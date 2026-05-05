เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:09 น.
เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เตรียมพร้อมก่อนลงสู่สนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 2569

ภายหลังจากมีการประกาศจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พ.ค. 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2569 และกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มิ.ย. 2569

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5. ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

1. ใบสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกำหนด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบรับรองแพทย์

6. หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี (ปี 2566 , 2567 , 2568) ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50,000 บาท
  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000 บาท

สำหรับเอกสารการสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถคลิกได้ที่นี่

อินโฟกราฟิกแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

