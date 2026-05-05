ข่าวต่างประเทศ

มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 16:50 น.
51
มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร

มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถหน้าห้างในญี่ปุ่น กัดพลเมืองดีเข้ามาเตือน แถมแกล้งป่วย นอนกองกับพื้นเรียกคะแนนสงสาร

กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้ Twitter (X) ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความเหตุการณ์หญิงชาวจีนยืนขวางช่องจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า

“ไปห้างคอสโก้มา เจอคนจีนโคตรแย่เลย… ไปยืนขวางจองที่จอดรถที่ว่างอยู่ พอโดนเตือนก็ไปกัดเขาจนได้รับบาดเจ็บเลย บ้าสุดๆ แล้วพอถูกแจ้งตำรวจ ก็มาทำตัวเป็นเหยื่อร้องโอดโอยว่า “ฉัน โรคหัวใจกำเริบ…” ขำชะมัด โดนแบนห้ามเดินทางเข้าประเทศอยู่แล้วก็อย่ามาเลยเหอะ”

นอกจากนี้ยังระบุข้อความว่า “ตกใจมากที่มีคนเข้ามาเห็นเยอะขนาดนี้ ไม่มีอะไรจะฝากร้าน เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณพี่ผู้ชายที่ช่วยเข้าไปเตือนมนุษย์ป้าคนนั้นด้วยนะ! ยังไงก็อย่าลืมไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจด้วยล่ะ!! อ้อ แล้วก็ไม่ใช่ “โดนแบนห้ามเดินทาง” แต่เป็น “ขอความร่วมมือให้งดเดินทาง” สินะ ขอโทษด้วย…”

ภาพเหตุการณ์หญิงชาวจีนนอนบนพื้นหน้าห้าง
X/ @agehaurara

จากโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลมีผู้ชมมากกว่า 8.1 ล้านครั้ง รวมทั้งมียอดรีโพสต์มากกว่า 1.4 หมื่นครั้ง และมีชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า

“จะว่าไป เคยมีเรื่องผู้หญิงจีนที่ไปก่อเรื่องที่สำนักงานเขตแล้วแกล้งล้มลงไปทำตัวเป็นเหยื่อเหมือนกันนะ พวกนี้พอสถานการณ์เสียเปรียบก็มีสกิลพื้นฐานคือแกล้งล้มหรือไง แล้วก็ คนที่ถูกกัดถ้าไม่ไปโรงพยาบาลให้ตรวจดูนี่แย่แน่ๆ แผลถูกกัดมันอันตรายเรื่องการติดเชื้อ”

“คนจีนโชว์ศิลปะดั้งเดิมที่คอสโก้ในญี่ปุ่น ทั้งที่เดิมทีควรจะขอความร่วมมือให้งดเดินทางแท้ๆ แต่ทำไมถึงมาอยู่ในญี่ปุ่นได้ล่ะ?”

“คนจีนที่ชอบไปยืนจองที่จอดรถเนี่ย เป็นพฤติกรรมสร้างความรำคาญที่คุ้นเคยกันดีจนกลายเป็นปัญหาสังคมในอเมริกาไปแล้ว อย่างที่คิดเลย มาก่อเรื่องแบบนี้ในญี่ปุ่นด้วยสินะ…”

“ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีวันที่ได้เห็น “การแกล้งตายหลังเกิดเรื่องวิวาท” ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของคนจีนในประเทศเราด้วย นี่ก็คงเป็นความจีนแท้ๆ อีกแบบหนึ่งสินะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร ข่าวต่างประเทศ

มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร

25 วินาที ที่แล้ว
ผู้โดยสารฟ้องสายการบินเที่ยวบินตกหลุมอากาศ ดับ 1 เจ็บนับร้อย ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก เครื่องตกหลุมอากาศ ตาวัย 73 หัวใจวายดับ ร่างกระแทกคอหัก เจ็บนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร หวั่นเกิดอุบัติเหตุ ข่าวต่างประเทศ

คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร ล่าสุด ระงับบัญชีคนขับแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ &quot;พระอัลลอฮ์&quot; ชานเมืองบาร์เซโลนา ข่าวต่างประเทศ

แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ “พระอัลลอฮ์” ชานเมืองบาร์เซโลนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ &quot;วัยทอง&quot; สุดท้ายตรวจพบ &quot;มะเร็งลำไส้&quot; ข่าวต่างประเทศ

อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ “วัยทอง” สุดท้ายตรวจพบ “มะเร็งลำไส้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ ข่าว

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569 ข่าว

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง &quot;แบงค์ ศุภณัฐ&quot; ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน &quot;ดร.โจ&quot; ข่าวการเมือง

ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน “ดร.โจ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลยกฟ้อง &quot;ทิดสฤษฎิ์&quot; อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ทิดสฤษฎิ์” อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้านเปย์สีกา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ ข่าว

รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ 4 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างจีนทรมาน ข่าว

นายจ้างจีนโหด! ทารุณลูกน้อง ใช้เหล็กหวด-ราดน้ำร้อน หนีตายเอาชีวิตรอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเต่า&quot; โต้กลับ &quot;โทน บางแค&quot; ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน ข่าว

“บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5 พ.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5 พ.ค. 69 ออกอะไร? เช็กผลสลากพัฒนา 6 ตัว ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดตำราเลขนามสัตว์ เช็กดวงสัตว์นำโชค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ ข่าว

จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส รับสิทธิ์ 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย? เช็กวิธีลงทะเบียน ใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉแก๊งคนรวยจีน มอมยาวสาวข่มขืนหมู่ ถ่ายคลิปอนาจารกว่า 10 ล้านไฟล์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 16:50 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button