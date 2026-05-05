เศรษฐกิจ
AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย
เพจเฟซบุ๊ก Deepal Aey Ev Minburi หรือ AEY EV Motor (เออีวาย อีวี มอเตอร์) โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ออกหนังสือประกาศอย่างเป็นทางการเรื่อง หยุดเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ความว่า
“บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL อย่างเป็นทางการ
สำหรับลูกค้า DEEPAL กรุณาติดต่อศูนย์บริการ DEEPAL สาขาใกล้เคียงโดยตรง เพื่อรับบริการหลังการขาย การรับประกัน และการเคลมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ทั้งนี้ แม้ศูนย์จะมีการหยุดจำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL แต่ในเรื่องการบริการงานซ่อมสี ตัวถังต่าง ๆ นานา ยังคงให้บริการตามปกติ
ภาพ : Deepal Aey Ev Minburi
