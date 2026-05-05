รถพุ่งชนใส่ประชาชน ในไลป์ซิก ตาย 2 ศพ เจ็บ 22 ราย คุมตัวคนขับได้แล้ว เบื้องต้นยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ แต่เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับศาสนา-การเมือง
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุรถพุ่งใส่ฝูงชนในนครไลป์ซิก ประเทศเยอรมนี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 22 ราย ในจำนวนดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายอาการสาหัส
โดยนายกเทศมนตรีประจำไลป์ซิกยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว เป็นชาวเยอรมันวัย 33 ปี แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยมูลเหตุจูงใจแต่อย่างใด พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาเชื่อว่าผู้ก่อเหตุลงมือเพียงลำพัง
ขณะที่สำนักอัยการไลป์ซิก กล่าวว่าพวกเขากำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยในฐานความผิดฆาตกรรมและพยายามฆ่า ในเบื้องต้นยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อทางการเมือง
ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อกุมภาพันธ์ 2568 ได้เกิดเหตุรถพุ่งชนประชาชนในนครมิวนิก เป็นเหตุให้มีผู้ได้ีับบาดเจ็บอย่างน้อย 30 ราย โดยผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน
