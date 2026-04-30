รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า
รัฐบาลเร่งดัน “ไทยช่วยไทย” เตรียมแจกเงินผู้ถือบัตรคนจน-คนทั่วไป รวม 30 ล้านคน คาดเริ่ม 1 มิ.ย. นี้ รอ ครม. อนุมัติสัปดาห์หน้า
30 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมหารือ
นายภราดร ปริศนานันทกุล ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การหารือครั้งนี้เป็นการพูดคุยแนวทางโครงการไทยช่วยไทย คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนการประชุม ครม.เศรษฐกิจ จะหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าจะเรียกประชุมในวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. หรือไม่ เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ
ด้านรายละเอียดโครงการ นายภราดรระบุว่า ก่อนหน้านี้นายเอกนิติประกาศแล้วว่าโครงการไทยช่วยไทย หรือคนละครึ่งพลัส จะเริ่มได้ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยโครงการนี้จะครอบคลุมหลายกลุ่มเป้าหมาย รวมกันมากกว่า 30 ล้านคน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
- ส่วนที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.4 ล้านคน
- ส่วนที่ 2 ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย หรือโครงการคนละครึ่งเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตัวเลขที่แน่ชัด
เมื่อทั้ง 2 ส่วนรวมกัน คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน สำหรับความพร้อมด้านงบประมาณ นายภราดรระบุว่า ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทาง รวมถึงกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรฯ ว่าแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการเยียวยาในส่วนที่รับผิดชอบอย่างไร
- เช็กด่วน! กลุ่มไหนอดเงิน 4,000 ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569
- แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก
- ไทม์ไลน์ “ไทยช่วยไทย พลัส” เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่
