มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร

มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถหน้าห้างในญี่ปุ่น กัดพลเมืองดีเข้ามาเตือน แถมแกล้งป่วย นอนกองกับพื้นเรียกคะแนนสงสาร
กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้ Twitter (X) ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความเหตุการณ์หญิงชาวจีนยืนขวางช่องจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า
“ไปห้างคอสโก้มา เจอคนจีนโคตรแย่เลย… ไปยืนขวางจองที่จอดรถที่ว่างอยู่ พอโดนเตือนก็ไปกัดเขาจนได้รับบาดเจ็บเลย บ้าสุดๆ แล้วพอถูกแจ้งตำรวจ ก็มาทำตัวเป็นเหยื่อร้องโอดโอยว่า “ฉัน โรคหัวใจกำเริบ…” ขำชะมัด โดนแบนห้ามเดินทางเข้าประเทศอยู่แล้วก็อย่ามาเลยเหอะ”
นอกจากนี้ยังระบุข้อความว่า “ตกใจมากที่มีคนเข้ามาเห็นเยอะขนาดนี้ ไม่มีอะไรจะฝากร้าน เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณพี่ผู้ชายที่ช่วยเข้าไปเตือนมนุษย์ป้าคนนั้นด้วยนะ! ยังไงก็อย่าลืมไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจด้วยล่ะ!! อ้อ แล้วก็ไม่ใช่ “โดนแบนห้ามเดินทาง” แต่เป็น “ขอความร่วมมือให้งดเดินทาง” สินะ ขอโทษด้วย…”
จากโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลมีผู้ชมมากกว่า 8.1 ล้านครั้ง รวมทั้งมียอดรีโพสต์มากกว่า 1.4 หมื่นครั้ง และมีชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า
“จะว่าไป เคยมีเรื่องผู้หญิงจีนที่ไปก่อเรื่องที่สำนักงานเขตแล้วแกล้งล้มลงไปทำตัวเป็นเหยื่อเหมือนกันนะ พวกนี้พอสถานการณ์เสียเปรียบก็มีสกิลพื้นฐานคือแกล้งล้มหรือไง แล้วก็ คนที่ถูกกัดถ้าไม่ไปโรงพยาบาลให้ตรวจดูนี่แย่แน่ๆ แผลถูกกัดมันอันตรายเรื่องการติดเชื้อ”
“คนจีนโชว์ศิลปะดั้งเดิมที่คอสโก้ในญี่ปุ่น ทั้งที่เดิมทีควรจะขอความร่วมมือให้งดเดินทางแท้ๆ แต่ทำไมถึงมาอยู่ในญี่ปุ่นได้ล่ะ?”
“คนจีนที่ชอบไปยืนจองที่จอดรถเนี่ย เป็นพฤติกรรมสร้างความรำคาญที่คุ้นเคยกันดีจนกลายเป็นปัญหาสังคมในอเมริกาไปแล้ว อย่างที่คิดเลย มาก่อเรื่องแบบนี้ในญี่ปุ่นด้วยสินะ…”
“ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีวันที่ได้เห็น “การแกล้งตายหลังเกิดเรื่องวิวาท” ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของคนจีนในประเทศเราด้วย นี่ก็คงเป็นความจีนแท้ๆ อีกแบบหนึ่งสินะ”
