ส่อง 8 ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดโผรายชื่อล่าสุด ใครเป็นใครเช็กที่นี่
กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 เปิดโผผู้ท้าชิงทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ ส่องประวัติย่อว่าที่แคนดิเดตผู้ว่า กทม. จากพรรคใหญ่และกลุ่มอิสระก่อนเปิดรับสมัครทางการ
สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2569 เริ่มเห็นภาพชัดขึ้น หลังกรุงเทพมหานครเตรียมเข้าสู่รอบเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากวาระของผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569
อ้างอิงข้อมูลจาก มติชนเผยแพร่อินโฟกราฟิก “อัพเดตล่าสุด 8 แคนดิเดต ชิงผู้ว่า กทม.คนที่ 18” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 โดยระบุว่าเป็นรายชื่ออัปเดตล่าสุด ณ วันดังกล่าว ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และผู้สมัครอิสระหลายรายที่เริ่มส่งสัญญาณลงสนาม
อย่างไรก็ตาม รายชื่อทางการยังต้องรอขั้นตอนสมัครจริง และการประกาศรายชื่อผู้สมัครจาก กกต. โดยไทม์ไลน์ของไทยพีบีเอสระบุว่า วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.
1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
สถานะในโผ: ผู้ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน / อิสระ รอประกาศชัดเจน
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 จบวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เอ็มไอที และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐฯ ด้วยทุนอานันทมหิดล เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565 ด้วยคะแนน 1,386,215 คะแนน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสนามผู้ว่าฯ กทม.
สถานะล่าสุด ชัชชาติยังไม่ประกาศลงสมัครอย่างเป็นทางการ แต่ให้สัมภาษณ์ว่าหากลงสนามอีกครั้งจะลงในนามอิสระ และเตรียมประกาศความชัดเจนก่อนสิ้นสุดวาระวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
2. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
สถานะในโผ: พรรคประชาชน / เปิดตัวเป็นแคนดิเดต
ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ “ดร.โจ” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พรรคเตรียมเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้แคมเปญ “กรุงเทพง่ายๆ” ที่สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569
ประวัติด้านการศึกษาเด่นมาก จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ก่อนเรียนต่อปริญญาโทและเอกด้าน Information Science ที่ Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น เคยทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรม BIS Innovation Hub และภาควิจัยเทคโนโลยี ก่อนเข้าสู่การเมืองในฐานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3. คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
สถานะในโผ: อิสระ
คมสัน พันธุ์วิชาติกุล หรือ “ดร.โจ้” เป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เคยทำงานในบทบาทที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการหลายชุด รวมถึงงานด้านการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพฯ
ด้านการศึกษา จบปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกริก และจบปริญญาโท-เอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขาอยู่ในกลุ่มผู้ประกาศความพร้อมลงสนามผู้ว่าฯ กทม. 2569 ในนามอิสระ
4. ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
สถานะในโผ: อิสระ / รอยืนยัน
ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เป็นบุคคลที่คนในแวดวงนโยบายพลังงานรู้จักดี จากบทบาทนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านโครงสร้างพลังงาน เคยทำงานในภาคการเงินและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก่อนขยับเข้าสู่บทบาททางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษา จบวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วย MBA ด้านการเงินจาก California State University และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล่าสุดพรรคพลังประชารัฐระบุว่าไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค จึงเปิดทางให้ ม.ล.กรกสิวัฒน์ พิจารณาลงสมัครในนามอิสระ แต่ยังต้องรอความชัดเจนขั้นสุดท้าย
5. ผู้สมัครชายจากพรรคประชาธิปัตย์
สถานะในโผ: พรรคประชาธิปัตย์ / ยังไม่เปิดชื่อ
ในโผของมติชนมีรายชื่อฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งใน 8 แคนดิเดต แต่ยังไม่ได้เปิดชื่อบุคคล โดยรายงานจากมติชนและ THE STANDARD ระบุสอดคล้องกันว่า พรรคประชาธิปัตย์มีตัวผู้สมัครแล้ว บอกได้เพียงว่าเป็น “ผู้ชาย” และเตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569
ยังไม่มีชื่อให้ตรวจสอบ
6. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
สถานะในโผ: รอยืนยัน / ในโผมติชนเชื่อมกับพรรคเศรษฐกิจ
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2502 จบปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จาก Kentucky State University สหรัฐฯ และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภ
ในอินโฟกราฟิกของมติชน ชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ถูกวางอยู่ในกลุ่มแคนดิเดตที่ยังรอยืนยัน โดยเชื่อมกับ “พรรคเศรษฐกิจ” จึงควรเขียนแบบระวังว่าเป็นชื่อในโผ ไม่ใช่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว
7. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
สถานะในโผ: อิสระ
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง เธอประกาศว่าจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 ในนามอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง
มัลลิกามีพื้นฐานจากสายสื่อสารมวลชน การเมือง และงานนโยบาย เคยทำงานในบทบาทโฆษกและทีมสื่อสารของพรรคประชาธิปัตย์หลายช่วง จึงเป็นอีกชื่อที่มีฐานจดจำในกลุ่มผู้ติดตามการเมืองระดับชาติและกรุงเทพฯ
8. มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
สถานะในโผ: กลุ่มกรุงเทพบินได้ (ส่งตัวแทน)
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้” เป็นอดีต ส.ส. และอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เกิดวันที่ 25 กันยายน 2524 จบปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และเคยมีบทบาทในเครือข่ายต่อต้านการทุจริตก่อนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
ล่าสุดเขาเคลื่อนไหวในฐานะหัวหน้ากลุ่ม “กรุงเทพบินได้” และจัดประชุมเตรียมทีมสำหรับสนามผู้ว่าฯ กทม. 2569 โดยประกาศแนวนโยบายหลายด้าน เช่น การระบายน้ำ การแก้ปัญหาฝุ่น และการจัดการพื้นที่เมือง
