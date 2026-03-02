“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้
ชัชชาติ ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัย 2 ตอนนี้ขอทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด เคารพความเห็นคนบอกไม่มีผลงาน คงไม่เปลี่ยนใจใครไม่ได้
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความชัดเจนในการตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 ว่า ยังไม่ตัดสินใจอย่างเป็นทางการ เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบสรุปในตอนนี้ สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่คือการพิจารณาและพัฒนานโยบายร่วมกับทีมงาน เพื่อดูว่าหากตัดสินใจลงสมัครต่อควรจะมีนโยบายสำคัญเรื่องใดบ้าง หรือแม้หากมีผู้ว่าฯ คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ต่อ จะมีโครงการใดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเมืองบ้าง
การทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการประกาศตัวว่าจะลงหรือไม่ลงสมัครล่วงหน้าอาจสร้างความสับสนและทำให้ถูกมองว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นการทำเพื่อหาเสียง ซึ่งนโยบายที่กำลังเตรียมการอยู่นี้หากตกผลึกจนมีคำตอบที่ชัดเจนและดีพอสำหรับประชาชนแล้ว จึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
ถ้าพูดไปว่าจะลงหรือไม่ลง มันจะทำให้เกิดความไขว้เขวว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือการทำเพื่อหาเสียงหรือเปล่า ดังนั้นต้องโฟกัสงานตรงนี้ก่อน ผมให้ทีมงานช่วยกันคิดว่าสมมติถ้าเราลงต่อ เราอยากจะเสนอนโยบายอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญและชัดเจน ถ้าตกผลึกว่าเรามีคำตอบที่ดีให้ประชาชนได้แล้วค่อยตัดสินใจ เพราะคำพูดเป็นนายเรา ถ้าพูดไปแล้วเราปรับคำพูดไม่ได้”ผู้ว่าฯชัชชาติ กล่าว
รอสรุปวันสุดท้ายที่หมดวาระ เพราะการบอกก่อนไม่ได้มีประโยชน์กับใคร และไม่ได้ช่วยให้ประชาชนตัดสินใจได้ดีขึ้น ประชาชนต้องดูข้อมูลของผู้สมัครทุกคนในวันที่หย่อนบัตรอยู่แล้ว การบอกก่อนจะกลายเป็นเงื่อนไขติดตัวเรา สมมุติบอกไม่ลงแล้วเกิดเปลี่ยนใจจะลง มันก็ดูกลับไปกลับมา แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราคิดนโยบายอยู่ คุยกับทีมงานและเครือข่ายว่าอยากเห็นอะไรในอนาคต แล้วสรุปเป็นเซตนโยบาย ต่อให้สุดท้ายตนไม่ลง คนอื่นก็สามารถเอานโยบายนี้ไปใช้ได้ไม่เป็นไร
ทั้งนี้ถ้าจะลงสมัครต่อต้องมีนโยบายใหม่ เพราะ 4 ปีข้างหน้าเป็นปีที่สำคัญมาก โลกเปลี่ยนแปลงมาก ถ้าไม่ทันโลกกรุงเทพฯ จะเสียโอกาส จึงต้องมั่นใจว่ามีสิ่งที่ดีที่จะเสนอให้คนกรุงเทพฯ ซึ่งเรื่องนี้มีความละเอียดและไม่ง่าย
ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่า 4 ปีที่ผ่านมาไม่เห็นผลงานนั้น เคารพความเห็น ในระบอบประชาธิปไตยมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ และเชื่อว่าไม่สามารถไปเปลี่ยนใจใครได้ จึงคงไม่ได้ชี้แจงอะไรเป็นพิเศษ เชื่อว่าประชาชนตัดสินใจเองได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เสนอแนะมาอย่างเรื่องฝุ่น เราก็พยายามชี้แจงว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างแล้ว
