ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 16:01 น.
พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัว แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ “ณัฐพงษ์” มั่นใจ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพฯ

21 เม.ย. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ในการประชุม สส.ประชาชนประจำสัปดาห์ ถึงการวางตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครช่วงเดือนมิ.ย.นี้ว่า ช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ พรรคประชาชนจะเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. โดยรอทราบวันที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าจะเปิดตัวช่วงต้น พ.ค. อย่างแน่นอน

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตัวแทนผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน กทม. มีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการเสนอกฎหมายให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจอย่างแท้จริง ต้องอาศัยเสียง สก. และ สส.ที่เข้มแข็ง ผลักดันให้ทำได้จริง

นายณัฐพงษ์ ยกตัวอย่างว่า ท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญหา แม้ผู้บริหารตั้งใจดี แต่สุดท้ายต้องยอมประนีประนอมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ผ่านงบประมาณได้ ต้องนำงบประมาณไปหารกับสมาชิกสภา ซึ่งที่ผ่านมาเห็นปัญหางบประมาณของ กทม. เช่น ลู่วิ่งที่แพง ถ้าไม่มีเสียง สก. หรือผู้บริหารไม่เข้มแข็ง ก็จะถูกการเมืองต่อรองตลอด

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นในทีมของพรรคประชาชนว่าพร้อมเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ กทม. เป็นทีมเข้มแข็ง สก.ทำงาน ไม่รับเงินทอนแน่นอน ถ้ามีเราพร้อมตรวจสอบคนของเราเช่นกัน ซึ่งคน กทม.คาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่ บันเทิง

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

33 นาที ที่แล้ว
สาวงอนเดินลงรถ ข่าว

ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

37 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร อ้างประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง ข่าว

สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร น้อยอ้างทำประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

42 นาที ที่แล้ว
ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส บันเทิง

ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.คุมตัว อัจฉริยะ คาร้านอาหาร หลังโดนร้องเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดป๊อป ตำรวจเก๊ ข่าวอาชญากรรม

“หมวดป๊อบ” ตำรวจเก๊ สาวแฉ 4 เดือน ยืมเงิน 4 แสน ฉกทองอีก 2 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ บันเทิง

น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้ ข่าว

กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคโยตี้เต้นหน้าโลงศพ ร่อนพิบูลย์ ข่าวภูมิภาค

เปิดที่มา “โคโยตี้” 3 สาวแดนซ์สะบัด! หน้าโลงศพพ่อวัย 59

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ เค้นรหัสผ่าน ข่าว

สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ อึ้งเข้าเว็บโป๊เพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยคาดใช้จ่าย พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทย’ เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
สาวงอนเดินลงรถ

ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร อ้างประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร น้อยอ้างทำประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
Back to top button