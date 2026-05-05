ทัวร์ลง บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก! พนง.ไม่ใส่ถุงมือ-ตักน้ำดื่มจากถังมีคราบดำ เติมให้ลูกค้ากิน
แทบอ้วก! บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง สกปรก พนักงานมักง่ายไม่ใส่ถุงมือ ตักน้ำดื่มจากถังแปะสก็อตเทป-มีคราบเขรอะ เติมให้ลูกค้ากิน ชาวเน็ตกระหน่ำแฉเพิ่ม
เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบในการออกไปกินข้าวนอกบ้านในวันหยุด เพื่อซื้อความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เน้นความอิ่มแบบคุ้มค่า ร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟต์ มักจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมในยุคสมัยแบบนี้ แต่หลังจากที่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์นี้สายกิน สายปิ้งย่างคงจะชะงักไปชั่วครู่
คลิปดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้ โดยมีผู้ใช้บัญชี X (Twitter) รายหนึ่ง โพสต์คลิปนาทีพนักงานของร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดัง กำลังเติมน้ำดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้มากดในไลน์เครื่องดื่มภายในร้าน แต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือ น้ำดื่มถูกใส่มาในถังพลาสติกสีเขียว ด้านข้างมีรอบแปะสก็อตเทปใส แถมมีคราบดำติดอยู่บริเวณสก็อตเทปด้วย
นอกจากภาชนะที่ใช้ใส่น้ำดื่มก็ดูไม่เหมาะสมแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานที่นำน้ำมาเติมกลับใช้แก้วพลาสติกใสตักน้ำจากในถังก่อนจะนำไปเทใส่เครื่องกดน้ำดื่มอีกที แบบไม่ใส่ถุงมือป้องกันความสกปรกด้วย
ทางเจ้าของโพสต์ยังระบุแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้ด้วยว่า “โหยย ทุกคน มีคนมาเตือนภัยในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ต์ กำลังเป็นกระแสฮือฮาเลย ถ้าเราเจอแบบนี้คงไม่กล้าไปกินร้านนี้ต่ออ่ะ ร้านบุฟเฟ่ต์ที่ไม่ใส่ใจความสะอาดแบบนี้ เรื่องสุขอนามัย =0
พิกัดตามนี้ บุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านหนึ่ง ขึ้นต้นด้วย T….. เติมน้ำแบบจะอ้วก ถังเก่ามาก แปะเทปกาวมีคราบดำ เด็กเอาแก้วพลาสติกตักทีละแก้วเติมน้ำ ปล. มือโดนน้ำบ้างในบางครั้ง ราคาไม่ได้ถูกไง คือช้านกินอะไรเข้าไปวะเนี่ย”
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานก็มีคนเข้ามาดูแล้วกว่า 2.3 ล้านครั้ง ทั้งยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยพยายามคาดเดาว่าเป็น บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดังร้านไหนที่มีตัวย่อว่า T นอกจากนั้นก็มีบางคนที่คาดเดาว่าน่าจะเป็นแบรนด์นี้ เพราะแค่เห็นแก้วน้ำก็รู้แล้ว และมีการแฉพฤติกรรมความสกปรกที่นอกเหนือจากที่เจ้าของโพสต์นำเอามาลง
โดยมีลูกค้ารายหนึ่งเล่าว่า เพิ่งไปกินร้านนี้มาหมาด ๆ ได้นั่งหันหน้าเข้าหาครัว เห็นพนักงานทำถาดหอยแมลงภู่หล่นลงพื้น พนักงานก้มลงไปเก็บหอยแมลงภู่ใส่ถาดและนำถาดนั้นกลับมาวางเรียงที่เดิม เพื่อรอนำออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าที่สั่งต่อไป ซึ่งตนเห็นแบบนั้นก็รีบเช็กบิลกลับบ้านเลย
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างก็พยายามจี้ให้ทางร้านออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความสะอาดของร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างเจ้าดังแห่งนี้ด้วย เพื่อความสบายใจของผู้บริโภค เนื่องจากไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรก
โหยย ทุกคน 💥💥 มีคนมาเตือนภัยในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ต์ กำลังเป็นกระแสฮือฮาเลย😳🥹 ถ้าเราเจอแบบนี้คงไม่กล้าไปกินร้านนี้ต่ออ่ะ
ร้านบุฟเฟ่ต์ที่ไม่ใส่ใจความสะอาดแบบนี้ เรื่องสุขอนามัย =0
พิกัดตามนี้ 📍บุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านหนึ่ง ขึ้นต้นด้วย T….. เติมน้ำแบบจะอ้วก ถังเก่ามาก… pic.twitter.com/EvLqE14dyc
— Kawaaii (@Kawaaii13) May 4, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปิดอีกสาขา! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเจ้าดัง ประกาศ ยุติการให้บริการแล้ว
- ขนลุกมาก กินบุฟเฟ่ต์แล้วเจอสิ่งนี้ นึกว่าข้าวสารที่ไหนได้คือ ?
- โบกมือลา ‘ชาบู ชาบู’ ร้านบุฟเฟ่ต์ดัง ย่านราชเทวี ปิดบริการ 28 ก.พ.นี้
อ้างอิงจาก : X @kawaaii13
ติดตาม The Thaiger บน Google News: