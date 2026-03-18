พี่หนุ่ม ของขึ้น! ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 14:50 น.
พี่หนุ่ม ของขึ้น! หลังอ่านข่าว ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น อยากเตะปาก คนอย่างมึงเป็นครูได้ไง

หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! หลังอ่านข่าว ครูดีเด่นล็อกห้องกระทืบเด็กป.5 เหตุส่งงานช้า ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง” สะใจคนทั้งประเทศ

จากกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนชาย ชั้นป.5 ร้องสื่อเอาผิด ครูสอนการงานดีเด่น เรียกลูกชายไปกระทืบ เพราะส่งงานไม่ทัน จนเด็กสะบักสะบอมไปทั้งตัว แม้เด็กนักเรียนป.5 จะร้องไห้ขอโทษและยอมกราบเท้าแล้ว แต่ครูดีเด่นคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดซ้อม และยังพูดว่า “กูยังไม่หายสนุกเลย กูไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง” ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการบันทึกคลิปเสียงเอาไว้หมดแล้ว ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า

ล่าสุด 18 มีนาคม 2569 ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ก็ได้นำเสนอข่าวฉาววงการครูนี้ด้วยเช่นกัน โดยหลังจากทีมงานเปิดคลิปเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องแล้ว พี่หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการก็เกิดโมโหขึ้นมาด้วยหัวอกคนเป็นพ่อ ซึ่งเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ที่ถูกครูการงานกระทืบนั้นอายุไล่ ๆ กับ น้องมายู ลูกสาวของตน

พี่หนุ่ม สบถออกมากลางรายการว่า “ถ้าผมเป็นพ่อนะผมเตะปากครูเลยนะ จริง ๆ นะ ผมเตะกระโดงคางครูเลยนะ ถ้าผมเป็นพ่อนะผมไม่แจ้งความหรอกผมเตะเลย โอโห้ ฟังแล้วทนไม่ได้จริง ๆ อยากเห็นหน้ามึงนักไอ้ครูคนเนี้ย อยากเห็นหน้าจริง ๆ เป็นครูได้ยังไงเนี่ย ไม่น่าเบลอมันนะ”

ก่อนจะอ่านภาพป้ายแสดงความยินดีครูผู้ก่อเหตุเคยได้รับครูสอนการงานดีเด่น จากนั้นพี่หนุ่มก็กล่าวต่อด้วยความโมโหและสีหน้าจริงจังว่า “มึงได้ได้ยังไง ใครให้มึงเนี่ย มันไม่ควรเป็นครู แค่คำพูดคำจาก็ไม่ได้แล้ว โอ้โห นี่จริง ๆ ผมไม่อยากเรียกคุณ หรืออะไรผมไม่อยากเรียก ผมเสนียดปาก ขึ้นนี่ขึ้นให้หมวยอ่านเลย โมโหไม่อยากฟังเลย”

อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

น้ำมันขึ้น 1 บาท บ้านแพงขึ้นกี่แสน? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

พี่หนุ่ม ของขึ้น! ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง”

รายได้ เซลล์ขายบ้าน คอนโด เงินดีไหม เจาะค่าคอมอสังหาฯ ทักษะปั้นยอดทะลุเป้า

เจ้าของเล่า หลวงพี่จีวรบิน ยอมจ่าย 600 เช่าคาร์โบตเล่นเอง ลั่น “เกิดมาชาติเดียวขอขี่สักครั้ง” นะโยม

คลิปไวรัล! คนขับรถ ซัดแรง ปมเลือกนักการเมือง เงินมาก็กาให้ รับกรรมไปอีก 4 ปี

สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล

แม่ไม่โอเค! โชว์ใบเกรด 3.77 ยังไม่ถึงเป้า ต้องบ่นให้ฟัง 3 ชั่วโมง

ดับพุ่ง 2 ศพ เทศกาลเปลือยญี่ปุ่น เบียดเสียดแย่ง ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่พอ วอนปชช.อย่ากักตุน

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

ธีร์ Only Monday ก้มกราบกลางเวที หลั่งน้ำตาขอบคุณแฟนเพลง หลังมรสุมดราม่า

ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 14:50 น.
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

น้ำมันขึ้น 1 บาท บ้านแพงขึ้นกี่แสน? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย

สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ

