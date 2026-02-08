อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ควง คุณแม่-พี่สาว ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร พร้อมด้วย คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ก่อนขึ้นรถกลับทันที ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ
วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง 69 และออกเสียงประชามติ บรรยากาศบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศต่างคึกคักเต็มไปด้วยพลังประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เปิดหีบ 08.00 น.
โดยเมื่อเวลา 10.20 น. มีรายงานว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วย คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดา และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 15 เขตคันนายาว กทม. ซึ่งตั้งอยู่ที่ลานกีฬา เคหะธานี 3
ภายหลังใช้สิทธิลงคะแนน อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร พร้อมครอบครัว ได้ถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ก่อนที่ทั้งหมดจะขึ้นรถเดินทางกลับที่พักในทันที โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด มีเพียงร่วมถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนเท่านั้น
