ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน 50 เขต ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 10:30 น.
เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน ครบทั้ง 50 เขต หลังเปิดตัว “ดร.โจ ชัยวัฒน์” ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย.นี้

ภายหลังจากพรรคประชาชนเปิดตัว นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับนำเสนอวิสัยทัศน์ ‘กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน’ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาพื้นฐานเพื่อยกระดับชีวิตคนกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ พรรคประชาชน ได้ประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขตเพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง วันที่ 28 มิ.ย. 2569 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคประชาชนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • เขตคลองสาน – ณัฐจิรา ศุภพันธ์ (ณัฐ)
  • เขตคลองสามวา – สุรเกียรติ หวังพิทักษ์ (อักรอม)
  • เขตคลองเตย – พลอย เตลาน (ลัญ)
  • เขตคันนายาว – นันท์นภัส สุขสิริฐานันท์ (กาญจน์)
  • เขตจตุจักร – อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย (มาร์ท)
  • เขตจอมทอง – กิรติ จงพิพิธพร (บาส)
  • เขตดอนเมือง – อดิศร ฤกษ์ลักษณี (โบ๊ท)
  • เขตดินแดง – อัมรินทร์ สวัสยานุภาพ (ทนายจัมโบ้)
  • เขตดุสิต – อัครชัย กันธมาลา (มิก)
  • เขตตลิ่งชัน – กันตพงศ์ ดีชัยยะ (แมพ)
  • เขตทวีวัฒนา – ณัฐนนท์ นาคหล่อ (หลุยส์)
  • เขตทุ่งครุ – มหัทธวัฒน์ พรเภตรา (บอสส์)
  • เขตธนบุรี – สุวิจักขณ์ วิริยะธนการ (สิทธิ์)
  • เขตบางกอกน้อย – อริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ (อริ)
  • เขตบางกอกใหญ่ – พลวริศ สุทธิคีรี (ภู)
  • เขตบางกะปิ – วีระชาติ เสประธานนท์ (โจ้)
  • เขตบางขุนเทียน – เอษณา จรัสสุริยพงศ์ (เอ)
  • เขตบางคอแหลม – กิตติสัณห์ อุตสาหประดิษฐ์ (เอิร์ธ)
  • เขตบางซื่อ – ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย (เนอส)
  • เขตบางนา – ฉัตรชัย หมอดี (โต้ง)
  • เขตบางบอน – เขมชาติ ฉัตรตรัสตรัย (เขม)
  • เขตบางพลัด – เอกนรินทร์ พัชรประกาย (เบียร์)
  • เขตบางรัก – วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน (จ๋า)
  • เขตบางเขน – ภาณุวัฒน์ ศรีวงษา (นุ)
  • เขตบางแค – อำนาจ ปานเผือก (นาจ)
  • เขตบึงกุ่ม – อภิชาต ปรางทอง (ตูน)
  • เขตปทุมวัน – อัญชิสา โรจนยุกตานนท์ (อัญอัญ)
  • เขตประเวศ – ฐาปนีย์ สุขสำราญ (เกตุ)
  • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย – อัยรินทร์ กลางประพันธ์ (แป้ง)
  • เขตพญาไท – วรวิทย์ ฉายสุวรรณ์ (เก๋า)
  • เขตพระนคร – อดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ (เจด)
  • เขตพระโขนง – สราวุธ อนันต์ชล (หนุ่ม)
  • เขตภาษีเจริญ – พัณณ์ชิตา รณบรรณ (ลิ้ม)
  • เขตมีนบุรี – กิตติคุณ รุจิมงคล (วิน)
  • เขตยานนาวา – ภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร (ท๊อป)
  • เขตราชเทวี – เอกกวิน โชคประสพรวย (วิน)
  • เขตราษฎร์บูรณะ – ปิยวัช รังผึ้ง (ป้อง)
  • เขตลาดกระบัง – อานนท์ แม้นเพชร (โอม)
  • เขตลาดพร้าว – ณภัค เพ็งสุข (ต้น)
  • เขตวังทองหลาง – อธิการ ถิรวิริยพล
  • เขตวัฒนา – ภัคญดา อำนวยเดชกร (เอลฟ์)
  • เขตสวนหลวง – มาโนช วงศ์เกตุใจ (ต้อง)
  • เขตสะพานสูง – เมธิณี หวังพิทักษ์ (เมย์)
  • เขตสัมพันธวงศ์ – ธนภัทร เทียนกระจ่าง (ลาเต้)
  • เขตสาทร – ไซราม ประกายกิจ (ครูทอมมี่)
  • เขตสายไหม – ภมร พลจันทร์ (อ๊อฟ)
  • เขตหนองจอก – หยกพรชัย อิสระเสรีพงษ์ (หยก)
  • เขตหนองแขม – กิตติคุณ กชกรจารุพงศ์
  • เขตหลักสี่ – ณพวิทย์ วงศ์อารีย์ (ที)
  • เขตห้วยขวาง – ปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ (ปังปอนด์)
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

ทั้งนี้ พรรคประชาชน ยังได้เปิดตัวทีมบริหารและทีมที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการทำงานของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทีมบริหารประกอบด้วย วรภพ วิริยะโรจน์, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, วัลลภ ตรีฤกษ์งาม, อมร พิมานมาศ และ ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย เดชรัต สุขกำเนิด และ เพียงพนอ บุญกล่ำ

รายชื่อทีมบริหาร กทม. พรรคประชาชน
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

