ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ วัดบุญชื่นชู จ.ปทุมธานี ยืนยันเจตนาดี อยากช่วยเหลือ น้อมรับทุกคำวิจารณ์
จากกรณีก่อนหน้านี้มีผู้นำ พระเกศทองคำ จากวัดบุญชื่นชู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปตรวจสอบน้ำหนักและปริมาณทองคำที่ร้านทอง นะโม เนื่องจากเกิดความสงสัยว่า พระเกศทองคำ จะมีน้ำหนักทองคำเต็ม ประมาณ 45-50 บาท ตามที่นำไปทำบุญในวันหล่อพระเกศหรือไม่
ผลตรวจสอบจากร้านทองนะโมด้วยเครื่องตรวจวัดโลหะระบุว่า ‘ผิวด้านนอกเป็นทองเหลือง’ สร้างความตกใจให้กับผู้บริจาคทองในวันเททองหล่อพระเกศเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นดรามาจากชาวบ้านที่ต้องการทราบความจริงจากปากเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูว่าทองคำทั้งหมดกว่า 50 บาทในวันพิธีหายไปไหน
จากนั้นได้มีการสอบถามข้อมูลจาก ช่างโต้ง ซึ่งเป็นช่างหล่อพระเกศ ระบุว่า หลังจากเสร็จพิธีเททองหล่อในวันนั้นได้มีการนำพระเกศไปหล่อใหม่อีกครั้ง เนื่องจากได้ไม่เต็มพิมพ์ โดยใช้วิธีหล่อโครงทองเหลืองขึ้นมาก่อน แล้วเททองคำที่หล่อเอาไว้ในพิธีก่อนหน้ากรอกเข้าไปภายหลัง และโบกปูนปิดทับไว้ ทำให้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจไม่เจอ ต่อมาได้มีการผ่าพระเกศทองคำเพื่อพิสูจน์ความจริง และความบริสุทธิ์ของทั้งเจ้าอาวาส และช่างโต้ง หลังจากผ่าพิสูจน์แล้ว ผลปรากฎว่า พบมีทองคำอยู่ในพระเกศจริงตามคำกล่าวอ้างของช่างหล่อ
ล่าสุดร้านทองนะโม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ถึงประเด็นผลตรวจ พระเกศทองคำ คลาดเคลื่อนทำให้กลายเป็นดรามาร้อนวงการสงฆ์ไปชั่วขณะ โดยระบุว่า “และผมจะไลฟ์สดพร้อมช่างโต้งเรื่องราวนี้อีกครั้งครับ
ผมขออนุญาตเล่าเรื่องราว ตั้งแต่แรกครับ ร้านผมจะช่วยตรวจสอบโลหะ (ฟรี) ให้กับทุกคนที่มาที่ร้าน และทุกวัน จะมีผู้นำมาตรวจสอบเยอะมาก
ในกรณีนี้ เรื่องมีอยู่ว่าพี่ที่นำพระเกตมาตรวจ ได้เข้ามาที่ร้านแจ้งว่า ตรวจสอบไห้พี่หน่อยใช่พระเกตทองคำหรือไม่ เเละบอกว่ามีทองไม่ต่ำกว่า 45 บาท และทางพี่ที่นำมา ก็ได้โทรวิดีโอคอลกับท่านเจ้าอาวาส ในขณะตรวจสอบเพื่อเป็นสักขีพยานกัน และผมเองก็ได้ขอถ่ายทำวิดีโอ เพื่อเป็น ข้อมูล เมื่อเราตรวจสอบ ได้พบว่าโลหะด้านนอกเป็นทองเหลือง และผมก็ได้อธิบายตามในคลิปว่าด้านนอกเป็นทองเหลือง
หากจะรู้ ว่าข้างในมีทองหรือไม่ ต้องผ่าพิสูจน์หรือเจาะพิสูจน์เท่านั้น หากมีทองอยู่จริง ก็จะทำให้ทุกคนสบายใจ เพราะทั้งท่านจะอาวาสและผู้ที่นำมา ก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายกัน ว่ามีการเททองลงในแบบจริงๆ เมื่อรู้ว่าไม่มีทองก็ตกใจ แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าตรวจได้เพียงด้านนอก
ด้านในต้องพิสูจน์ต่อ ทุกคนอยากจะทดสอบแต่ทรัพย์สินนี้เป็นของวัดต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง ถึงจะสามารถตรวจสอบได้ ผมเลยได้แนะนำให้หลวงพ่อ สอบถามช่างที่มาหล่อในวันนั้น เพราะทีมงานเขาจะรู้ดีที่สุด ผมได้แนะนำทุกคนไปแบบนี้ครับ
