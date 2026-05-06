ขนเพชร บ้าจี้ จ้าง อ๊อฟฟี่ แม็กซิม ทำสัญญา “เลิกสูบพอต” เพื่อตัวเอง หลังถูกชาวเน็ตติง
โอนจริง! ขนเพชร บ้าจี้ จ้าง อ๊อฟฟี่ แม็กซิม 5,000 บาท ทำข้อตกลง “เลิกสูบพอต” เพื่อตัวเอง หลังถูกชาวเน็ตติงวางหราใกล้ตัว ย้ำ ผิดสัญญา เลิกยุ่งทันที
หากใครที่ได้ติดตามข่าวคราวของอดีตพริตตี้และเน็ตไอดอลชื่อดังในตำนาน อย่าง อ๊อฟฟี่ แม็กซิม ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันนี้เธอกำลังต่อสู้รักษา และกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย หลังล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองโป่งพอง ถึงขั้นต้องทำการผ่าตัดสมองถึง 2 ครั้ง เมื่อช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้เธอสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว แต่ยังไม่แข็งแรง 100% ซึ่งก็จะมีเพื่อนพ้องในวงการคอยแวะเวียนไปเยี่ยมที่บ้านอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนเพชร บ้าจี้
พักหลัง ๆ เราจะได้เห็นคลิปในช่องติ๊กต็อกของ ขนเพชร บ้าจี้ ลงอัปเดตชีวิตล่าสุดของเพื่อนซี้อย่าง อ๊อฟฟี่ แม็กซิม อยู่เรื่อย ๆ หากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะหอบข้าวปลาอาหาร ของหวาน ผลไม้ มาให้อ๊อฟฟี่ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญ แถมบางครั้งก็พาออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายบ้าง
แต่คลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อขนเพชร บ้าจี้ หอบของกินเข้าไปเยี่ยมอ๊อฟฟี่ที่บ้านเหมือนทุกครั้ง แต่ชาวเน็ตดันตาดีไปเห็น “พอต” หรือ “บุหรี่ไฟฟ้า” วางอยู่ข้างโทรศัพท์มือถือบนที่นอนของ อ๊อฟฟี่ แม็กซิม ทำให้เกิดเป็นดรามาขึ้นถึงการสูบพอตที่เป็นสิ่งไม่ดี นำพาสารอันตรายเข้าสู่ร่างกายและสมอง อาจสะสมและส่งผลเสียต่อร่างกายอ๊อฟฟี่ยิ่งกว่าเดิม
ล่าสุด ขนเพชร บ้าจี้ เดินทางไปหา อ๊อฟฟี่ แม็กซิม อีกครั้งพร้อมของฝาก และเตรียมพาออกไปปล่อยปลาตามที่เพื่อนร้องขอเอาไว้ แต่ก่อนจะไปขนเพชรได้มีการทำข้อตกลงกับ อ๊อฟฟี่ เกี่ยวกับเรื่องการสูบพอต หรือ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ว่า
“มีเรื่องหนึ่งอยากขอร้อง จ้างเลยก็ได้ 5,000 บาท รับปากได้ไหมว่าจะเลิกดูด อย่างน้อยก็ขอให้รักตัวเองก่อน ในเมื่อเราดีขึ้นแล้ว ก็ไม่ต้องไปเติมอะไรที่มันไม่ดีลงไป เราไม่ว่าอะไร เพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สัญญานะว่าจะดูดให้น้อยลง เพราะเราโกหกคนไม่ได้ ไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเอง ถ้าวันไหนมาแล้วเห็นว่ายังมียังดูดอยู่ ขอไม่มาแล้ว”
ซึ่งทาง อ๊อฟฟี่ แม็กซิม ก็ตอบรับคำขอร้องและข้อตกลงของเพื่อนรักอย่าง ขนเพชร บ้าจี้ โดยทั้งคู่มีการเกี่ยวก้อยสัญญากัน ก่อนที่ขนเพชรจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที จำนวน 5,000 บาท พร้อมทิ้งท้ายว่า “สัญญาแล้วนะ คนว่าไม่รู้ด้วยแล้วนะ ปกป้องไม่ไหวแล้วนะ ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง”
@khonpetch168
หลายๆคนอาจจะสังเกตุเห็นในหลายๆคลิป วันนี้เพชรทำข้อตกลงกับแม่อ็อฟแล้วนะครับ ว่าถ้าเลิกไม่ได้จะไม่มาหาอีกแล้ว บางอย่างอาจจะไม่ถูกใจ แต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องครับ ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผม 🙏🏻
อ้างอิงจาก : TikTok ขนเพชร ช่องหลัก
