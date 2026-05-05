ข่าวต่างประเทศ

heidi klum ในลุครูปปั้นหินอ่อน ผ้าพริ้วแนบอก สะกดทุกสายตา Met Gala 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 14:38 น.
heidi klum เปลือยอกเป็นรูปปั้นหินอ่อน ในงาน Met Gala 2026

เปิดลุค Heidi Klum พลิกโฉม Met Gala 2026 ในลุคเปลือยอกแปลงเป็นประติมากรรมหินอ่อนที่มีชีวิต สะกดสายตาทั่วโลกด้วยเทคนิคลาเท็กซ์สุดล้ำ

หากจะหาใครสักคนที่สามารถรังสรรค์ชุดคอสตูมให้ทั้งโลกจับจ้องได้ ชื่อของ Heidi Klum ต้องมาเป็นอันดับต้น ๆ และในงาน Met Gala 2026 ปีนี้ นางแบบระดับโลกวัย 52 ปี ก็ดูจะสนุกเป็นพิเศษ เมื่อได้รับคำเชิญภายใต้ธีม Costume Art และเดรสโค้ด Fashion is Art เป็นสิ่งที่เธอถนัดที่สุด

หลังจากที่เคยฝากผลงานชุดฮาโลวีนสุดช็อกมานับไม่ถ้วน ครั้งนี้เธอยังคงยึดคติ Go Big or Go Home ด้วยการปรากฏตัวในฐานะประติมากรรมที่มีชีวิตที่ดูเหมือนถูกแกะสลักออกมาจากหินจริง ๆ

Heidi Klum กลายเป็นไวรัลในชุดจากผลงานสั่งตัดพิเศษโดย Mike Marino ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะคลาสสิกระดับโลกอย่าง Veiled Christ โดย จูเซปเป ซานมาร์ติโน และ Veiled Vestal โดย ราฟาเอล มอนติ

เนรมิตให้ลุคนี้ดูราวกับหลุดออกมาจากโถงทางเดินในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์นั้น ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการจัดการกับวัสดุอย่าง ลาเท็กซ์ (Latex) และ สแปนเด็กซ์ (Spandex) เพื่อสร้างภาพลวงตาของผิวสัมผัสหินอ่อน

ไฮดี เปิดเผยกับ Vogue ภายในงานว่า “ฉันดูเหมือนของแข็งที่แข็งกระด้าง แต่จริง ๆ แล้วตัวฉันนุ่มมาก ฉันสามารถนั่ง กิน หรือทำอะไรก็ได้ตามปกติ ทั้งหมดนี้ทำมาจากโฟมและลาเท็กซ์… มันคือภาพลวงตาทางสายตาค่ะ”

ภาพจาก Instagram : heidiklum

ล่าสุด นางแบบคนดังโพสต์บรรยายลุคในงานเมตกาลาปีนี้ผ่านอินสตาแกรม heidiklum ระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันรักแฟชั่น รักงานศิลปะ และยิ่งหลงใหลเมื่อทั้งสองสิ่งมาบรรจบกัน

สำหรับงาน Met Gala ปีนี้ Mike Marino (@prorenfx) ได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นงานประติมากรรม เขารังสรรค์ผ้าลาเท็กซ์และสแปนเด็กซ์อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างภาพลวงตาให้ดูเหมือนหินอ่อนแกะสลักที่สงบนิ่งและงดงาม ลุคนี้ได้แรงบันดาลใจจากความงามเหนือกาลเวลาของรูปปั้น Veiled Vestal ผลงานของ Raffaelle Monti เป็นการเบลอเส้นกั้นระหว่างแฟชั่นและวิจิตรศิลป์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว กลายเป็นงานศิลปะแฟชั่นที่เคลื่อนไหวได้จริง

ทุกรอยพับ ทุกส่วนโค้งเว้า และทุกรายละเอียดล้วนผ่านความตั้งใจ ผสมผสานความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยไว้ด้วยกันอย่างน่าทึ่ง นี่คืองานออกแบบที่มีเพียงชิ้นเดียว ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ แต่เป็นการยกระดับร่างกายให้กลายเป็นงานศิลปะอย่างแท้จริง”

ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ภาพจาก Instagram : heidiklum
ภาพจาก Instagram : heidiklum

ข้อมูลจาก : evoke

