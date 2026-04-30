กัน จอมพลัง ท้า เสือ ดุสิต กราบเท้า! แฉยับวีรกรรม หมาขี้เรื้อน กระทืบคนแก่ปางตาย

GIFT T. เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:34 น.
เดือดเลือดขึ้นหน้า! กัน จอมพลัง ท้า เสือ ดุสิต กราบเท้า! แฉยับวีรกรรมกระทืบคนแก่ปางตาย-ปล้นบ่อน หลังถูกเหยียดอดีตคนลวกบะหมี่

กลายเป็นกระแสร้อนไปทั้งโซเชีบล เมื่อจู่ ๆ เสือ ดุสิต ก็ออกมาโพสต์ข้อความเหน็บแนมถึงใครบางคนว่าอดีตเป็นคนลวกบะหมี่ ตอนนี้ทำมาเป็นวางมาดใหญ่โต พร้อมอวดวีรกรรมการปล้นบ่อนของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ โพสต์ดังกล่าวระบุว่า “สมัยพี่ปล้นบ่อน น้องยังยืนลวกบะหมี่อยู่เลย พอสังคมเข้าข้างหน่อยวางมาดอำนาจบาตรใหญ่ #ท้ายกสิกรดิว่ะ”

แต่ เสือ ดุสิต โพสต์ได้ไม่นาน ทางฝั่งของ กัน จอมพลัง ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กด้วยการสวนกลับแบบทันควัน ล้วงแผลเก่า เสือ ดุสิต ปมยกพวกรุมทำร้ายคนแก่กลางร้านอาหารจนซี่โครงหักทิ่มปอด นอนรักษาตัวอยู่ไอซียู พร้อมเปิดหลักฐานการโอนเงินช่วยเหลือเหยื่อฟาดกลับแบบเดือด ๆ ระบุว่า

“หมาขี้เรื้อน โชว์ผลงานปล้นบ่อน ไม่โชว์ผลงานรุมคนแก่จนโคม่าด้วยวะ พอมีเรื่องหลบหลังผู้หญิง โดนสอยคดีรุมคนแก่ จนเขินเลย คนแก่ที่มึงรุมตอนนี้ปอดติดเชื้ออยู่ รพ. อยู่เลย หมาดันขี้เรื้อนกำเริบซะแล้ว โดนจนหอนจ๋อยเลย เป็นไรวะแค้นที่กูดูแลครอบครัวคนที่มึงไปทำร้ายเค้าหรอวะ”

ต่อมา กัน จอมพลัง โพสต์ภาพผู้ป่วยวิกฤตเหยื่อที่ถูก เสือ ดุสิต และลูกน้องรุมทำร้ายร่างกายยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมระบุข้อความเดือดต่อเนื่องอีกหลายโพสต์ว่า “มาดูนี่หมาขี้เรื้อน นี่คือเหยื่อที่มึงรุมเค้าซี่โครงหัก 12 ซี่ทิ่มปอดทะลุ ปัจจุบันปอดติดเชื้อซูบผอมอิดโรย สภาพเหมือนตกนรกทั้งเป็น ต้องอดทนแบบนี้มากี่เดือนแล้ว ครอบครัวเค้าต้องฝ่าฟันดิ้นรนกับเพื่อนๆคนเจ็บหาค่ารักษา ต่างจากมึงพอมีเรื่องก็หลบหลังผู้หญิงพอเรื่องเงียบแกล้งเบลอ ออกมาโลดแล่นปากดีออกมาโชว์ความเท่ว่าตัวเองเคยปล้นบ่อน ทำลืมไปว่าเคยรุมคนแก่จนน่วม ที่มึงออกมาดิ้นคือแค้นที่กูดูแลครอบครัวคนที่มึงไปทำร้ายเค้าหรอว

ต้องเป็นคนระยำ ขนาดไหนครับ ถึงกล้าอวดว่าตัวเองปล้นบ่อน ตอนอีกคนกำลังทำอาชีพสุจริต เยกเข้โปรไฟชีวิตที่ทำให้ทุกคนต้องจดจำคือ ปล้นบ่อน แถมแม่งพูดแบบภาคภูมิใจด้วยนะ

ผมช่วยด้วยใจสุจริตกูไม่ใช่คนลงมือทำจนเค้าเป็นแบบนี้แล้วช่วยตอนเค้าต้องผ่าตัดแต่มึงพึ่งไปกันเมื่อวาน การที่เยียวยาผู้เสียหายมันเป็นหน้าที่ของมึง แต่การที่บอกว่าเงินกูช่วยเคสที่มึงทำร้ายไม่ใช่เงินกู กูขอให้เปิดหลักฐานหน่อย ถ้าเป็นเงินกูที่หามาโดยสุจริตกราบ ท กูเปล่านู๋ สลิปชื่อกูครับ ไหนไม่ใช่เงินตัวเอง

ยังไง ๆ บอกว่าเงินที่กูช่วยเคสที่มึงทำร้ายตอนต้องผ่าตัดไม่ใช่เงินกู ชื่อในสลิปชื่อกูครับกูขอให้เปิดหลักฐานหน่อย ถ้าเป็นเงินกูที่หามาโดยสุจริตมึงกราบ ท กูเปล่า กูอวดช่วยคนถูกทำร้าย ไม่อวดปล้นบ่อน ใจกากอย่าปากเก่ง”

อ้างอิงจาก : FB กันจอมพลัง ช่วยสู้

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

