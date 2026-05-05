ข่าวการเมือง

เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ 4 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 17:58 น.
65
เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่

ก่อนศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิถุนายน 2569 เช็กค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือนรวมเงินเพิ่มเดือนละ 113,560 บาท อยู่ครบ 4 ปี รับ 5.45 ล้านบาท

ใกล้เข้าสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 อีกครั้ง หลังผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยกฎหมายกำหนดให้จัดเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันครบวาระ ทำให้กรุงเทพมหานครวางกรอบเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-17.00 น.

มาดูกันว่าคนทำงานระดับผู้ว่า กทม. จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ และถ้าดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี จะมีรายได้รวมเท่าใด คำตอบตามข้อมูล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน 72,060 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่ม 41,500 บาทต่อเดือน รวมเป็น 113,560 บาทต่อเดือน

เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวมาคำนวณ รายได้เฉพาะเงินเดือนและเงินเพิ่มของผู้ว่า กทม. จะอยู่ที่ 1,362,720 บาทต่อปี และหากอยู่ครบวาระ 4 ปี หรือ 48 เดือน จะได้รับรวม 5,450,880 บาท ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุมหรือเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับตามเงื่อนไขของตำแหน่ง

ตารางเงินเดือนผู้ว่า กทม. และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : The Thaiger

ตัวเลขนี้อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นฐานกฎหมายที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ถ้าเทียบให้เห็นง่าย ๆ ผู้ว่า กทม. มีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 3,785 บาท เมื่อคำนวณแบบหารด้วย 30 วันต่อเดือน หรือเฉลี่ยเดือนละ 113,560 บาทตามอัตรารายเดือน ตำแหน่งนี้จึงไม่ได้มีหน้าที่แค่บริหารเมืองหลวง แต่ต้องรับผิดชอบงบประมาณ การบริการประชาชน ปัญหาน้ำท่วม จราจร ขยะ สาธารณสุข เมืองปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทั้งระบบ เงินเดือนระดับนี้จึงไม่ใช่ค่าถ่ายรูปเปิดงาน แต่เป็นค่ารับแรงกระแทกจากทุกเขตแบบไม่เว้นวันหยุด

สำหรับทีมบริหาร กทม. ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน 69,570 บาท และเงินเพิ่ม 20,750 บาท รวมเดือนละ 90,320 บาท หากอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับ 4,334,880 บาท ส่วนเลขานุการผู้ว่าฯ และที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ได้รับรวมเดือนละ 44,110 บาท หรือครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

ด้านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ได้รับเงินเดือน 44,700 บาท และเงินเพิ่ม 3,750 บาท รวมเดือนละ 48,450 บาท หากอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับ 2,325,600 บาท ขณะที่ประธานสภา กทม. ได้รับรวมเดือนละ 73,560 บาท หรือครบวาระ 4 ปี 3,530,880 บาท

ตารางเงินเดือนผู้ว่า กทม. และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง รายได้ต่อเดือน รายได้ครบวาระ 4 ปี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 113,560 บาท 5,450,880 บาท
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 90,320 บาท 4,334,880 บาท
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 73,560 บาท 3,530,880 บาท
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 48,450 บาท 2,325,600 บาท
เลขานุการ/ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ 44,110 บาท 2,117,280 บาท

ส่วนปฏิทินเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569

สรุปแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีรายได้ประจำเดือน 113,560 บาท หากอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มรวม 5,450,880 บาท ตัวเลขนี้ทำให้เห็นมูลค่าค่าตอบแทนของตำแหน่ง แต่คำถามที่ประชาชนต้องใช้ตัดสินใจในคูหาเลือกตั้งเดือนมิถุนายนนี้ คือผู้สมัครแต่ละคนจะบริหารเงินภาษีและแก้ปัญหาเมืองได้คุ้มกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับหรือไม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ &quot;วัยทอง&quot; สุดท้ายตรวจพบ &quot;มะเร็งลำไส้&quot; ข่าวต่างประเทศ

อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ “วัยทอง” สุดท้ายตรวจพบ “มะเร็งลำไส้”

1 นาที ที่แล้ว
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ ข่าว

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569 ข่าว

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง &quot;แบงค์ ศุภณัฐ&quot; ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน &quot;ดร.โจ&quot; ข่าวการเมือง

ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน “ดร.โจ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลยกฟ้อง &quot;ทิดสฤษฎิ์&quot; อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ทิดสฤษฎิ์” อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้านเปย์สีกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ ข่าว

รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ 4 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างจีนทรมาน ข่าว

นายจ้างจีนโหด! ทารุณลูกน้อง ใช้เหล็กหวด-ราดน้ำร้อน หนีตายเอาชีวิตรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเต่า&quot; โต้กลับ &quot;โทน บางแค&quot; ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน ข่าว

“บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5 พ.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5 พ.ค. 69 ออกอะไร? เช็กผลสลากพัฒนา 6 ตัว ครบทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดตำราเลขนามสัตว์ เช็กดวงสัตว์นำโชค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ ข่าว

จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส รับสิทธิ์ 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย? เช็กวิธีลงทะเบียน ใครได้บ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉแก๊งคนรวยจีน มอมยาวสาวข่มขืนหมู่ ถ่ายคลิปอนาจารกว่า 10 ล้านไฟล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โผ 8 ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 รายชื่อล่าสุด เช็กประวัติที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อ.อุ๋ย ชนิษฐา อดีตหมอดูดัง ผันตัวเป็นแม่ค้าน้ำพริก หลังเจอมรสุมหนัก บันเทิง

ภาพล่าสุด อาจารย์อุ๋ย หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุม ก่อนผันตัวเป็นแม่ค้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 ข่าวการเมือง

เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
heidi klum เปลือยอกเป็นรูปปั้นหินอ่อน ในงาน Met Gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

heidi klum ในลุครูปปั้นหินอ่อน ผ้าพริ้วแนบอก สะกดทุกสายตา Met Gala 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 17:58 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ &quot;วัยทอง&quot; สุดท้ายตรวจพบ &quot;มะเร็งลำไส้&quot;

อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ “วัยทอง” สุดท้ายตรวจพบ “มะเร็งลำไส้”

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button