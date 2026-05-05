แฉแก๊งคนรวยจีน มอมยาวสาวข่มขืนหมู่ ถ่ายคลิปอนาจารกว่า 10 ล้านไฟล์
บล็อกเกอร์สาวขุดรากถอนโคน รายชื่อสมาชิกแก๊งล่วงละเมิดทางเพศข้ามชาติในเยอรมนี พบโปรไฟล์ไม่ธรรมดา ทั้งผู้บริหารบริษัทรถชื่อดัง นักศึกษามหาวิทยาลัยท็อป และแพทย์จากปักกิ่ง เผยพฤติกรรมสุดเหี้ยมใช้ยาสลบเกินขนาดจนเหยื่อเกือบเสียชีวิต
ภัยจีนเทาคุกคามยุโรป แอบเปิดโรงเรียนสอนขับรถนักขับอาชีพเยอรมนีบังหน้าค้ามนุษย์ รวมกลุ่มชายสัญชาติจีนระดับชนชั้นสูงที่พำนักอยู่ในเยอรมนี ก่อเหตุข่มขืนทารุณกรรมและแอบถ่ายคลิปหญิงสาวเชื้อสายจีนในหลายเมือง ก่อนเจอบล็อกเกอร์หญิงรายหนึ่งในเยอรมนีใช้ LinkedIn ขุดคุ้ยรายชื่อและใบหน้าของผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ออกมาแฉ จนคดีที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2563-2567 กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยขบวนการนี้ใช้แอปพลิเคชัน Telegram ในการแลกเปลี่ยนเทคนิคการวางยาและพิกัดเหยื่อ โดยมีรหัสลับเรียกเหยื่อว่า “รถ” (Autos) และเรียกการวางยาว่า “เติมน้ำมัน” (Tanken) หากเหยื่อสลบจะเรียกว่า “หมูตาย”
เปิดพฤติกรรมสุดเหี้ยมแก๊งคนรวยจีน ใช้ยาสลบเกินขนาด 5-10 เท่า
หนึ่งในคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดคือคดีของ จง อี้ (Zhongyi J.) นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมิวนิก (TUM) ที่ก่อเหตุข่มขืนแฟนสาวตัวเองซ้ำหลายครั้งในหอพัก โดยใช้ยาสลบระดับโรงพยาบาล (Midazolam) ในปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานถึง 5-10 เท่า จนเหยื่อเกิดภาวะลิ้นตกอุดทางเดินหายใจและหายใจหยุดเต้น แต่จำเลยกลับไม่หยุดมือ ยังคงก่อเหตุต่อพร้อมบันทึกคลิปวิดีโอไว้ “อวดผลงาน” ในกลุ่มลับที่มีสมาชิกสูงถึง 4,500 คน
สรุปรายชื่อและคำพิพากษาผู้ต้องหาหลัก
จาง ต้าเผิง (Dapeng Z.)
- อายุ 43-44 ปี ผู้บริหารบริษัทยานยนต์ในแฟรงก์เฟิร์ต ผู้ดูแลกลุ่มลับ ศาลตัดสินจำคุก 14 ปี หลังยึดไฟล์อนาจารได้กว่า 10 ล้านไฟล์ รวมถึงสื่ออนาจารเด็ก
จง อี้ (Zhongyi J.)
- อายุ 28 ปี นักศึกษาปริญญาโท TUM ศาลตัดสินจำคุก 11 ปี 3 เดือน ในข้อหาข่มขืนรุนแรงและพยายามฆ่า พร้อมสั่งบำบัดทางจิต
โจว ถง (Tong Z.)
- อายุ 25 ปี นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลในเบอร์ลิน ศาลตัดสินจำคุก 5 ปี 9 เดือน ฐานแอบถ่ายและล่วงละเมิดหญิงหลายราย
เซา จื้อถิง (Zhiting S.)
- อายุ 32 ปี แพทย์ปริญญาเอกในเยอรมนี ถูกระบุว่าเป็น “ที่ปรึกษาเทคนิค” ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาสลบ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในกรุงเบอร์ลิน
ตำรวจระบุว่า ยาที่ใช้ถูกสั่งซื้อผ่านช่องทางผิดกฎหมายบน WeChat และส่งทางไปรษณีย์โดยซ่อนในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ทางการยังคงเดินหน้าขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ ทั้งในฮัมบูร์กและลอสแองเจลิส เพื่อทลายเครือข่ายอัปยศนี้ให้สิ้นซาก
