สลด วีรบุรุษทหารรบพิเศษ ถูกทำร้ายดับในผับ ทิ้งเมียท้องรอที่บ้าน
สลด วีรบุรุษทหารอัฟกานิสถาน หนีตายจากทาลีบันมาพึ่งพิงลอนดอน ถูกทำร้ายดับในผับ ทิ้งเมียท้องรอที่บ้าน ตำรวจรวบผู้ต้องสงสัย 4 ราย
สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน ร้อยโทอับดุล วาลี มาโมไซ ทหารหน่วยรบพิเศษอัฟกานิสถานวัย 33 ปี ซึ่งเดินทางมาลี้ภัยในอังกฤษเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทในย่านมาร์เก็ตสตรีท เมืองแบร็กเนลล์ เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าสลดอย่างมากเนื่องจากเขาทิ้งเมียที่กำลังตั้งท้องให้เผชิญโชคชะตาเพียงลำพัง
อับดุลเคยรบร่วมกับกองทัพอังกฤษเพื่อต่อต้านกลุ่มทาลีบัน เขาเพิ่งเดินทางมาถึงอังกฤษได้เพียง 7 เดือนผ่านโครงการช่วยเหลือทหารอัฟกานิสถานของรัฐบาลอังกฤษ เพราะเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มทาลีบันตามล่าล้างแค้น เขาใช้ชีวิตอยู่ที่โรงแรมเดอะเกรนจ์ ทำงานที่คาร์แคร์ใกล้ๆ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้ครอบครัว
ฮาบิบา ไฮดารี ผู้หญิงผู้เป็นเมียวัย 34 ปี เล่าว่าทั้งคู่มีความสุขมากในบ้านหลังใหม่ วันเกิดเหตุอับดุลออกไปหาเพื่อนตอนเย็น เธอตื่นมาช่วงตีสามครึ่งพบว่าเขายังไม่กลับบ้าน เธอพยายามโทรหาเขามากกว่า 100 ครั้งแต่ไม่มีคนรับสาย จนทราบข่าวร้ายในเวลาต่อมา ขณะนี้เธอต้องการย้ายออกจากโรงแรมเพราะทนเห็นภาพความทรงจำที่เจ็บปวดในทุกมุมของห้องพักไม่ไหว
ตำรวจเทมส์แวลลีย์จับกุมชายอายุระหว่าง 27 ถึง 35 ปี จำนวน 4 คน ในข้อหาฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดด้วยการประกันตัวชั่วคราว ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้คาดเดาข้อมูลที่คลาดเคลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียในระหว่างการสอบสวน
