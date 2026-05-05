รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ

บุกจับผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กหญิงอายุ 13 ปี ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปอนาจาร ขายกลุ่มลับเทเลแกรม กว่า 300 คลิป
5 พ.ค. 2569 ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บูรณาการกำลังร่วมกับจังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าจับกุมผู้ช่วยทันตแพทย์หนุ่มอายุ 24 ปี ที่บ้านพักในจังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายเร่งด่วนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาด
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังกรมการปกครองได้รับแจ้งเบาะแสจากโครงการไซเอนเทียและมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ว่าพบผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Telegram รายหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นแอดมินกลุ่มลับที่เสนอขายสื่อลามกอนาจารเด็กทั้งในรูปแบบรายเดือนและตลอดชีพ จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาตีสนิทกับเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ ก่อนแอบถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ในกลุ่มลับ พร้อมจัดฉากสร้างเรื่องราวดึงดูดสมาชิก เช่น อ้างว่าเป็นคลิปใช้หนี้ขัดดอก หรือคลิปลักหลับขณะเมา
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือและหลักฐานดิจิทัลจำนวนมาก รวมถึงคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศกว่า 300 คลิป มีผู้เสียหายหลายสิบราย ในการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถช่วยเหลือเยาวชนหญิงอายุ 16 ปีได้ 1 ราย และจากการขยายผลพบเหยื่อเป็นเด็กหญิงเพิ่มอีก 3 คน โดยคาดว่ามีอายุน้อยที่สุดเพียง 13 ปีเท่านั้น
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาผู้ต้องหา 3 ข้อหา ได้แก่ กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์, นำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อการค้า พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราสาท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนผู้เสียหายทุกรายได้ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและรับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ
กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว
