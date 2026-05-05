เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ 4 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่
ก่อนศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิถุนายน 2569 เช็กค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือนรวมเงินเพิ่มเดือนละ 113,560 บาท อยู่ครบ 4 ปี รับ 5.45 ล้านบาท
ใกล้เข้าสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 อีกครั้ง หลังผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยกฎหมายกำหนดให้จัดเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันครบวาระ ทำให้กรุงเทพมหานครวางกรอบเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-17.00 น.
มาดูกันว่าคนทำงานระดับผู้ว่า กทม. จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ และถ้าดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี จะมีรายได้รวมเท่าใด คำตอบตามข้อมูล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน 72,060 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่ม 41,500 บาทต่อเดือน รวมเป็น 113,560 บาทต่อเดือน
เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวมาคำนวณ รายได้เฉพาะเงินเดือนและเงินเพิ่มของผู้ว่า กทม. จะอยู่ที่ 1,362,720 บาทต่อปี และหากอยู่ครบวาระ 4 ปี หรือ 48 เดือน จะได้รับรวม 5,450,880 บาท ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุมหรือเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับตามเงื่อนไขของตำแหน่ง
ตัวเลขนี้อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นฐานกฎหมายที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ถ้าเทียบให้เห็นง่าย ๆ ผู้ว่า กทม. มีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 3,785 บาท เมื่อคำนวณแบบหารด้วย 30 วันต่อเดือน หรือเฉลี่ยเดือนละ 113,560 บาทตามอัตรารายเดือน ตำแหน่งนี้จึงไม่ได้มีหน้าที่แค่บริหารเมืองหลวง แต่ต้องรับผิดชอบงบประมาณ การบริการประชาชน ปัญหาน้ำท่วม จราจร ขยะ สาธารณสุข เมืองปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทั้งระบบ เงินเดือนระดับนี้จึงไม่ใช่ค่าถ่ายรูปเปิดงาน แต่เป็นค่ารับแรงกระแทกจากทุกเขตแบบไม่เว้นวันหยุด
สำหรับทีมบริหาร กทม. ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน 69,570 บาท และเงินเพิ่ม 20,750 บาท รวมเดือนละ 90,320 บาท หากอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับ 4,334,880 บาท ส่วนเลขานุการผู้ว่าฯ และที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ได้รับรวมเดือนละ 44,110 บาท หรือครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท
ด้านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ได้รับเงินเดือน 44,700 บาท และเงินเพิ่ม 3,750 บาท รวมเดือนละ 48,450 บาท หากอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับ 2,325,600 บาท ขณะที่ประธานสภา กทม. ได้รับรวมเดือนละ 73,560 บาท หรือครบวาระ 4 ปี 3,530,880 บาท
ตารางเงินเดือนผู้ว่า กทม. และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
|ตำแหน่ง
|รายได้ต่อเดือน
|รายได้ครบวาระ 4 ปี
|ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
|113,560 บาท
|5,450,880 บาท
|รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
|90,320 บาท
|4,334,880 บาท
|ประธานสภากรุงเทพมหานคร
|73,560 บาท
|3,530,880 บาท
|สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
|48,450 บาท
|2,325,600 บาท
|เลขานุการ/ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ
|44,110 บาท
|2,117,280 บาท
ส่วนปฏิทินเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569
สรุปแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีรายได้ประจำเดือน 113,560 บาท หากอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มรวม 5,450,880 บาท ตัวเลขนี้ทำให้เห็นมูลค่าค่าตอบแทนของตำแหน่ง แต่คำถามที่ประชาชนต้องใช้ตัดสินใจในคูหาเลือกตั้งเดือนมิถุนายนนี้ คือผู้สมัครแต่ละคนจะบริหารเงินภาษีและแก้ปัญหาเมืองได้คุ้มกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับหรือไม่
