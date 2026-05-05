ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 13:43 น.
แทบอ้วก! บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก พนักงานมักง่ายไม่ใส่ถุงมือ ตักน้ำดื่มจากถังแปะสก็อตเทป-มีคราบเขรอะ เติมให้ลูกค้ากิน ชาวเน็ตกระหน่ำแฉเพิ่ม

เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบในการออกไปกินข้าวนอกบ้านในวันหยุด เพื่อซื้อความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เน้นความอิ่มแบบคุ้มค่า ร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟต์ มักจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมในยุคสมัยแบบนี้ แต่หลังจากที่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์นี้สายกิน สายปิ้งย่างคงจะชะงักไปชั่วครู่

คลิปดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้ โดยมีผู้ใช้บัญชี X (Twitter) รายหนึ่ง โพสต์คลิปนาทีพนักงานของร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง กำลังเติมน้ำดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้มากดในไลน์เครื่องดื่มภายในร้าน แต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือ น้ำดื่มถูกใส่มาในถังพลาสติกสีเขียว ด้านข้างมีรอบแปะสก็อตเทปใส แถมมีคราบดำติดอยู่บริเวณสก็อตเทปด้วย

นอกจากภาชนะที่ใช้ใส่น้ำดื่มก็ดูไม่เหมาะสมแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานที่นำน้ำมาเติมกลับใช้แก้วพลาสติกใสตักน้ำจากในถังก่อนจะนำไปเทใส่เครื่องกดน้ำดื่มอีกที แบบไม่ใส่ถุงมือป้องกันความสกปรกด้วย

ทางเจ้าของโพสต์ยังระบุแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้ด้วยว่า “โหยย ทุกคน มีคนมาเตือนภัยในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ต์ กำลังเป็นกระแสฮือฮาเลย ถ้าเราเจอแบบนี้คงไม่กล้าไปกินร้านนี้ต่ออ่ะ ร้านบุฟเฟ่ต์ที่ไม่ใส่ใจความสะอาดแบบนี้ เรื่องสุขอนามัย =0

พิกัดตามนี้ บุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านหนึ่ง ขึ้นต้นด้วย T….. เติมน้ำแบบจะอ้วก ถังเก่ามาก แปะเทปกาวมีคราบดำ เด็กเอาแก้วพลาสติกตักทีละแก้วเติมน้ำ ปล. มือโดนน้ำบ้างในบางครั้ง ราคาไม่ได้ถูกไง คือช้านกินอะไรเข้าไปวะเนี่ย”

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานก็มีคนเข้ามาดูแล้วกว่า 2.3 ล้านครั้ง ทั้งยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยพยายามคาดเดาว่าเป็น บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดังร้านไหนที่มีตัวย่อว่า T นอกจากนั้นก็มีบางคนที่คาดเดาว่าน่าจะเป็นแบรนด์นี้ เพราะแค่เห็นแก้วน้ำก็รู้แล้ว และมีการแฉพฤติกรรมความสกปรกที่นอกเหนือจากที่เจ้าของโพสต์นำเอามาลง

โดยมีลูกค้ารายหนึ่งเล่าว่า เพิ่งไปกินร้านนี้มาหมาด ๆ ได้นั่งหันหน้าเข้าหาครัว เห็นพนักงานทำถาดหอยแมลงภู่หล่นลงพื้น พนักงานก้มลงไปเก็บหอยแมลงภู่ใส่ถาดและนำถาดนั้นกลับมาวางเรียงที่เดิม เพื่อรอนำออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าที่สั่งต่อไป ซึ่งตนเห็นแบบนั้นก็รีบเช็กบิลกลับบ้านเลย

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างก็พยายามจี้ให้ทางร้านออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความสะอาดของร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดังแห่งนี้ด้วย เพื่อความสบายใจของผู้บริโภค เนื่องจากไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรก

อ้างอิงจาก : X @kawaaii13

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

