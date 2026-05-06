เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน 50 เขต ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน ครบทั้ง 50 เขต หลังเปิดตัว “ดร.โจ ชัยวัฒน์” ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย.นี้
ภายหลังจากพรรคประชาชนเปิดตัว นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับนำเสนอวิสัยทัศน์ ‘กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน’ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาพื้นฐานเพื่อยกระดับชีวิตคนกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ พรรคประชาชน ได้ประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขตเพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง วันที่ 28 มิ.ย. 2569 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคประชาชนมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- เขตคลองสาน – ณัฐจิรา ศุภพันธ์ (ณัฐ)
- เขตคลองสามวา – สุรเกียรติ หวังพิทักษ์ (อักรอม)
- เขตคลองเตย – พลอย เตลาน (ลัญ)
- เขตคันนายาว – นันท์นภัส สุขสิริฐานันท์ (กาญจน์)
- เขตจตุจักร – อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย (มาร์ท)
- เขตจอมทอง – กิรติ จงพิพิธพร (บาส)
- เขตดอนเมือง – อดิศร ฤกษ์ลักษณี (โบ๊ท)
- เขตดินแดง – อัมรินทร์ สวัสยานุภาพ (ทนายจัมโบ้)
- เขตดุสิต – อัครชัย กันธมาลา (มิก)
- เขตตลิ่งชัน – กันตพงศ์ ดีชัยยะ (แมพ)
- เขตทวีวัฒนา – ณัฐนนท์ นาคหล่อ (หลุยส์)
- เขตทุ่งครุ – มหัทธวัฒน์ พรเภตรา (บอสส์)
- เขตธนบุรี – สุวิจักขณ์ วิริยะธนการ (สิทธิ์)
- เขตบางกอกน้อย – อริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ (อริ)
- เขตบางกอกใหญ่ – พลวริศ สุทธิคีรี (ภู)
- เขตบางกะปิ – วีระชาติ เสประธานนท์ (โจ้)
- เขตบางขุนเทียน – เอษณา จรัสสุริยพงศ์ (เอ)
- เขตบางคอแหลม – กิตติสัณห์ อุตสาหประดิษฐ์ (เอิร์ธ)
- เขตบางซื่อ – ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย (เนอส)
- เขตบางนา – ฉัตรชัย หมอดี (โต้ง)
- เขตบางบอน – เขมชาติ ฉัตรตรัสตรัย (เขม)
- เขตบางพลัด – เอกนรินทร์ พัชรประกาย (เบียร์)
- เขตบางรัก – วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน (จ๋า)
- เขตบางเขน – ภาณุวัฒน์ ศรีวงษา (นุ)
- เขตบางแค – อำนาจ ปานเผือก (นาจ)
- เขตบึงกุ่ม – อภิชาต ปรางทอง (ตูน)
- เขตปทุมวัน – อัญชิสา โรจนยุกตานนท์ (อัญอัญ)
- เขตประเวศ – ฐาปนีย์ สุขสำราญ (เกตุ)
- เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย – อัยรินทร์ กลางประพันธ์ (แป้ง)
- เขตพญาไท – วรวิทย์ ฉายสุวรรณ์ (เก๋า)
- เขตพระนคร – อดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ (เจด)
- เขตพระโขนง – สราวุธ อนันต์ชล (หนุ่ม)
- เขตภาษีเจริญ – พัณณ์ชิตา รณบรรณ (ลิ้ม)
- เขตมีนบุรี – กิตติคุณ รุจิมงคล (วิน)
- เขตยานนาวา – ภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร (ท๊อป)
- เขตราชเทวี – เอกกวิน โชคประสพรวย (วิน)
- เขตราษฎร์บูรณะ – ปิยวัช รังผึ้ง (ป้อง)
- เขตลาดกระบัง – อานนท์ แม้นเพชร (โอม)
- เขตลาดพร้าว – ณภัค เพ็งสุข (ต้น)
- เขตวังทองหลาง – อธิการ ถิรวิริยพล
- เขตวัฒนา – ภัคญดา อำนวยเดชกร (เอลฟ์)
- เขตสวนหลวง – มาโนช วงศ์เกตุใจ (ต้อง)
- เขตสะพานสูง – เมธิณี หวังพิทักษ์ (เมย์)
- เขตสัมพันธวงศ์ – ธนภัทร เทียนกระจ่าง (ลาเต้)
- เขตสาทร – ไซราม ประกายกิจ (ครูทอมมี่)
- เขตสายไหม – ภมร พลจันทร์ (อ๊อฟ)
- เขตหนองจอก – หยกพรชัย อิสระเสรีพงษ์ (หยก)
- เขตหนองแขม – กิตติคุณ กชกรจารุพงศ์
- เขตหลักสี่ – ณพวิทย์ วงศ์อารีย์ (ที)
- เขตห้วยขวาง – ปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ (ปังปอนด์)
ทั้งนี้ พรรคประชาชน ยังได้เปิดตัวทีมบริหารและทีมที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการทำงานของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทีมบริหารประกอบด้วย วรภพ วิริยะโรจน์, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, วัลลภ ตรีฤกษ์งาม, อมร พิมานมาศ และ ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย เดชรัต สุขกำเนิด และ เพียงพนอ บุญกล่ำ
