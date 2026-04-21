พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้
พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัว แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ “ณัฐพงษ์” มั่นใจ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพฯ
21 เม.ย. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ในการประชุม สส.ประชาชนประจำสัปดาห์ ถึงการวางตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครช่วงเดือนมิ.ย.นี้ว่า ช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ พรรคประชาชนจะเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. โดยรอทราบวันที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าจะเปิดตัวช่วงต้น พ.ค. อย่างแน่นอน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตัวแทนผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน กทม. มีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการเสนอกฎหมายให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจอย่างแท้จริง ต้องอาศัยเสียง สก. และ สส.ที่เข้มแข็ง ผลักดันให้ทำได้จริง
นายณัฐพงษ์ ยกตัวอย่างว่า ท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญหา แม้ผู้บริหารตั้งใจดี แต่สุดท้ายต้องยอมประนีประนอมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ผ่านงบประมาณได้ ต้องนำงบประมาณไปหารกับสมาชิกสภา ซึ่งที่ผ่านมาเห็นปัญหางบประมาณของ กทม. เช่น ลู่วิ่งที่แพง ถ้าไม่มีเสียง สก. หรือผู้บริหารไม่เข้มแข็ง ก็จะถูกการเมืองต่อรองตลอด
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นในทีมของพรรคประชาชนว่าพร้อมเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ กทม. เป็นทีมเข้มแข็ง สก.ทำงาน ไม่รับเงินทอนแน่นอน ถ้ามีเราพร้อมตรวจสอบคนของเราเช่นกัน ซึ่งคน กทม.คาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้”
