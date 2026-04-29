สาเหตุ ราชทัณฑ์พักโทษ ‘ทักษิณ’ สั่งติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ
กรมราชทัณฑ์ แจงมติพักโทษ นายทักษิณ ชินวัตร เตรียมปล่อยตัวคุมประพฤติ 11 พฤษภาคมนี้ เหตุเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุและเหลือโทษไม่เกิน 1 ปี บังคับสวมกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ
กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงกรณีพักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันที่ 29 เมษายน 2569 มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษครั้งที่ 4/2569 โดยมีนักโทษเด็ดขาดเข้ารับการพิจารณา ทั้งสิ้นจำนวน 920 ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การพักการลงโทษกรณีปกติ จำนวน 859 ราย ไม่เห็นชอบ จำนวน 49 ราย รอไว้ จำนวน 2 ราย และเห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 10 ราย
โดยในจํานวนนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบพักการลงโทษกรณีปกติให้แก่นายทักษิณ ชินวัตร และมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จนกว่าจะพ้นโทษ โดยมีเหตุผลให้ได้รับการ พักการลงโทษ ดังนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 52 (7) กฎกระทรวง กําหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดฯ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ2564
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการนําพฤติการณ์แห่งคดี ระยะเวลาการคุมประพฤติ ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ ผลกระทบด้านความปลอดภัย ของสังคม และการได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยภายในเรือนจํา มาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษประกอบกับมีเหตุผลพิเศษสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาสามารถผ่อนปรนให้ได้รับการพักการลงโทษด้วยเหตุผล มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เหลือโทษจําต่อไปไม่เกิน 1 ปี ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยจนน่าเชื่อว่าสามารถ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และมีผลการประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงในการ กระทําผิดซ้ํา มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย
ซึ่งนายทักษิณฯ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีปกติในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 และสามารถปล่อยตัวคุมประพฤติได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายทักษิณฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติที่กําหนด จนกว่าจะพ้นโทษ