ท่านหลวงพ่อกับผู้บริจาคทำบุญ (พี่ที่นำมาตรวจ) ได้บอกตรงกัน ว่าเหตุการณ์ในการเทหล่อมีการเททองจริงและใส่ทองไปจริง ๆ เห็นกับตา ทำให้ผมคิดที่จะหาวิธีเเนะนำเพื่อตรวจสอบต่อ
***ผมจะขออธิบายงานเทหล่อสั้นๆ ครับ งานหล่อส่วนใหญ่แล้วจะใช้โลหะที่ต้องหล่อ หลอมละลายให้ใกล้เคียงกับแม่แบบที่จะหล่อ เช่น แม่แบบรับน้ำโลหะได้ 1 กิโลกรัม เทแล้วจะเต็มแบบพอดี จะต้องหลอมโลหะ ใกล้เคียงที่คำนวณไว้ผสมโลหะแล้วเท กรอกลงแบบจนเต็ม ผมหมายถึงการนำ(ทอง)เข้าไปผสมกับโลหะอื่นเช่น ทองเหลือง ละลายให้เข้ากัน แล้วเทให้เต็มแบบ ตามลักษณะงานเทหล่อทั่วไป และผมเองก็คิดว่า กระบวนการแบบนี้จะตรวจเจอทองแน่ ๆ****
หลังจากวันนั้น เรื่องก็ได้เป็นข่าว จนได้ไปรายการโหนกระแสเพื่อที่จะพิสูจน์และค้นหาความจริงต่อไป ทำให้ ผู้ที่นำมาตรวจสอบกับท่านเจ้าอาวาส และผู้รับงานเท่หล่อ ได้คุยกันในรายการ และผมเองดีใจที่ ช่างหล่อทองปรากฏตัว และบอกกระบวนการขั้นตอน
ในรายการช่างหล่อเล่าว่า (มีการหลอมใหม่อีกครั้ง) มีช่างหล่อ และท่านเจ้าอาวาส รับรู้ แต่ผู้ที่บริจาคไม่ทราบเรื่องนี้ (พี่ที่บริจาคทำบุญที่นำ พระเกศ มาให้ผมตรวจ ) เขาไม่ทราบ เลยให้ข้อมูลกับผมเพียงแต่ตอนเทหล่อ ในพิธี เท่านั้น
ช่างหล่อได้เล่า วิธีการ หลอมเททองใหม่ว่า สร้างแม่แบบทองเหลือง แล้วเททอง กรอก ลงด้านในปิดด้วยปูนพลาสเตอร์ เลยทำให้เครื่องตรวจไม่สามารถตรวจพบทอง เพราะผิวด้านนอกเป็นทองเหลือง ทุกคนที่นั่งอยู่ในรายการโหนกระแสก็เพิ่งได้รู้คำตอบจากปากช่าง ได้ข้อสรุป และดีใจที่ได้คลี่คลายไขข้อสงสัยไปได้มาก จนวันนี้ได้มีการผ่าพิสูจน์ ผมเองก็ยังดีใจที่ได้เจอทอง
ถ้าผมรู้กระบวนการทำตั้งแต่ทีแรกว่ามีการหลอมและกรอกใหม่อีกครั้ง ผมก็คงจะช่วยให้คำแนะนำได้อีdหลายวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน
หากเจตนาหรือคำพูดใดที่ผมทำให้ทุกคนในเหตุการณ์เข้าใจผิด ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เจตนาของผมคืออยากช่วยจริง ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ”
“กระผมน้อมรับทุกคำวิจารณ์ เพื่อที่จะไปปรับปรุงตนเองให้พัฒนาดีขึ้นต่อไปครับ สิ่งไหนที่ผิดพลาดที่ท่านได้แนะนำ สำหรับผมมันคือความรักและความห่วงใย
เรื่องนี้ได้ความกระจ่างของผู้ที่นำมาให้ผมตรวจแล้ว ตลอดระยะเวลาหลังจากที่นำมา ผมก็ได้ให้คำแนะนำตลอด เพื่อจะค้นหาทองจากคำบอกเล่า และสุดท้ายก็ได้พบทองแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับ ส่วนเรื่องอื่นจะว่าผมอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอโทษในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยนะครับ และผมเองกับช่างโต้งก็ได้คุยกันแล้ว เจตนาของผมคืออยากช่วยเหลือจริง ๆ ตามที่กล่าวไว้”
อ้างอิงจาก : FB ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
