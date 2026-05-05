ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:01 น.
74
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ วัดบุญชื่นชู จ.ปทุมธานี ยืนยันเจตนาดี อยากช่วยเหลือ น้อมรับทุกคำวิจารณ์

จากกรณีก่อนหน้านี้มีผู้นำ พระเกศทองคำ จากวัดบุญชื่นชู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปตรวจสอบน้ำหนักและปริมาณทองคำที่ร้านทอง นะโม เนื่องจากเกิดความสงสัยว่า พระเกศทองคำ จะมีน้ำหนักทองคำเต็ม ประมาณ 45-50 บาท ตามที่นำไปทำบุญในวันหล่อพระเกศหรือไม่

ผลตรวจสอบจากร้านทองนะโมด้วยเครื่องตรวจวัดโลหะระบุว่า ‘ผิวด้านนอกเป็นทองเหลือง’ สร้างความตกใจให้กับผู้บริจาคทองในวันเททองหล่อพระเกศเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นดรามาจากชาวบ้านที่ต้องการทราบความจริงจากปากเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูว่าทองคำทั้งหมดกว่า 50 บาทในวันพิธีหายไปไหน

จากนั้นได้มีการสอบถามข้อมูลจาก ช่างโต้ง ซึ่งเป็นช่างหล่อพระเกศ ระบุว่า หลังจากเสร็จพิธีเททองหล่อในวันนั้นได้มีการนำพระเกศไปหล่อใหม่อีกครั้ง เนื่องจากได้ไม่เต็มพิมพ์ โดยใช้วิธีหล่อโครงทองเหลืองขึ้นมาก่อน แล้วเททองคำที่หล่อเอาไว้ในพิธีก่อนหน้ากรอกเข้าไปภายหลัง และโบกปูนปิดทับไว้ ทำให้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจไม่เจอ ต่อมาได้มีการผ่าพระเกศทองคำเพื่อพิสูจน์ความจริง และความบริสุทธิ์ของทั้งเจ้าอาวาส และช่างโต้ง หลังจากผ่าพิสูจน์แล้ว ผลปรากฎว่า พบมีทองคำอยู่ในพระเกศจริงตามคำกล่าวอ้างของช่างหล่อ

ล่าสุดร้านทองนะโม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ถึงประเด็นผลตรวจ พระเกศทองคำ คลาดเคลื่อนทำให้กลายเป็นดรามาร้อนวงการสงฆ์ไปชั่วขณะ โดยระบุว่า “และผมจะไลฟ์สดพร้อมช่างโต้งเรื่องราวนี้อีกครั้งครับ

ผมขออนุญาตเล่าเรื่องราว ตั้งแต่แรกครับ ร้านผมจะช่วยตรวจสอบโลหะ (ฟรี) ให้กับทุกคนที่มาที่ร้าน และทุกวัน จะมีผู้นำมาตรวจสอบเยอะมาก

ในกรณีนี้ เรื่องมีอยู่ว่าพี่ที่นำพระเกตมาตรวจ ได้เข้ามาที่ร้านแจ้งว่า ตรวจสอบไห้พี่หน่อยใช่พระเกตทองคำหรือไม่ เเละบอกว่ามีทองไม่ต่ำกว่า 45 บาท และทางพี่ที่นำมา ก็ได้โทรวิดีโอคอลกับท่านเจ้าอาวาส ในขณะตรวจสอบเพื่อเป็นสักขีพยานกัน และผมเองก็ได้ขอถ่ายทำวิดีโอ เพื่อเป็น ข้อมูล เมื่อเราตรวจสอบ ได้พบว่าโลหะด้านนอกเป็นทองเหลือง และผมก็ได้อธิบายตามในคลิปว่าด้านนอกเป็นทองเหลือง

หากจะรู้ ว่าข้างในมีทองหรือไม่ ต้องผ่าพิสูจน์หรือเจาะพิสูจน์เท่านั้น หากมีทองอยู่จริง ก็จะทำให้ทุกคนสบายใจ เพราะทั้งท่านจะอาวาสและผู้ที่นำมา ก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายกัน ว่ามีการเททองลงในแบบจริงๆ เมื่อรู้ว่าไม่มีทองก็ตกใจ แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าตรวจได้เพียงด้านนอก

ด้านในต้องพิสูจน์ต่อ ทุกคนอยากจะทดสอบแต่ทรัพย์สินนี้เป็นของวัดต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง ถึงจะสามารถตรวจสอบได้ ผมเลยได้แนะนำให้หลวงพ่อ สอบถามช่างที่มาหล่อในวันนั้น เพราะทีมงานเขาจะรู้ดีที่สุด ผมได้แนะนำทุกคนไปแบบนี้ครับ

