ่นระบุเบื้องต้นว่า เหตุนี้เข้าข่าย อุบัติเหตุความรับผิดด้านความปลอดภัยในการทำงานจากความประมาทของผู้ประกอบการ ขณะนี้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างถูกสอบสวนตามกฎหมาย และสวนสนุกปิดปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
เกิดเหตุสลดในประเทศจีน เมื่อนักท่องเที่ยวหญิงแซ่หลิวประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเครื่องเล่นแนวผจญภัย “ชิงช้าเหนือน้ำตก” ที่ Maliuyan Adventure Park เมืองหัวอิ๋ง มณฑลเสฉวน ก่อนเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569
Global Times รายงานโดยอ้างแถลงการณ์จากคณะทำงานสอบสวนของเมืองหัวอิ๋งว่า ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากเครื่องเล่นชิงช้าเหนือน้ำตกในสวนผจญภัยดังกล่าว หลังเกิดเหตุ ทางการตั้งคณะทำงานสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
ประเด็นที่ทำให้สังคมจีนวิจารณ์หนัก คือคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ The Standard รายงานโดยอ้าง The Beijing News ว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้หญิงในคลิปสวมอุปกรณ์นิรภัยและถูกพนักงานค่อย ๆ ปล่อยออกจากจุดปลอดภัย โดยมีเสียงตะโกนหลายครั้งว่า “ไม่แน่นพอ” แต่พนักงานยังดำเนินเครื่องเล่นต่อไป ก่อนที่เชือกนิรภัยจะเกิดปัญหาหลังออกจากแท่น
รายงานอีกแหล่งจาก Dimsum Daily ระบุว่า ในคลิปเห็นพนักงาน 2 คนสวมเสื้อกั๊กสีแดง ซึ่งมีข้อความ Chongqing Adventure Camp กำลังช่วยเตรียมเครื่องเล่นให้ผู้เสียชีวิต ขณะที่เธอส่งเสียงเตือนว่าเชือกไม่ได้ยึดอย่างถูกต้อง ก่อนเกิดอุบัติเหตุหลังผ่านแนวกั้นออกไป
ทางการท้องถิ่นระบุผลสอบเบื้องต้นว่า เหตุการณ์นี้เข้าข่ายอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยจากความรับผิดของผู้ประกอบการ หรือ production safety liability accident โดยหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างถูกสอบสวนและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย
หลังเกิดเหตุ สวนผจญภัยถูกสั่งปิดเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบความปลอดภัย โดย The Standard ระบุว่า พื้นที่ประกาศปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2569 เพื่อซ่อมบำรุงและตรวจอุปกรณ์ ขณะที่ Global Times ระบุว่าสวนยังคงปิดปรับปรุง และคณะทำงานได้จัดการข้อตกลงเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว
คดีนี้ทำให้สังคมจีนตั้งคำถามถึงมาตรฐานเครื่องเล่นแนวผจญภัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมสูงจากพื้นและพึ่งพาอุปกรณ์นิรภัยเป็นหลัก เพราะหากพนักงานละเลยเสียงเตือนของผู้เล่น แม้เพียงไม่กี่วินาที ความผิดพลาดอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันที
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ว่าอุปกรณ์ “ขาด” หรือ “หลุด” ยังต้องรอผลสอบทางการยืนยันขั้นสุดท้าย เนื่องจาก Global Times ใช้คำว่าเชือกนิรภัย “หลุด/คลาย” ขณะที่ The Standard รายงานว่าเชือก “ขาด” จากภาพในคลิปออนไลน์ จึงควรรายงานด้วยถ้อยคำระมัดระวังว่า อุปกรณ์นิรภัยเกิดความผิดปกติระหว่างใช้งาน จนเป็นเหตุให้ผู้เล่นตกจากเครื่องเล่น
@meng0260np3已经没了，赔偿至少上了百万，不然不会这么快息事宁人 最可恨的是女子都说了没绑紧，还有那么多人在在笑！果然绳子只有断了后才会换 所以我绝不会去玩这种命交给未知的游戏 ◎百姓关注 女子玩悬崖秋千时突然从高空坠落，文旅局：相关部门在处理此事♬ 原聲 – 邇墨
