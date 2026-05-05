ภาพล่าสุด อาจารย์อุ๋ย หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุม ก่อนผันตัวเป็นแม่ค้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:10 น.
ภาพล่าสุด อ.อุ๋ย ชนิษฐา อดีตหมอดูดัง ผันตัวเป็นแม่ค้าน้ำพริก หลังเจอมรสุมหนัก

เปิดภาพ อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา หมอดูคนดัง เปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่ ถึงขั้นขึ้นศาล-ถูกเรียกเงินหลักสิบล้าน ล่าสุดผันตัวเป็นแม่ค้าขายน้ำพริก

จากกรณีที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกิดขึ้นระหว่าง อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา กับคู่กรณีอย่าง นุ่น-ต๊อด ภิรมย์ภักดี และเพื่อนสนิท มดดำ คชาภา จากเหตุการนำเอาชื่อและเสียงของทั้ง 3 มาแอบอ้างเพื่อสร้างชื่อเสียงกับความน่าเชื่อถือให้ตนเอง ถึงขั้นถูกคู่กรณีทั้งหมดเรียกเงินหลักสิบล้าน ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุด อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา ได้มีโอกาสกลับมาออกสื่ออีกครั้ง คือรายการ แฉ เมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พ.ค. 69) ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกหลังเผชิญมรสุมลูกใหญ่ และยังเป็นรายการที่เพื่อนสนิทเป็นพิธีกรอีกด้วย โดยในรายการ มดดำ คชาภา กล่าวว่า “วันนี้ไม่ได้ดูดวง ถ้าดูดวง กูต้องหยุดทำรายการเลย ตามสัญญา”

ก่อนที่ทาง อ.อุ๋ย จะได้เปิดใจเป็นครั้งแรก ระบุว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรามีสติมากขึ้น ที่ผ่านมาใช้เวลาว่างมาทำน้ำพริกกับแม่จะได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก แม่ทำอาชีพนี้เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก มีทุกวันนี้เพราะตรงนี้”

ทางด้าน คุณแม่ของ อ.อุ๋ย วัย 68 ปี เผยว่า “ทำน้ำพริกมา 40 กว่าปีเลี้ยงลูกมาตั้งแต่อนุบาล วันที่ลูกเจอดราม่าหนักเลยชวนมาทำน้ำพริก กับ หนังไก่ ที่แม่เคยทำเลี้ยงชีพมาก่อนหน้านี้กันดีกว่า”

อาจารย์อุ๋ย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ให้แม่คิดสูตรน้ำพริกเพิ่มอีกหลายอย่าง เปิดตัวไม่นาน กระแสค่อนข้างตอบรับดี เราเป็นคนชอบทานน้ำพริก ของแซ่บ ๆ อยากขายของกิน เห็นแม่ทำน้ำพริก เลยบอกแม่อยากได้เพิ่ม ก็มานั่งทำนั่งชิมจนได้สูตรที่พอใจและนำออกขาย”

ต่อมา อาจารย์อุ๋ย ได้มีการโพสต์ภาพ และคลิปบรรยากาศขณะออกรายการ แฉ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ajarnauy พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “ขอบคุณมดดำและทีมงานรายการแฉที่ให้โอกาสอจเสมอ”

อ้างอิงจาก : รายการแฉ, IG ajarnauy

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

