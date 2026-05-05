ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน “ดร.โจ”

Aindravudh เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 16:35 น.
ไขข้อข้องใจ ทำไมพรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดตัว “ดร.โจ” สู้ศึกเมืองหลวง

กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย ก่อนเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2569 มีหลายคนเกิดความสงสัยและตั้งคำถามว่า เหตุใดพรรคประชาชน (ปชน.) จึงไม่ส่ง “แบงค์” ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ ศุภณัฐ ครองแชมป์คะแนนเสียงสูงสุดอันดับ 1 ในกรุงเทพ ทั้งการเลือกตั้งปี 2566 และรายงานผลไม่เป็นทางการช่วงต้นปี 2569 โดยล่าสุดได้รับคะแนนกว่า 48,000 – 50,000 เสียง ในเขต 9 (บางเขน, จตุจักร, หลักสี่) เชื่อว่าน่าจะโกยคะแนนเสียงครั้งนี้ได้

คำตอบ ไม่ได้ซับซ้อน หรือเป็นเกมการเมือง แต่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายโดยตรง เนื่องจากแบงค์ ศุภณัฐขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร เพราะอายุยังไม่ถึง 35 ปี

แบงค์ ศุภณัฐเกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบันอายุ อายุ 34 ปี ไม่ครบ 35 ซึ่งตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ด้วยข้อจำกัดทางอายุดังกล่าว อย่าว่าแต่สนามผู้ว่าฯ กทม. เลย แม้แต่ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คุณศุภณัฐก็ยังไม่สามารถลงสมัครได้

นอกจากเรื่องอายุแล้ว กฎเกณฑ์การสมัครผู้ว่าฯ กทม. ยังมีข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ อีก ได้แก่

  • ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  • ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อตัวเต็งอย่างคุณศุภณัฐไม่สามารถลงสมัครได้ พรรคประชาชนจึงได้วางตัว “ดร.โจ” นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อของพรรค ลงชิงชัยเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคแทน โดยนายชัยวัฒน์ได้เริ่มปรากฏตัวต่อสาธารณะ (เดบิวต์) ไปแล้วในกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมของพรรค จากสี่แยกบางโพเข้าสู่รัฐสภา เมื่อวันแรงงานที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับการเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาชนอย่างเป็นทางการนั้น ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจากเดิมที่จะจัดที่มิวเซียมสยาม เปลี่ยนมาเป็น The Mitr-ting room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ซึ่งบรรดา สส. ของพรรค อย่างเช่น นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ได้ร่วมกันโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตแคมเปญโปรใหม่ 5 เดือน 5 ของพรรคในครั้งนี้

แคมเปญหลักที่พรรคประชาชนนำมาใช้สู้ศึกเลือกตั้งเมืองหลวงครั้งนี้มาในธีม “กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน” โดยทางพรรคได้สื่อสารว่า การใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้เป็นเรื่องยากและเหนื่อยเกินไป แม้ทุกคนจะต่อสู้ดิ้นรนแต่ก็ใช่ว่าจะมีชีวิตที่ดีได้ พรรคจึงมุ่งหวังให้เมืองนี้เป็น “safety net” ที่โอบรับชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในทุกๆ วัน และผลักดันความฝันที่เรียบง่ายให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็น การมีโรงเรียนดีๆ ใกล้บ้านให้ลูก การใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน การขายของแบบสบายใจโดยไม่ต้องจ่ายส่วย รวมถึงการเดินอย่างปลอดภัยในซอยบ้านของตัวเอง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

