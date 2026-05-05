เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:49 น.
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ “ต้อย ศศิมา” อดีตนางเอกเซ็กซี่สตาร์ นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน แพทย์เผยผลตรวจ “ป่วยสโตรก” โอกาสน้อยที่จะกลับมาเหมือนเดิม

จากกรณีหามตัวอดีตนางเอก และเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำของบ้านพัก 2 วัน กว่าจะมีคนมาพบ และนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยแพทย์วินิจฉัยว่ามีการสโตรก ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดทางทีมข่าว ดาราภาพยนตร์ ได้มีการติดตามสอบถามไปยัง คุณแอ้น เพื่อนสนิทของ ต้อย ศศิมา ที่คบหากันมากว่า 30 ปี เล่านาทีพบ อดีตนางเอกเซ็กซี่สตาร์ นอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ ระบุว่า

“พี่ต้อย ศศิมา สิงห์ศิริ ปัจจุบันอายุ 71 ปี ใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีครอบครัว โดยทุกวันนี้อาศัยอยู่ ที่บ้านสบาย โฮสเทล ลาดพร้าว 71 โดยให้เพื่อนสนิทช่วยดูแล เรื่องพาไปซื้ออาหารการกิน ให้ช่วยซื้ออาหาร สั่งอาหาร และไปเป็นเพื่อนรับส่งเวลาต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน

โดยเมื่อสามวันที่ผ่านมา (วันพฤหัสบดีที่23 เมษายน) ได้นัดหมายกับแอ้นไว้ว่า วันศุกร์ที่ 24 เมษายน ให้มารับ เพื่อพาออกไปซื้อของด้วยกัน แต่พอวันศุกร์คุณแอ้น โทรหาหลายครั้งไม่รับสาย ไม่อ่านไลน์ จนรู้สึกแปลกใจ เพราะปกติถ้าไม่รับสาย ติดงานอะไร ไม่เกินวันครึ่ง ก็จะติดต่อกลับมา

จนล่าสุดวันเสาร์ที่ 25 เมษายน โทรไปไม่รับ ไม่โทรกลับ ตั้งแต่เช้า จนบ่ายแก่ คุณแอ้นจึงตัดสินใจโทรหาแม่ค้าที่ขายของประจำในบ้านสบาย ให้ช่วยขึ้นไปดูที่ห้อง ก็ได้รับคำตอบว่า ห้องไม่เปิดแอร์ ไม่เปิดไฟ น่าจะไม่อยู่ คุณแอ้นซึ่งมั่นใจว่า พี่ต้อยไม่ได้ออกไปไหนอย่างแน่นอน

เวลา 17.00 น เธอจึงตัดสินใจโทรหาผู้จัดการของบ้านฯ ให้ช่วยเปิดห้องเข้าไปดู จึงพบว่า พี่ต้อยนอนสลบไม่ได้สติอยู่ในห้องน้ำ จึงโทรตามรถฉุกเฉินจากหน่วยกู้ชีพนเรนทร มารับนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยคุณแอ้นนั่งไปบนรถฉุกเฉินด้วย และสังเกตเห็นว่าพี่ต้อยตาข้างขวาปิด ซีกขวาทั้งหมดขยับไม่ได้ ซีกซ้ายขยับได้นิดหน่อย

เมื่อถึงแพทย์พาเข้าแผนกฉุกเฉิน และต้องอยู่ในไอซียู โดยคุณแอ้นนั่งรออยู่นอกห้อง ประมาณเกือบสามทุ่ม แพทย์ออกมาคุยด้วย แพทย์วินิจฉัยว่ามาจากอาการสโตรก และเนื่องจากไม่ได้ถูกนำตัวส่งรักษาทันที ทำให้โอกาสในการรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมมีน้อยมากถึงน้อยที่สุด ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลใกล้ชิดของแพทย์ในห้องไอซียู โรงพยาบาลราชวิถี”

อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

