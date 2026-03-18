พี่หนุ่ม ของขึ้น! ครูดีเด่นกระทืบเด็กป.5 ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง”
หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! หลังอ่านข่าว ครูดีเด่นล็อกห้องกระทืบเด็กป.5 เหตุส่งงานช้า ลั่น “อยากเตะปาก คนอย่างxึงเป็นครูได้ไง” สะใจคนทั้งประเทศ
จากกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนชาย ชั้นป.5 ร้องสื่อเอาผิด ครูสอนการงานดีเด่น เรียกลูกชายไปกระทืบ เพราะส่งงานไม่ทัน จนเด็กสะบักสะบอมไปทั้งตัว แม้เด็กนักเรียนป.5 จะร้องไห้ขอโทษและยอมกราบเท้าแล้ว แต่ครูดีเด่นคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดซ้อม และยังพูดว่า “กูยังไม่หายสนุกเลย กูไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง” ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการบันทึกคลิปเสียงเอาไว้หมดแล้ว ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า
ล่าสุด 18 มีนาคม 2569 ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ก็ได้นำเสนอข่าวฉาววงการครูนี้ด้วยเช่นกัน โดยหลังจากทีมงานเปิดคลิปเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องแล้ว พี่หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการก็เกิดโมโหขึ้นมาด้วยหัวอกคนเป็นพ่อ ซึ่งเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ที่ถูกครูการงานกระทืบนั้นอายุไล่ ๆ กับ น้องมายู ลูกสาวของตน
พี่หนุ่ม สบถออกมากลางรายการว่า “ถ้าผมเป็นพ่อนะผมเตะปากครูเลยนะ จริง ๆ นะ ผมเตะกระโดงคางครูเลยนะ ถ้าผมเป็นพ่อนะผมไม่แจ้งความหรอกผมเตะเลย โอโห้ ฟังแล้วทนไม่ได้จริง ๆ อยากเห็นหน้ามึงนักไอ้ครูคนเนี้ย อยากเห็นหน้าจริง ๆ เป็นครูได้ยังไงเนี่ย ไม่น่าเบลอมันนะ”
ก่อนจะอ่านภาพป้ายแสดงความยินดีครูผู้ก่อเหตุเคยได้รับครูสอนการงานดีเด่น จากนั้นพี่หนุ่มก็กล่าวต่อด้วยความโมโหและสีหน้าจริงจังว่า “มึงได้ได้ยังไง ใครให้มึงเนี่ย มันไม่ควรเป็นครู แค่คำพูดคำจาก็ไม่ได้แล้ว โอ้โห นี่จริง ๆ ผมไม่อยากเรียกคุณ หรืออะไรผมไม่อยากเรียก ผมเสนียดปาก ขึ้นนี่ขึ้นให้หมวยอ่านเลย โมโหไม่อยากฟังเลย”
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
