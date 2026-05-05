นายจ้างจีนโหด! ทารุณลูกน้อง ใช้เหล็กหวด-ราดน้ำร้อน หนีตายเอาชีวิตรอด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 17:13 น.
กัน จอมพลัง ช่วยลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างจีนทรมาน

ลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างชาวจีนทำร้าย ใช้น้ำร้อนราดตัว-เหล็กกระหน่ำหวด ซ้อมอ่วมหลายชม. ก่อนวิ่งหนีตายทนเจ็บ 4 วัน ไร้เงินรักษา ล่าสุด กัน จอมพลัง ควักเงินส่วนตัวช่วยค่าใช้จ่าย

กัน จอมพลัง อัปเดตล่าสุดกรณีลูกจ้างชาวเมียนมาถูกนายจ้างโหดทำร้ายร่างกายอย่างหนัก ทั้งใช้น้ำร้อนราด ใช้ไม้ฟาด, เหล็กกระหน่ำหวด, คีมหนีบนิ้ว รุมยำตั้งแต่ 16.00 – 20.00 น. รวมทั้งเอาน้ำร้อนราดตัวจนพุพองทั่วร่าง แต่เหยื่อสะบัดตัวจนเอาชีวิตรอดมาได้ ต้องวิ่งหนีหลายกิโลเมตร

ต่อมาพลเมืองดีส่งคลิปมาให้ กัน จอมพลัง ขอให้ช่วยเหลือเพราะหนุ่มเมียนมาไม่มีเงินรักษาตัว ต้องทนเจ็บนาน 4 วัน ตนจึงรีบนำตัวเหยื่อส่งโรงพยาบาล แม้จะไม่ใช่คนไทยแต่ช่วยเหลือเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ต่อมา กัน จอมพลัง โชว์หลักฐานหารโอนเงินช่วยเหลือชายคนดังกล่าวจำนวน 7,607 บาท เป็นเงินใช้จ่ายส่วนตัว ไม่ใช่เงินจากมูลนิธิ

“มีลูกจ้างถูกนายจ้างเอาน้ำร้อนราด เอาไม้ฟาด เอาคีมหนีบ จะเอาน้ำร้อนใส่ปาก แต่ลูกจ้างสะบัดหลุด วิ่งหนีหลายกิโล พลเมืองดีส่งคลิปมาขอให้ผมช่วย ผมรับช่วยให้ทีมส่ง รพ. ผมดูแลค่าใช้จ่ายให้ ตัวนี่เหลวเลยครับ

ยังไม่ทันเริ่ม Live ปล่อยของผมโดนไปแล้ว 7000 กว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างชาวพม่า หนีมาขอให้ผมช่วย ถูกนายจ้างคนจีนเอาน้ำร้อนราดทั้งตัวจนพุพองทั่วร่าง เอาคีมหนีบนิ้ว เอาเหล็กกระหน่ำหวด จะเอาน้ำร้อนใส่ปาก รุมยำหลายคนตั้งแต่ 4 โมงถึง 2 ทุ่ม ลูกจ้างไม่มีเงินเลย ทนเจ็บมา 4 วันไม่มีเงินรักษา ถ้าไม่เจอผมก็คงไม่ได้รักษา ถึงเค้าไม่ใช่คนไทยคนแต่ผมเลือกช่วยด้วยคำว่าเค้าเป็นมนุษย์”

กัน จอมพลัง ช่วยแรงงานเมียนมาถูกนายจ้างชาวจีนทำร้าย
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วยแรงงานเมียนมาถูกทำร้าย
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง โอนเงินช่วยลูกจ้างเมียนมา
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

กัน จอมพลัง ช่วยลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างจีนทรมาน

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