ท่านหลวงพ่อกับผู้บริจาคทำบุญ (พี่ที่นำมาตรวจ) ได้บอกตรงกัน ว่าเหตุการณ์ในการเทหล่อมีการเททองจริงและใส่ทองไปจริง ๆ เห็นกับตา ทำให้ผมคิดที่จะหาวิธีเเนะนำเพื่อตรวจสอบต่อ

***ผมจะขออธิบายงานเทหล่อสั้นๆ ครับ งานหล่อส่วนใหญ่แล้วจะใช้โลหะที่ต้องหล่อ หลอมละลายให้ใกล้เคียงกับแม่แบบที่จะหล่อ เช่น แม่แบบรับน้ำโลหะได้ 1 กิโลกรัม เทแล้วจะเต็มแบบพอดี จะต้องหลอมโลหะ ใกล้เคียงที่คำนวณไว้ผสมโลหะแล้วเท กรอกลงแบบจนเต็ม ผมหมายถึงการนำ(ทอง)เข้าไปผสมกับโลหะอื่นเช่น ทองเหลือง ละลายให้เข้ากัน แล้วเทให้เต็มแบบ ตามลักษณะงานเทหล่อทั่วไป และผมเองก็คิดว่า กระบวนการแบบนี้จะตรวจเจอทองแน่ ๆ****

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์-1

หลังจากวันนั้น เรื่องก็ได้เป็นข่าว จนได้ไปรายการโหนกระแสเพื่อที่จะพิสูจน์และค้นหาความจริงต่อไป ทำให้ ผู้ที่นำมาตรวจสอบกับท่านเจ้าอาวาส และผู้รับงานเท่หล่อ ได้คุยกันในรายการ และผมเองดีใจที่ ช่างหล่อทองปรากฏตัว และบอกกระบวนการขั้นตอน

ในรายการช่างหล่อเล่าว่า (มีการหลอมใหม่อีกครั้ง) มีช่างหล่อ และท่านเจ้าอาวาส รับรู้ แต่ผู้ที่บริจาคไม่ทราบเรื่องนี้ (พี่ที่บริจาคทำบุญที่นำ พระเกศ มาให้ผมตรวจ ) เขาไม่ทราบ เลยให้ข้อมูลกับผมเพียงแต่ตอนเทหล่อ ในพิธี เท่านั้น

ช่างหล่อได้เล่า วิธีการ หลอมเททองใหม่ว่า สร้างแม่แบบทองเหลือง แล้วเททอง กรอก ลงด้านในปิดด้วยปูนพลาสเตอร์ เลยทำให้เครื่องตรวจไม่สามารถตรวจพบทอง เพราะผิวด้านนอกเป็นทองเหลือง ทุกคนที่นั่งอยู่ในรายการโหนกระแสก็เพิ่งได้รู้คำตอบจากปากช่าง ได้ข้อสรุป และดีใจที่ได้คลี่คลายไขข้อสงสัยไปได้มาก จนวันนี้ได้มีการผ่าพิสูจน์ ผมเองก็ยังดีใจที่ได้เจอทอง

ถ้าผมรู้กระบวนการทำตั้งแต่ทีแรกว่ามีการหลอมและกรอกใหม่อีกครั้ง ผมก็คงจะช่วยให้คำแนะนำได้อีdหลายวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน

หากเจตนาหรือคำพูดใดที่ผมทำให้ทุกคนในเหตุการณ์เข้าใจผิด ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เจตนาของผมคืออยากช่วยจริง ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ”

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์-2

“กระผมน้อมรับทุกคำวิจารณ์ เพื่อที่จะไปปรับปรุงตนเองให้พัฒนาดีขึ้นต่อไปครับ สิ่งไหนที่ผิดพลาดที่ท่านได้แนะนำ สำหรับผมมันคือความรักและความห่วงใย

เรื่องนี้ได้ความกระจ่างของผู้ที่นำมาให้ผมตรวจแล้ว ตลอดระยะเวลาหลังจากที่นำมา ผมก็ได้ให้คำแนะนำตลอด เพื่อจะค้นหาทองจากคำบอกเล่า และสุดท้ายก็ได้พบทองแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับ ส่วนเรื่องอื่นจะว่าผมอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอโทษในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยนะครับ และผมเองกับช่างโต้งก็ได้คุยกันแล้ว เจตนาของผมคืออยากช่วยเหลือจริง ๆ ตามที่กล่าวไว้”

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์-3

อ้างอิงจาก : FB ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

8 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

18 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

26 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

31 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

33 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

56 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:01 น.
74
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button