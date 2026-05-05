ข่าวการเมือง

ส่อง 8 ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดโผรายชื่อล่าสุด ใครเป็นใครเช็กที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:28 น.
66

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 เปิดโผผู้ท้าชิงทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ ส่องประวัติย่อว่าที่แคนดิเดตผู้ว่า กทม. จากพรรคใหญ่และกลุ่มอิสระก่อนเปิดรับสมัครทางการ

สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2569 เริ่มเห็นภาพชัดขึ้น หลังกรุงเทพมหานครเตรียมเข้าสู่รอบเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากวาระของผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569

อ้างอิงข้อมูลจาก มติชนเผยแพร่อินโฟกราฟิก “อัพเดตล่าสุด 8 แคนดิเดต ชิงผู้ว่า กทม.คนที่ 18” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 โดยระบุว่าเป็นรายชื่ออัปเดตล่าสุด ณ วันดังกล่าว ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และผู้สมัครอิสระหลายรายที่เริ่มส่งสัญญาณลงสนาม

อย่างไรก็ตาม รายชื่อทางการยังต้องรอขั้นตอนสมัครจริง และการประกาศรายชื่อผู้สมัครจาก กกต. โดยไทม์ไลน์ของไทยพีบีเอสระบุว่า วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

สถานะในโผ: ผู้ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน / อิสระ รอประกาศชัดเจน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 จบวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เอ็มไอที และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐฯ ด้วยทุนอานันทมหิดล เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565 ด้วยคะแนน 1,386,215 คะแนน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสนามผู้ว่าฯ กทม.

สถานะล่าสุด ชัชชาติยังไม่ประกาศลงสมัครอย่างเป็นทางการ แต่ให้สัมภาษณ์ว่าหากลงสนามอีกครั้งจะลงในนามอิสระ และเตรียมประกาศความชัดเจนก่อนสิ้นสุดวาระวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก : FB/ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

2. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

สถานะในโผ: พรรคประชาชน / เปิดตัวเป็นแคนดิเดต

ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ “ดร.โจ” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พรรคเตรียมเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้แคมเปญ “กรุงเทพง่ายๆ” ที่สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

ประวัติด้านการศึกษาเด่นมาก จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ก่อนเรียนต่อปริญญาโทและเอกด้าน Information Science ที่ Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น เคยทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรม BIS Innovation Hub และภาควิจัยเทคโนโลยี ก่อนเข้าสู่การเมืองในฐานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ ดร.โจ ชัยวัฒน์
ภาพจาก : พรรคประชาชน

3. คมสัน พันธุ์วิชาติกุล

สถานะในโผ: อิสระ

คมสัน พันธุ์วิชาติกุล หรือ “ดร.โจ้” เป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เคยทำงานในบทบาทที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการหลายชุด รวมถึงงานด้านการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพฯ

ด้านการศึกษา จบปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกริก และจบปริญญาโท-เอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขาอยู่ในกลุ่มผู้ประกาศความพร้อมลงสนามผู้ว่าฯ กทม. 2569 ในนามอิสระ

ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

4. ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

สถานะในโผ: อิสระ / รอยืนยัน

ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เป็นบุคคลที่คนในแวดวงนโยบายพลังงานรู้จักดี จากบทบาทนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านโครงสร้างพลังงาน เคยทำงานในภาคการเงินและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก่อนขยับเข้าสู่บทบาททางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐ

ด้านการศึกษา จบวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วย MBA ด้านการเงินจาก California State University และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล่าสุดพรรคพลังประชารัฐระบุว่าไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค จึงเปิดทางให้ ม.ล.กรกสิวัฒน์ พิจารณาลงสมัครในนามอิสระ แต่ยังต้องรอความชัดเจนขั้นสุดท้าย

ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
ภาพจาก : FB/คุยกับหม่อมกร

5. ผู้สมัครชายจากพรรคประชาธิปัตย์

สถานะในโผ: พรรคประชาธิปัตย์ / ยังไม่เปิดชื่อ

ในโผของมติชนมีรายชื่อฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งใน 8 แคนดิเดต แต่ยังไม่ได้เปิดชื่อบุคคล โดยรายงานจากมติชนและ THE STANDARD ระบุสอดคล้องกันว่า พรรคประชาธิปัตย์มีตัวผู้สมัครแล้ว บอกได้เพียงว่าเป็น “ผู้ชาย” และเตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569

ส่วนนี้ยังไม่ควรใส่ประวัติส่วนบุคคล เพราะยังไม่มีชื่อให้ตรวจสอบ ถ้าเดาไปก่อน ข่าวจะกลายเป็นนิยายการเมืองทันที

6. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

สถานะในโผ: รอยืนยัน / ในโผมติชนเชื่อมกับพรรคเศรษฐกิจ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2502 จบปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จาก Kentucky State University สหรัฐฯ และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภ

ในอินโฟกราฟิกของมติชน ชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ถูกวางอยู่ในกลุ่มแคนดิเดตที่ยังรอยืนยัน โดยเชื่อมกับ “พรรคเศรษฐกิจ” จึงควรเขียนแบบระวังว่าเป็นชื่อในโผ ไม่ใช่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

7. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

สถานะในโผ: อิสระ

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง เธอประกาศว่าจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 ในนามอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง

มัลลิกามีพื้นฐานจากสายสื่อสารมวลชน การเมือง และงานนโยบาย เคยทำงานในบทบาทโฆษกและทีมสื่อสารของพรรคประชาธิปัตย์หลายช่วง จึงเป็นอีกชื่อที่มีฐานจดจำในกลุ่มผู้ติดตามการเมืองระดับชาติและกรุงเทพฯ

ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ Mallika_Boonmeetrakool
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

8. มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

สถานะในโผ: กลุ่มกรุงเทพบินได้ (ส่งตัวแทน)

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้” เป็นอดีต ส.ส. และอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เกิดวันที่ 25 กันยายน 2524 จบปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และเคยมีบทบาทในเครือข่ายต่อต้านการทุจริตก่อนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

ล่าสุดเขาเคลื่อนไหวในฐานะหัวหน้ากลุ่ม “กรุงเทพบินได้” และจัดประชุมเตรียมทีมสำหรับสนามผู้ว่าฯ กทม. 2569 โดยประกาศแนวนโยบายหลายด้าน เช่น การระบายน้ำ การแก้ปัญหาฝุ่น และการจัดการพื้นที่เมือง

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ตัวแทน สมัคร ผู้ว่า กทม.
ภาพจาก : FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

2 นาที ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

15 นาที ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

19 นาที ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวระทึก! เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับชายปริศนา ไม่ชัดเล็งสังหาร “ทรัมป์” หรือไม่

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อง 8 ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดโผรายชื่อล่าสุด ใครเป็นใครเช็กที่นี่

43 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อ.อุ๋ย ชนิษฐา อดีตหมอดูดัง ผันตัวเป็นแม่ค้าน้ำพริก หลังเจอมรสุมหนัก บันเทิง

ภาพล่าสุด อาจารย์อุ๋ย หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุม ก่อนผันตัวเป็นแม่ค้า

47 นาที ที่แล้ว
เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69 ข่าวการเมือง

เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ก่อนลงสนามเลือกตั้ง 28 มิ.ย. 69

48 นาที ที่แล้ว
heidi klum เปลือยอกเป็นรูปปั้นหินอ่อน ในงาน Met Gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

heidi klum ในลุครูปปั้นหินอ่อน ผ้าพริ้วแนบอก สะกดทุกสายตา Met Gala 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. มีมติยกเลิก MOU44 เตรียมแจ้ง “กัมพูชา” ยันไม่เกี่ยวกับเรื่องขัดแย้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

มาแล้ว! เลขเด็ดหวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดปฏิทินฤกษ์มงคลสุริยยาตร์ จับตาเลข 3 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร ข่าว

กัมพูชา ยกเลิก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2026 เหตุ กษัตริย์สีหมุนี ประชวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย &quot;อย่าเพิ่งตาย&quot; พี่สาววอนขอความเป็นธรรมคดีไม่คืบ ข่าว

สาว 19 เหี้ยม สาดน้ำกรดแฟนเก่าเหวอะ ไม่ยอมคืนดี โพสต์เย้ย “อย่าเพิ่งตาย” คดีไม่คืบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โทน บางแค&quot; เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้ ข่าว

“โทน บางแค” เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สนธิญา&quot; นำทีมอดีต สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพลังประชารัฐ ข่าวการเมือง

“สนธิญา” นำอดีตผู้สมัคร สส. กว่า 100 คนร้อง กกต. ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อนุทิน” ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลก 2026 ทุกรัฐบาลอื่นทำได้หมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด วีรบุรุษทหารรบพิเศษ ถูกทำร้ายดับในผับ ทิ้งเมียท้องรอที่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน ข่าว

ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ ตอบกลับ ถ้า ร็อคกี้ เป็นลูกจริงปล่อยให้เป็นเวรกรรม ข่าวดารา

สุรชัย สมบัติเจริญ พูดแล้ว ถ้า ‘ร็อคกี้’ เป็นลูกจริงจะทำยังไง? หลังท้าตรวจ DNA

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา บันเทิง

ด่วน สายเชีย โดนทำร้ายร่างกาย คาสำนักงานที่ดิน ปมโฉนดหนี้ปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสัตว์สหรัฐฯ เข้าซื้อ “บีเกิล” 1.5 พันตัว จากศูนย์วิจัยทารุณกรรมหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เขย่าเวทีนางงาม MGI คว้าลิขสิทธิ์ Miss Universe 5 ประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
7 ปีนรก สาวออสซี่ติดคุกไทย เล่าชะตากรรม ถอนฟันสด คนท้องคุ้ยถังขยะกิน ข่าวต่างประเทศ

7 ปีนรก สาวออสซี่ติดคุกไทย เล่าชะตากรรม ถอนฟันสด คนท้องคุ้ยถังขยะกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:28 น.
66
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button